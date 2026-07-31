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CYBER CRIME : संस्थागत वेब पोर्टल्स की सुरक्षा को लेकर राजस्थान पुलिस की एडवाइजरी जारी

जयपुर: राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने संस्थागत वेब पोर्टल्स की सुरक्षा को लेकर विस्तृत साइबर एडवाइजरी जारी करते हुए शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, सरकारी एवं निजी संगठनों को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है.

एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि हाल ही में आरपीएससी भर्ती पोर्टल से जुड़े प्रकरण में पोर्टल में अनधिकृत प्रवेश कर राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षा के परिणाम, अभ्यर्थियों की वरीयता सूची एवं आवेदन संबंधी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ का मामला सामने आया. जिसमें अजमेर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया. इस घटना के मद्देनजर संस्थागत वेब पोर्टलों की सुरक्षा को और मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है.

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पोर्टल्स की 4 मुख्य तकनीकी कमजोरियां :