राजस्थान पुलिस ने बनाई देश की पहली पुलिस पोलो टीम, अब पेशेवर टूर्नामेंट में भागीदारी की तैयारी
इस अवसर पर राजस्थान पुलिस ऑर्केस्ट्रा बैंड की भी शुरुआत की गई.
Published : October 8, 2026 at 8:12 PM IST
जयपुर: राजस्थान पुलिस में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में अभिनव पहल की गई है. राजस्थान पुलिस ने देश की पहली पुलिस पोलो टीम तैयार की है. इसके बाद राजस्थान पुलिस के खेलों के दायरे में अब पोलो खेल भी शामिल हो गया है. राजस्थान पुलिस अकादमी के हॉकी ग्राउंड में गुरुवार शाम को पुलिस पोलो टीम का उद्घाटन समारोह हुआ. जिसमें टीम रेड और टीम ब्लू के बीच एक प्रदर्शन मैच खेला गया. राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने बॉल रोलिंग कर पुलिस पोलो टीम और उद्घाटन मुकाबले का शुभारंभ किया. इसके साथ ही घोड़ों की रफ्तार, खिलाड़ियों के कौशल और टीम तालमेल के सजे रोमांचक मुकाबले ने दर्शकों की तालियां बटोरी.
टीम ब्लू ने टीम रेड को 6-2 से हराया : इस उद्घाटन मैच में टीम रेड की ओर से जितेंद्र सिंह, मयूर सिंह, विजय और देवेंद्र तथा टीम ब्लू की ओर से अजय सिंह, शुभम गुप्ता, राजेश कुमार और डूंगर सिंह ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया. तेज रफ्तार घोड़ों पर सवार खिलाड़ियों के बेहतरीन कौशल और तालमेल ने मुकाबले में रोमांच भर दिया. इस प्रदर्शन मैच में टीम ब्लू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम रेड को 6-2 से पराजित किया.
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मुहैया करवाए जाएंगे संसाधन और प्रशिक्षण : डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस ने विशेष पहल करते हुए कम समय में पोलो टीम तैयार कर प्रदर्शन मैच खेला है. आने वाले समय में राजस्थान पुलिस की टीम विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी खेलती नजर आएगी. उन्होंने कहा कि पुलिस बल में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने से खिलाड़ियों में अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा मिलेगा. पोलो टीम के लिए सभी आवश्यक संसाधन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे खिलाड़ियों का प्रदर्शन और बेहतर हो सकेगा.
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पुलिस ऑर्केस्ट्रा बैंड का भी आगाज : एडीजी (आरएसी) और राजस्थान पुलिस के मुख्य खेल अधिकारी रूपिंदर सिंघ ने बताया कि डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के विजन अनुरूप राजस्थान पुलिस की पोलो टीम तैयार की गई है. देश में पहली बार राजस्थान पुलिस ने इतिहास रचा है. नियमित अभ्यास करते हुए हमारा लक्ष्य बड़ी प्रतियोगिताओं में खेलना हैं. इस अवसर पर राजस्थान पुलिस ऑर्केस्ट्रा बैंड की भी शुरुआत की गई. कार्यक्रम में डीजीपी यातायात मालिनी अग्रवाल, राजस्थान पोलो क्लब के सचिव दिग्विजय सिंह, पूर्व पोलो खिलाड़ी कर्नल कुलदीप सिंह सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.