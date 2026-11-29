साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन: 15 टीमों ने जीते पुरस्कार, मुख्य सचिव बोले- हर नागरिक को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी
मुख्य सचिव ने कहा-अब पारंपरिक पुलिसिंग से आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,डेटा एनालिटिक्स, सीसीटीवी नेटवर्क और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जैसी तकनीकों का उपयोग बढ़ाना होगा.
Published : November 29, 2026 at 10:01 PM IST
जयपुर: राजस्थान पुलिस साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन-2026 का रविवार को समापन हुआ. राजस्थान पुलिस अकादमी में दो दिवसीय आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 35 टीमों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. इन टीमों ने लगातार 24 घंटे तक 5 साइबर अपराध संबंधी चुनौतियों के समाधान खोजते हुए प्रभावी पुलिसिंग के लिए उपयोगी तकनीकी प्रोटोटाइप तैयार किए. समापन समारोह में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बतौर मुख्य अतिथि विजेताओं को पुरस्कार दिए.
हर नागरिक को सुरक्षित रखना जिम्मेदारी: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा, डिजिटल युग में हर नागरिक को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है. साइबर सिक्योरिटी अब हर संस्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है. उन्होंने कहा कि अब पारंपरिक पुलिसिंग से आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, सीसीटीवी नेटवर्क और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जैसी तकनीकों का उपयोग बढ़ाना होगा. राजस्थान पुलिस का तकनीकी आधारभूत ढांचा और कनेक्टिविटी मजबूत हुई है.
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साइबर अपराध से निपटने के लिए किए प्रयास : मुख्य सचिव ने कहा, साइबर अपराध से निपटने के लिए हर साइबर थाने में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. पुलिस को तकनीकी रूप से दक्ष और पेशेवर पुलिस बल के रूप में विकसित किया जा रहा है. उन्होंने प्रदेश के विभिन्न साइबर पुलिस थानों में जीरो एफआईआर पंजीकरण और समयबद्ध अनुसंधान की सराहना की और कहा कि 181 राजस्थान संपर्क की तरह साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 को भी अधिक प्रभावी बनाया जाए.
R4C का तैयार होगा नया भवन : मुख्य सचिव ने कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साइबर सिक्योरिटी संबंधी गतिविधियों का विस्तार करने के निर्देश दिए हैं. इसके अनुरूप राजस्थान साइबर क्राइम को ऑर्डिनेशन सेंटर (R4C) के संचालन के लिए नया भवन तैयार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि Gen Z की ऊर्जा, तकनीकी दक्षता और सहयोग से राज्य साइबर अपराधों की चुनौती का बेहतर ढंग से सामना कर सकेगा. उन्होंने हर श्रेणी के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया.
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24 घंटे की मेहनत से तैयार किए समाधान: डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि प्रतिभागियों ने वास्तविक साइबर चुनौतियों के समाधान के लिए कार्यशील प्रोटोटाइप विकसित किए हैं. हैकाथॉन शुरू होने से पहले पुलिस के सामने पांच साइबर चुनौतियां थीं. आज 24 घंटे की मेहनत के बाद संभावित तकनीकी समाधान उपलब्ध हुए हैं. यह हैकाथॉन की बड़ी उपलब्धि है. चयनित समाधानों का साइबर पुलिस थानों में परीक्षण किया जाएगा. सिक्योरिटी ऑडिट और विधिक परीक्षण के बाद उपयोगी टूल्स को पुलिस कार्यप्रणाली में शामिल करने का प्रयास होगा.
स्टार्टअप योजना से जुड़कर आगे बढ़ाने पर जोर : उन्होंने युवाओं को राजस्थान सरकार की स्टार्टअप योजना से जुड़कर इन समाधानों को आगे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया. वे बोले, पुरस्कार सीमित हो सकते हैं, लेकिन प्रतिभागियों के प्रयास असीमित और बेहद मूल्यवान हैं. राजस्थान पुलिस युवाओं की शक्ति को पहचानती है और उनके सहयोग से साइबर अपराध, नशा मुक्ति एवं महिला सुरक्षा जैसे विषयों पर जनजागरूकता अभियान भी चलाएगी. उन्होंने घोषणा की है कि अगला साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन अप्रैल 2027 में राजस्थान पुलिस दिवस पर बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा.
