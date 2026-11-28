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राजस्थान पुलिस साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन 2026 का आगाज, डीजीपी बोले- साइबर अपराध पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती

कार्यक्रम में संबोधित करते डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: साइबर अपराधी हर दिन नए-नए तरीकों से ठगी कर रहे हैं। फिशिंग लिंक, फर्जी वेबसाइट, सोशल मीडिया और टेलीग्राम के जरिए लोगों को निशाना बनाया जा रहा है. राजस्थान पुलिस और राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (आर4सी) ने शनिवार को राजस्थान पुलिस अकादमी में दो दिवसीय 'साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन-2026' का आगाज किया. इसमें देशभर से साइबर विशेषज्ञ, विद्यार्थी और पुलिसकर्मी शामिल हुए. देशभर से चयनित 35 टीमें 24 घंटे लगातार काम करके साइबर अपराधों से निपटने के लिए तकनीकी समाधान और डिजिटल टूल्स विकसित करेंगी.