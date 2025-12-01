ETV Bharat / state

आयकर रिफंड के नाम पर साइबर ठगी, SMS और E-mail पर रिफंड का मैसेज आए तो रहें सावधान

जयपुर : आज लगातार बदलती तकनीक के दौर में साइबर अपराधी भी वारदात के तौर तरीके लगातार बदल रहे हैं. आयकर विभाग के नाम पर टैक्स रिफंड के फर्जी मैसेज भेजकर साइबर अपराधी साइबर फ्रॉड की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. ऐसे में पुलिस मुख्यालय की साइबर विंग ने आमजन के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. इसमें आयकर रिफंड के नाम पर की जाने वाली ठगी के तरीके बताने के साथ ही इनसे बचने के उपाय भी बताए गए हैं.

एसएमएस और ईमेल पर भेजते हैं मैसेज : एडीजी (साइबर क्राइम) विजय कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी इन दिनों इनकम टैक्स रिफंड का झांसा देकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं. यह धोखाधड़ी मुख्य रूप से एसएमएस और ईमेल के माध्यम से रिफंड के फर्जी मैसेज भेजकर की जा रही है. साइबर ठग खुद को आयकर विभाग का अधिकारी बताते हैं और पीड़ित को संदेश भेजते हैं. इसमें बड़ी रिफंड राशि का झांसा दिया जाता है. यह रिफंड खाते में जमा करने के बहाने साइबर अपराधी लोगों की संवेदनशील जानकारी मांगते हैं.

पढे़ं. क्लोन वेबसाइट और फर्जी लिंक से फैला रहे साइबर ठगी का जाल, कैसे बचें...जानिए

आयकर विभाग नहीं मांगता इस तरह जानकारी : उनका कहना है, साइबर क्रिमिनल बैंक खाते का विवरण, क्रेडिट, डेबिट कार्ड नंबर, सीवीवी और ओटीपी की मांग करते हैं और इनका दुरुपयोग कर फ्रॉड की वारदातों को अंजाम देते हैं. इसके अलावा साइबर अपराधी एक फिशिंग लिंक भी भेजते हैं, जिस पर क्लिक करके जानकारी भरने को कहा जाता है. उन्होंने साफ किया कि आयकर विभाग आमतौर पर रिफंड के लिए ऐसे विवरण सीधे नहीं मांगता है. अमूमन यह जानकारी पहले ही इनकम टैक्स रिटर्न में दर्ज होती है.