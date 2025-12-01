ETV Bharat / state

आयकर रिफंड के नाम पर साइबर ठगी, SMS और E-mail पर रिफंड का मैसेज आए तो रहें सावधान

रिफंड खाते में जमा करवाने का झांसा देकर साइबर ठग देते हैं फ्रॉड की वारदात को अंजाम.

पुलिस मुख्यालय. (ETV Bharat jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 1, 2025 at 5:17 PM IST

जयपुर : आज लगातार बदलती तकनीक के दौर में साइबर अपराधी भी वारदात के तौर तरीके लगातार बदल रहे हैं. आयकर विभाग के नाम पर टैक्स रिफंड के फर्जी मैसेज भेजकर साइबर अपराधी साइबर फ्रॉड की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. ऐसे में पुलिस मुख्यालय की साइबर विंग ने आमजन के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. इसमें आयकर रिफंड के नाम पर की जाने वाली ठगी के तरीके बताने के साथ ही इनसे बचने के उपाय भी बताए गए हैं.

एसएमएस और ईमेल पर भेजते हैं मैसेज : एडीजी (साइबर क्राइम) विजय कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी इन दिनों इनकम टैक्स रिफंड का झांसा देकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं. यह धोखाधड़ी मुख्य रूप से एसएमएस और ईमेल के माध्यम से रिफंड के फर्जी मैसेज भेजकर की जा रही है. साइबर ठग खुद को आयकर विभाग का अधिकारी बताते हैं और पीड़ित को संदेश भेजते हैं. इसमें बड़ी रिफंड राशि का झांसा दिया जाता है. यह रिफंड खाते में जमा करने के बहाने साइबर अपराधी लोगों की संवेदनशील जानकारी मांगते हैं.

आयकर विभाग नहीं मांगता इस तरह जानकारी : उनका कहना है, साइबर क्रिमिनल बैंक खाते का विवरण, क्रेडिट, डेबिट कार्ड नंबर, सीवीवी और ओटीपी की मांग करते हैं और इनका दुरुपयोग कर फ्रॉड की वारदातों को अंजाम देते हैं. इसके अलावा साइबर अपराधी एक फिशिंग लिंक भी भेजते हैं, जिस पर क्लिक करके जानकारी भरने को कहा जाता है. उन्होंने साफ किया कि आयकर विभाग आमतौर पर रिफंड के लिए ऐसे विवरण सीधे नहीं मांगता है. अमूमन यह जानकारी पहले ही इनकम टैक्स रिटर्न में दर्ज होती है.

यह सावधानी रखकर बच सकते हैं फ्रॉड से

  1. आयकर विभाग कभी भी एसएमएस या ईमेल के जरिए आपसे ओटीपी, पासवर्ड या सीवीवी नहीं मांगता है.
  2. किसी भी अपरिचित संदेश या ईमेल में दिए गए टैक्स रिफंड से संबंधित लिंक पर कभी क्लिक न करें.
  3. अपने रिफंड की स्थिति जानने के लिए हमेशा आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ही लॉगिन करें.
  4. अगर कोई आपको तुरंत कार्रवाई करने के लिए उकसाता है या डर पैदा करने की कोशिश करता है तो यह खतरे की घंटी है.
  5. अगर कोई डराता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें और ऐसे नंबरों को संचार साथी के चक्षु पोर्टल पर रिपोर्ट करना चाहिए.
  6. अपनी निजी जानकारी (आधार, पैन या बैंक विवरण) किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति या संदेश के साथ साझा करने से बचना चाहिए.

ठगी की वारदात होने पर तुरंत करनी चाहिए रिपोर्ट : एडीजी सिंह ने लोगों से अपील की है कि अगर वे किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी का शिकार होते हैं या उन्हें संदिग्ध संदेश मिलते हैं, तो वे तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें. शिकायत दर्ज करने के लिए साइबर क्राइम हेल्प लाइन 1930, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in और हेल्प डेस्क नंबर 9256001930, 9257510100 का उपयोग करना चाहिए.

