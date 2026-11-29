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साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन: 15 टीमों ने जीते पुरस्कार, मुख्य सचिव बोले- हर नागरिक को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी

विजेताओं को पुरस्कार देते सीएस व डीजीपी ( ETV Bharat Jaipur, Source Police Headquarters )

जयपुर: राजस्थान पुलिस साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन-2026 का रविवार को समापन हुआ. राजस्थान पुलिस अकादमी में दो दिवसीय आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 35 टीमों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. इन टीमों ने लगातार 24 घंटे तक 5 साइबर अपराध संबंधी चुनौतियों के समाधान खोजते हुए प्रभावी पुलिसिंग के लिए उपयोगी तकनीकी प्रोटोटाइप तैयार किए. समापन समारोह में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बतौर मुख्य अतिथि विजेताओं को पुरस्कार दिए.