साइबर सेल में होगा समाधानों का परीक्षण :गृह विभाग के एसीएस भास्कर ए. सावंत ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण, वित्तीय धोखाधड़ी की पहचान और साइबर अपराधों के अनुसंधान में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है. इसमें सरल, उपयोगी और आसानी से संचालित होने वाले सॉफ्टवेयर विकसित करना आवश्यक है. पुलिस की व्यावहारिक समझ और युवा तकनीकी विशेषज्ञों की प्रतिभा के समन्वय से प्रभावी समाधान सामने आ सकते हैं. एडीजी वीके सिंह ने कहा कि विकसित समाधानों में से श्रेष्ठ समाधानों को एकीकृत प्लेटफॉर्म पर विकसित करने का प्रयास किया जाएगा. चयनित जिलों की साइबर सेल में पायलट परीक्षण करने तथा पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने की दिशा में कार्य करेंगे.
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पांच चुनौतियों का सॉल्यूशन, 15 टीमें बनीं विजेता: हैकाथॉन में फिशिंग लिंक एवं फर्जी एप की पहचान, मनी म्यूल एवं वित्तीय अपराधों की मनी ट्रेल जांच, सीडीआर, आईपीडीआर विश्लेषण के लिए एआई आधारित इन्वेस्टिगेशन असिस्टेंट, टेलीग्राम एवं सोशल मीडिया मॉनिटरिंग तथा एटीएम सीसीटीवी से संदिग्धों के चेहरे की पहचान जैसे पांच विषय रखे गए थे. ओवरऑल विजेता को 1 लाख रुपए और पांचों प्रॉब्लम स्टेटमेंट के प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को क्रमशः 50-50 हजार, 35-35 हजार और 15-15 हजार रुपए के पुरस्कार दिए गए.
यह टीमें रहीं विजेता :इनमें 'ओकुलस' ने ओवरऑल विजेता का खिताब अपने नाम किया है. वहीं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 श्रेणी में 'यूरेनियम' ने प्रथम, 'हैकर एक्स' ने द्वितीय और 'गुड कोडर्स' ने तृतीय स्थान प्राप्त किया. इसी प्रकार प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 श्रेणी में 'नेक्स्टजेन' प्रथम, 'द ऑड वन्स' द्वितीय व 'बायोस' तृतीय स्थान पर रहे. प्रॉब्लम स्टेटमेंट 3 श्रेणी में 'जटायु' ने पहला, 'सिटाडेल' ने दूसरा और 'रावेन' ने तीसरा स्थान हासिल किया. वहीं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट 4 श्रेणी में ओवरऑल चैंपियन रही टीम 'ओकुलस' प्रथम, 'रणबांका' द्वितीय तथा 'ईसप' तृतीय स्थान पर रही. प्रॉब्लम स्टेटमेंट 5 श्रेणी में 'कंट्रोल ऑल्ट एलीट' ने पहला, 'एरोइस' ने दूसरा और 'पिनाका' ने तीसरा स्थान प्राप्त किया.
स्टॉल्स पर किया गया नवाचारों का प्रदर्शन :आयोजन में 15 स्टॉल के माध्यम से राजस्थान पुलिस, साइबर क्राइम ब्रांच, सरकारी विभागों और तकनीकी कंपनियों ने अपने नवाचारों का प्रदर्शन किया. समारोह में डीजी (कानून एवं व्यवस्था) संजय कुमार अग्रवाल, एडीजीपी संजीब नार्जरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जीएम रजनीश, पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, आरपीएस प्रोबेशनर्स, साइबर थानों से पुलिसकर्मी, साइबर वॉलंटियर्स, तकनीकी विशेषज्ञ एवं युवा प्रतिभागी उपस्थित रहे.
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