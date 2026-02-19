ETV Bharat / state

8वां वेतन आयोग का सैलरी कैलकुलेटर कर सकता है बैंक खाता खाली, यह है साइबर अपराधियों की नई चाल

जयपुर: आठवें वेतन आयोग लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों का वेतन कितना बढ़ेगा. इसे लेकर सबके मन में कौतुहल है. इसी कौतुहल को साइबर अपराधियों ने अपना नया हथियार बनाया है. प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाने के लिए साइबर ठगों ने अब आठवें वेतन आयोग का सहारा लेना शुरू कर दिया है.

डीजी (साइबर क्राइम) संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में राज्य साइबर पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर आमजन और विशेषकर सरकारी कर्मचारियों को साइबर अपराधियों की इस नई चाल से सतर्क रहने की हिदायत दी है. इसमें बताया है कि साइबर ठग WhatsApp के जरिए सैलरी कैलकुलेटर का लालच देकर लोगों की जमा पूंजी हड़पने की साजिश रच रहे हैं.

APK फाइल में छिपा है ठगी का जाल : उन्होंने बताया कि साइबर अपराधी सरकारी कर्मचारियों के WhatsApp पर मैसेज भेजकर दावा करते हैं कि नए वेतन आयोग के तहत उनकी सैलरी में भारी बढ़ोतरी होने वाली है. मैसेज में बढ़ी हुई सैलरी चेक करने के लिए एक सैलरी कैलकुलेटर का लिंक दिया जाता है. इस लिंक के जरिए एक APK फाइल डाउनलोड करने का दबाव बनाया जाता है. जैसे ही कोई कर्मचारी इस फाइल को इंस्टॉल करता है, उसके मोबाइल का पूरा कंट्रोल बैकग्राउंड में ठगों के पास चला जाता है. इसके बाद ठग मोबाइल से ओटीपी, नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स और निजी जानकारी चुराकर बैंक खाते से पैसे उड़ा लेते हैं.

