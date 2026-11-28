राजस्थान पुलिस साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन 2026 का आगाज, डीजीपी बोले- साइबर अपराध पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती
Cyber Security Hackathon 2026:साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने को 24 घंटे का महामंथन, 35 टीमों के हाथ में डिजिटल सुरक्षा की कमान.
Published : November 28, 2026 at 4:46 PM IST
जयपुर: साइबर अपराधी हर दिन नए-नए तरीकों से ठगी कर रहे हैं। फिशिंग लिंक, फर्जी वेबसाइट, सोशल मीडिया और टेलीग्राम के जरिए लोगों को निशाना बनाया जा रहा है. राजस्थान पुलिस और राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (आर4सी) ने शनिवार को राजस्थान पुलिस अकादमी में दो दिवसीय 'साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन-2026' का आगाज किया. इसमें देशभर से साइबर विशेषज्ञ, विद्यार्थी और पुलिसकर्मी शामिल हुए. देशभर से चयनित 35 टीमें 24 घंटे लगातार काम करके साइबर अपराधों से निपटने के लिए तकनीकी समाधान और डिजिटल टूल्स विकसित करेंगी.
DGP ने किया हैकाथॉन का आगाज: राजस्थान पुलिस अकादमी (आरपीए) में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन-2026 में देशभर से आई 35 टीमें साइबर अपराधों की जांच, रोकथाम और ठगी की रकम की रिकवरी को आसान बनाने के लिए तकनीकी समाधान विकसित करेंगी.ये टीमें 24 घंटे लगातार काम कर ऐसे तकनीकी समाधान विकसित करेंगी, जो पुलिस की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के साथ आमजन के लिए भी उपयोगी साबित हों. राजस्थान पुलिस भविष्य में भी तकनीकी विशेषज्ञों के साथ मिलकर साइबर अपराधों का समाधान तलाशेगी.
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फिशिंग लिंक से लेकर टेलीग्राम ठगी तक बनेगा तोड़: डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि प्रतियोगिता में पांच प्रमुख समस्या क्षेत्रों पर टेक्निकल टीमें रिसर्च करेंगी. इनमें फर्जी वेबसाइट, फिशिंग लिंक और संदिग्ध ऐप के जरिए होने वाली ठगी की पहचान करना, टेलीग्राम और सोशल मीडिया पर अवैध गतिविधियों की निगरानी, एआई आधारित जांच सहायक के साथ सीडीआर और आईपीडीआर विश्लेषण टूल का विकास, एटीएम और कार्ड धोखाधड़ी की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज से संदिग्ध व्यक्ति के चेहरे की स्पष्ट तस्वीर निकालने की तकनीक, वित्तीय अपराधों से जुड़े डिजिटल नेटवर्क और धन के लेन-देन की कड़ियों का विश्लेषण करने वाला सिस्टम तैयार करना शामिल हैं.
साइबर अपराध पुलिस के लिए बड़ी चुनौती: डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि तेजी से बढ़ते साइबर अपराध पुलिस के लिए चुनौती बन रहे हैं. पुलिस की ओर से साइबर अपराधों को रोकने और अपराधियों को पकड़ने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है. इसके लिए नई तकनीकों और संसाधनों का प्रयोग कर पुलिसकर्मियों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है. साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए सभी जिलों में साइबर थाने भी खोले गए हैं. हैकाथॉन के जरिए टीमें पुलिस की सहायता के लिए विकल्प खोजेंगी, जिससे त्वरित कार्रवाई संभव हो सके.राज्य सरकार की ओर से भी साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. आर4सी सेंटर फिलहाल राजस्थान पुलिस मुख्यालय में संचालित हो रहा है.जल्द ही आर4सी सेंटर पूरी तरह सक्रिय होगा और साइबर अपराधों पर और प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी.
