राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस: CM बोले- साइबर अपराध और संगठित माफिया नई चुनौती, पुलिसकर्मियों के लिए 500 नए आवास बनेंगे
राजस्थान पुलिस अकादमी में सीएम भजनलाल शर्मा ने ली परेड की सलामी.
Published : April 16, 2026 at 1:32 PM IST
जयपुर : राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस आज गुरुवार को प्रदेशभर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ. जहां राजस्थान पुलिस के शौर्य, अनुशासन और परंपरा का संगम देखने को मिला. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परेड की सलामी ली और नए तरीके के अपराधों से निपटने के लिए आधुनिक पुलिसिंग पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि साइबर अपराध, संगठित माफिया और नशा आज सबसे बड़ी चुनौती है. जिनसे निपटने के लिए परंपरागत पुलिसिंग के साथ नए तरीके काम में लिए जा रहे हैं. उन्होंने पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में 100-100 नए बैरक बनाने, पुलिसकर्मियों के स्पोर्ट्स, वेलफेयर और उत्सव फंड में पांच करोड़ रुपए का इजाफा करने और पहले चरण में 500 नए आवास बनाने की घोषणा की.
बलिदान और त्याग की अनुपम मिसाल : कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, आजादी के बाद रियासतों की पुलिस के एकीकरण से राजस्थान पुलिस का गठन हुआ. इसके बाद से अब तक 77 साल में पुलिस ने बलिदान और त्याग की अनुपम मिसाल पेश की है. कई पुलिसकर्मियों ने जनता की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया. वे बोले- सर्दी, गर्मी, बरसात हो, त्योहार हो या आपदा की घड़ी, पुलिस ढाल बनकर जनता की सुरक्षा के लिए खड़ी रहती है.
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परंपरागत और आधुनिक पुलिसिंग जरूरी : उन्होंने कहा, पुलिस के कंधों पर कानून व्यवस्था की अहम जिम्मेदारी है. राजस्थान की पहचान शांतिपूर्ण राज्य की बनने से निवेशक और पर्यटक आ रहे हैं. पुलिस और जनता के बीच दूरी कानून व्यवस्था में बाधक है. जनता का पुलिस से आपसी समन्वय और संवाद जरूरी है. साइबर अपराध, नशा और संगठित अपराध नई चुनौतियां हैं. जिनसे निपटने के लिए पारंपरिक पुलिसिंग के साथ आधुनिक पुलिसिंग जरूरी है. समाज की जागरूकता भी जरूरी है.
दो साल में अपराध में आई कमी : उन्होंने कहा, सरकार की अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है. राजस्थान में बीते दो साल में अपराध में 18.77 फीसदी की कमी आई है. हत्या के मामलों में 26 फीसदी की कमी के साथ ही डकैती और लूट के मामलों में भी कमी आई है. महिला अत्याचार के मामले दस फीसदी कम हुए हैं. नए कानून को लेकर राजस्थान अग्रणी है. अब हमारा प्रयास नए आपराधिक कानूनों की क्रियान्विति में पहला पायदान हासिल करने का है.
एएनटीएफ ने विदेशों से पकड़े गैंगस्टर : उन्होंने कहा, प्रदेश में नशे पर लगाम लगाने के लिए एएनटीएफ का गठन किया गया. नकल माफिया पर एक्शन के लिए एसआईटी बनाई. पहले राजस्थान पेपर लीक के लिए बदनाम था. दो साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. जिससे युवाओं में भरोसा जागा है. संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई गई है. जिससे फायर आर्म्स के उपयोग में कमी आई है. विदेशों में बैठे अपराधियों का पीछा किया गया और पकड़ा गया. साइबर अपराध के खिलाफ जागरूकता लाई जा रही है.
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साइबर अपराध से निपटने की कवायद : उन्होंने कहा, सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क बनाई है. हर जिले में साइबर पुलिस थाना खोला है. आठ हजार से अधिक कांस्टेबल को नियुक्ति दी गई है. मेस और वर्दी भत्ता बढ़ाया गया है. एक हजार मोबाइल पुलिस यूनिट स्थापित की गई है. उन्होंने पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में 100-100 व्यक्तियों की क्षमता की पांच बैरक का निर्माण करने की घोषणा की. पुलिस कर्मियों के उत्सव, वेलफेयर और स्पोर्ट्स फंड में पांच करोड़ की बढ़ोतरी करने और पहले चारण में पांच सौ नए आवास बनाने की घोषणा की.
राजस्थान बना निवेश और पर्यटन का हब : डीजीपी राजीव कुमार शर्मा बोले, आज ही के दिन 1949 में पुलिस बल का एकीकरण किया गया. तब महज 20 हजार के पुलिस बल से शुरुआत हुई थी. आतंरिक चुनौतियों के मोर्चे पर पुलिस ने अपनी महती भूमिका निभाई है. वे बोले, आज राजस्थान की छवि देश-विदेश में शांतिपूर्ण राज्य की बनी है. जिससे न केवल निवेशक और पर्यटक आ रहे हैं. बल्कि प्रदेश डेस्टिनेशन वेडिंग का भी केंद्र बना है. कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, एसीएस गृह आनंद कुमार, आरपीए निदेशक संजीव कुमार नार्जारी भी मौजूद रहे.
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उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान : कार्यक्रम में पुलिसिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले अधिकारियों और जवानों को मुख्यमंत्री ने प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया. वहीं, समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले प्रदेश के तीन लोगों को भी सम्मानित किया गया. पुलिस अकादमी में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने रक्तदान शिविर का अवलोकन कर रक्तदान करने वाले पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाया. पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर आज शाम को सांस्कृतिक संध्या और बड़ा खाना का आयोजन किया जाएगा.