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Cyber Crime : देश में हर दिन 1.3 लाख से ज्यादा साइबर हमले, मोबाइल में सेव डेटा बन सकता है साइबर ठगी का बड़ा कारण

जयपुर: देश में हर दिन औसतन 1.3 लाख से ज्यादा साइबर हमले (Cyber Attack) के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में मोबाइल में सुविधा के लिए सेव रखा गया डेटा साइबर ठगी का बड़ा कारण बन सकता है. अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जो भूलने की दिक्कत के कारण महत्वपूर्ण पासवर्ड और बैंकिंग पिन मोबाइल में सेव करके रखते हैं तो सावधान और सतर्क होने की जरूरत है.

साइबर हमले के जरिए साइबर अपराधी आपके मोबाइल से ऐसे संवेदनशील जानकारी चुराकर साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दे सकते हैं. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन के लिए स्मार्टफोन में निजी और संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रखने को लेकर महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है.

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पुलिस ने बताए साइबर ठगी से बचाव के तरीके : पुलिस ने चेतावनी दी है कि आज स्मार्टफोन केवल बातचीत का माध्यम नहीं, बल्कि बैंकिंग, निजी दस्तावेज, डिजिटल लॉकर और व्यक्तिगत जानकारी का केंद्र बन चुका है. ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही भी साइबर ठगी, पहचान चोरी और आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है. हाल ही में सामने आए बैंक ऑफ बड़ौदा डेटा लीक और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों का हवाला देते हुए साइबर अपराध विंग ने यह एडवाइजरी जारी की है. जिसमें साइबर ठगी की नई तरकीब और उससे बचने के उपाय बताए गए हैं.

1 टीबी डेटा डार्क वेब पर लीक : एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एक कर्मचारी के ईमेल से करीब 1 टीबी डेटा डार्क वेब पर लीक होने का मामला सामने आया था. वहीं, एक रिपोर्ट के अनुसार 61 प्रतिशत लोग अपने निजी दस्तावेज, 60 प्रतिशत लोग फोटो-वीडियो, 38 प्रतिशत लोग बैंकिंग से जुड़ी जानकारी, 48 प्रतिशत लोग ऑफिस ई-मेल, 37 प्रतिशत लोग एआई चैट हिस्ट्री और 34 प्रतिशत लोग अपने पासवर्ड भी मोबाइल फोन में ही सेव रखते हैं. उन्होंने बताया कि भारत में रोजाना 1.3 लाख से अधिक साइबर हमले होते हैं. इसलिए एक छोटी सी लापरवाही से आर्थिक नुकसान और पहचान चोरी का खतरा हो सकता है.

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