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युवाओं को अपराध में धकेल रहे ठग: डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि वर्तमान में साइबर अपराध के साथ-साथ युवाओं को नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपराध और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में धकेलने की घटनाएं भी गंभीर चुनौती बन रही हैं. इन उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए राजस्थान पुलिस निरंतर प्रयास कर रही है. इसी दिशा में प्रदेश में राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (आर4सी) के गठन की पहल की गई है. इससे काफी प्रगति हुई है और आगे साइबर अपराध नियंत्रण के प्रयासों को और अधिक गति मिलेगी. हैकाथॉन के लिए चयनित पांचों समस्याओं के विषय अत्यंत प्रासंगिक हैं. ये केवल पुलिस ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों को भी प्रतिदिन प्रभावित करने वाली चुनौतियां हैं. देशभर से आए प्रतिभागियों की प्रतिभा, उत्साह और तकनीकी दक्षता से इन चुनौतियों के व्यावहारिक समाधान मिलने की उम्मीद है.
समाधान सरल, व्यावहारिक और किफायती हो: डीजीपी ने प्रतिभागियों से कहा कि वे ऐसे समाधान विकसित करें, जो केवल अकादमिक अभ्यास तक सीमित न हों, बल्कि वास्तविक पुलिसिंग में उपयोगी साबित हों. समाधान सरल, व्यावहारिक और किफायती होने चाहिए, ताकि पुलिस के प्रत्येक स्तर का अधिकारी उन्हें आसानी से समझकर इस्तेमाल कर सके. उन्होंने कहा कि हैकाथॉन में विकसित किसी समाधान की उपयोगिता प्रमाणित होने पर उसे प्रदेशभर में लागू किया जाएगा. संबंधित टीम और संस्थान के योगदान को पहचान दी जाएगी.
विशेषज्ञों से पुलिस का जुड़ाव रहेगा बरकरार: डीजीपी ने कहा कि हैकाथॉन का उद्देश्य युवाओं की प्रतिभा और कौशल को बेहतर पुलिसिंग से जोड़ना भी है. राजस्थान पुलिस का प्रयास रहेगा कि प्रतिभागियों को भविष्य में स्टार्टअप, नवाचार और अन्य तकनीकी अवसरों के माध्यम से भी सहयोग और मार्गदर्शन मिल सके. पुलिस के साथ उनका यह जुड़ाव निरंतर बना रहेगा. वहीं, डीजी कानून एवं व्यवस्था संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि साइबर अपराध जैसी व्यापक चुनौती से निपटने के लिए आम नागरिकों, विद्यार्थियों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, शिक्षाविदों और तकनीकी विशेषज्ञों की सामूहिक भागीदारी जरूरी है.
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पांच चुनौतियां, तकनीकी समाधान पर मंथन: पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम सुमित मेहरड़ा ने बताया कि हैकाथॉन में पांच प्रमुख चुनौतियां रखी गई हैं. इनमें स्कैम मैसेज और फिशिंग लिंक की पहचान, वित्तीय अपराधों और मनी ट्रेल का विश्लेषण, एआई आधारित सीडीआर-आईपीडीआर विश्लेषण प्रणाली, सोशल मीडिया एवं टेलीग्राम मॉनिटरिंग और एटीएम फुटेज का विश्लेषण शामिल है. इन समस्याओं पर टीमें ऐसे टूल और सिस्टम विकसित करेंगी, जिनसे पुलिस की जांच अधिक तेज और प्रभावी हो सके.
AI और फोरेंसिक तकनीकों की लगी प्रदर्शनी: हैकाथॉन के लिए देशभर से 35 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इनमें जयपुर, सूरतगढ़, पुणे, पंजाब, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, पटना और तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी शामिल हैं. हैकाथॉन में साइबर सुरक्षा से जुड़े तकनीकी समाधानों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है. इसमें एआई आधारित साइबर सॉल्यूशन, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, फॉरेंसिक साइंस और डेटा एनालिसिस से जुड़ी तकनीकें प्रदर्शित की गईं. इसके साथ कैप्चर द फ्लैग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई.
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