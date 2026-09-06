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फोन खोया तो सिर्फ मोबाइल नहीं, बैंक और निजी डेटा भी खतरे में...राजस्थान पुलिस ने बताए बचाव के 10 कदम

भरतपुर/डीग: मोबाइल फोन गुम होना अब सिर्फ जेब से डिवाइस निकलने भर की घटना नहीं है. उसी फोन में बैंक खाते, यूपीआई, ओटीपी, ई-मेल, सोशल मीडिया और निजी दस्तावेजों तक पहुंच होती है. ऐसे में फोन चोरी या गुम होते ही की थोड़ी सी देरी आर्थिक नुकसान और निजी डेटा के दुरुपयोग का रास्ता खोल सकती है. इसी खतरे को देखते राजस्थान पुलिस ने आमजन के लिए विशेष साइबर एडवाइजरी जारी की. इसमें बताया कि फोन गुम होते ही कौन से 10 कदम तुरंत उठाने चाहिए, ताकि मोबाइल के साथ आपकी डिजिटल पहचान और जमा-पूंजी भी सुरक्षित रहे.

डीग के पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ ने बताया कि डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा आमजन को साइबर अपराधों से बचाने को लगातार जागरूक कर रही है. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि आज स्मार्टफोन बातचीत का साधन भर नहीं है, बल्कि यह बैंकिंग, यूपीआई, ई-मेल, सोशल मीडिया, ओटीपी और निजी दस्तावेजों तक पहुंच रखने वाला डिजिटल साधन बन चुका है. लिहाजा, मोबाइल गुम होने पर सिर्फ उसकी तलाश करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उससे जुड़े डिजिटल खातों को तत्काल सुरक्षित करना जरूरी है.

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फोन गुम होते ही सबसे पहले करें रिमोट लॉक: मोबाइल गुम होने के बाद सबसे पहला काम उसे रिमोटली लॉक करना होना चाहिए. एंड्रॉयड फोन के लिए किसी दूसरे मोबाइल या कंप्यूटर से 'फाइंड माई डिवाइस' और आईफोन के लिए 'फाइंड माई आईफोन' की मदद ली जा सकती है. इससे फोन को दूर से लॉक कर अनाधिकृत इस्तेमाल की आशंका कम की जा सकती है. फोन की लोकेशन उपलब्ध होने पर उसे ट्रैक करने का प्रयास किया जा सकता है.

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बैंकिंग और यूपीआई तुरंत सुरक्षित करें: मोबाइल में बैंकिंग ऐप, यूपीआई या डिजिटल वॉलेट चल रहे हैं तो फोन गुम होते ही वित्तीय खातों की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए. संबंधित बैंक की आधिकारिक ऐप, वेबसाइट या कस्टमर केयर के जरिए मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और डिजिटल वॉलेट को अस्थायी रूप से ब्लॉक या सुरक्षित करवाएं. किसी अनजान व्यक्ति के फोन या मैसेज पर भरोसा करके बैंक की जानकारी, ओटीपी, यूपीआई पिन या पासवर्ड साझा नहीं करना चाहिए. बैंक से संपर्क के लिए हमेशा उसके अधिकृत माध्यम का ही इस्तेमाल करें.

खाते के हर ट्रांजेक्शन पर रखें नजर: मोबाइल गुम होने के बाद बैंक खाते और यूपीआई में होने वाले लेनदेन की नियमित जांच करते रहें. अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन दिखाई देता है जो आपने नहीं किया है या संदिग्ध लगता है तो तुरंत बैंक को सूचना दें. साइबर ठगी की स्थिति में समय बेहद महत्वपूर्ण होता है, इसलिए संदिग्ध लेन-देन सामने आते ही शिकायत करने में देरी नहीं करनी चाहिए.

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सिम कार्ड तुरंत करवाएं बंद: मोबाइल नंबर आज कई ऑनलाइन खातों की सुरक्षा की चाबी है. बैंकिंग, ई-मेल और दूसरे अकाउंट में ओटीपी तथा अकाउंट रिकवरी के लिए इसी नंबर का इस्तेमाल हो सकता है. फोन के साथ सिम भी गुम हो गया तो मोबाइल सेवा प्रदाता से संपर्क कर उसे तत्काल बंद करवाएं. इसके बाद उसी नंबर का डुप्लीकेट या रिप्लेसमेंट सिम लिया जा सकता है. नया सिम चालू होने के बाद महत्वपूर्ण खातों की सुरक्षा सेटिंग्स की दोबारा जांच करना भी जरूरी है.

सभी जरूरी पासवर्ड बदलें: किसी दूसरे सुरक्षित डिवाइस से जी-मेल या अन्य ई-मेल, सोशल मीडिया और दूसरे महत्वपूर्ण ऑनलाइन खातों के पासवर्ड बदल दें. साथ ही अकाउंट में दर्ज रिकवरी ई-मेल और मोबाइल नंबर की भी जांच करें. अगर किसी अकाउंट में अनजान रिकवरी नंबर या ई-मेल जुड़ा दिखाई दे तो उसे तत्काल हटाकर अपनी सुरक्षा सेटिंग्स दुरुस्त करें.