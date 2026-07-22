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राजस्थान पुलिस में पांच यंग प्रोफेशनल्स की होगी भर्ती, जानिए कितना मिलेगा वेतन और क्या होगी योग्यता

जयपुर: राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने पुलिसिंग को आधुनिक, तकनीक-संचालित और डाटा आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए 'यंग प्रोफेशनल्स' के पांच विशेषज्ञ पदों पर पूर्णतया कांट्रेक्ट बेसिस पर भर्ती के लिए युवा अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने यह पहल की है. इस पहल का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ युवाओं की सेवाएं लेकर अपराध नियंत्रण, सड़क सुरक्षा, नशा नियंत्रण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को अधिक मजबूत बनाना है.

एक साल के लिए पुलिस मुख्यालय में होगी नियुक्ति : एडीजी, क्राइम बिपिन कुमार पांडेय ने बताया, नोटिफिकेशन के अनुसार क्राइम डेटा एनालिस्ट, नवीन न्याय संहिताओं की मॉनिटरिंग, रोड सेफ्टी, ड्रग कंट्रोल और एआई इन पुलिसिंग के लिए एक-एक पद पर कांट्रेक्ट बेसिस पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. चयनित अभ्यर्थियों को हर महीने 45,000 रुपए का निश्चित मानदेय दिया जाएगा. उनकी नियुक्ति एक साल के लिए कांट्रेक्ट बेसिस पर पुलिस मुख्यालय, जयपुर में की जाएगी.

पुलिसिंग में तकनीक को बढ़ावा देने पर करेंगे काम : एडीजी पांडेय ने बताया कि इन पदों पर नियुक्त युवा विशेषज्ञ महिला एवं बाल अपराध सहित अपराध संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण, भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग, सड़क दुर्घटना आंकड़ों का विश्लेषण, मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क का अध्ययन तथा पुलिसिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने का काम करेंगे.