8वां वेतन आयोग का सैलरी कैलकुलेटर कर सकता है बैंक खाता खाली, यह है साइबर अपराधियों की नई चाल

राजस्थान पुलिस के डीजी साइबर क्राइम ने जारी की एडवाइजरी.

Cyber Crime
साइबर अपराधियों की नई चाल... (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 19, 2026 at 8:11 PM IST

3 Min Read
जयपुर: आठवें वेतन आयोग लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों का वेतन कितना बढ़ेगा. इसे लेकर सबके मन में कौतुहल है. इसी कौतुहल को साइबर अपराधियों ने अपना नया हथियार बनाया है. प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाने के लिए साइबर ठगों ने अब आठवें वेतन आयोग का सहारा लेना शुरू कर दिया है.

डीजी (साइबर क्राइम) संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में राज्य साइबर पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर आमजन और विशेषकर सरकारी कर्मचारियों को साइबर अपराधियों की इस नई चाल से सतर्क रहने की हिदायत दी है. इसमें बताया है कि साइबर ठग WhatsApp के जरिए सैलरी कैलकुलेटर का लालच देकर लोगों की जमा पूंजी हड़पने की साजिश रच रहे हैं.

APK फाइल में छिपा है ठगी का जाल : उन्होंने बताया कि साइबर अपराधी सरकारी कर्मचारियों के WhatsApp पर मैसेज भेजकर दावा करते हैं कि नए वेतन आयोग के तहत उनकी सैलरी में भारी बढ़ोतरी होने वाली है. मैसेज में बढ़ी हुई सैलरी चेक करने के लिए एक सैलरी कैलकुलेटर का लिंक दिया जाता है. इस लिंक के जरिए एक APK फाइल डाउनलोड करने का दबाव बनाया जाता है. जैसे ही कोई कर्मचारी इस फाइल को इंस्टॉल करता है, उसके मोबाइल का पूरा कंट्रोल बैकग्राउंड में ठगों के पास चला जाता है. इसके बाद ठग मोबाइल से ओटीपी, नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स और निजी जानकारी चुराकर बैंक खाते से पैसे उड़ा लेते हैं.

विभाग नहीं भेजता WhatsApp Message : डीजीपी अग्रवाल का कहना है कि सरकार या कोई भी आधिकारिक विभाग वेतन संबंधी गणना के लिए कभी भी वाट्सएप पर एपीके फाइल या सॉफ्टवेयर नहीं भेजता है. अनवेरिफाइड सोर्स से एप डाउनलोड करना अपने बैंक खाते की चाबी चोरों को देने जैसा है. वेतन या पेंशन की कोई भी जानकारी केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर ही उपलब्ध होती है.

यह सावधानी रखकर बच सकते हैं ठगी से :

  • किसी भी अनजान नंबर से आए लुभावने मैसेज या फाइल पर क्लिक न करें.
  • ऐसे मैसेज मिलने पर फाइल डाउनलोड करने के बजाय मैसेज को तुरंत डिलीट करें और उस नंबर को रिपोर्ट व ब्लॉक करें.
  • केवल सरकारी वेबसाइटों पर ही अपनी सर्विस डिटेल्स चेक करनी चाहिए.
  • कभी भी गूगल प्ले स्टोर के बाहर से कोई थर्ड-पार्टी ऐप इंस्टॉल नहीं करना चाहिए.

ठगी का शिकार होने पर तत्काल रिपोर्ट करें : उनका कहना है कि यदि आप या आपके आसपास कोई इस तरह की ठगी का शिकार होता है, तो घबराएं नहीं. साइबर ठगी का शिकार होने या इस तरह की आशंका होने पर तत्काल नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाएं. ऑनलाइन पोर्टल https://cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है. साइबर हेल्पडेस्क 9256001930 या 9257510100 पर संपर्क किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि नजदीकी पुलिस थाने या साइबर पुलिस स्टेशन पर भी शिकायत दी जा सकती है.

