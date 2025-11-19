राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम जारी, वेबसाइट पर देख सकते हैं रिजल्ट
इस साल सितंबर में हुई थी लिखित परीक्षा, 30 नवंबर से शुरू होगी शारीरिक परीक्षा.
Published : November 19, 2025 at 11:08 AM IST
जयपुर: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया है. अब अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. उम्मीदवारों की सुविधा के लिए परिणाम का पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी गई है. साथ ही, चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) 30 नवंबर से शुरू होगी.
पुलिस मुख्यालय की ओर से कांस्टेबल (पुलिस दूरसंचार/चालक भर्ती) परीक्षा का लिखित परिणाम 12 और 13 सितंबर 2025 को ली गई थी. आंसर की 17 सितंबर को जारी हुई थी और 23 सितंबर तक अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की गई. आपत्तियों के निस्तारण के बाद अब अंतिम परिणाम सार्वजनिक कर दिया गया. परिणाम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. इसके अलावा पुलिस दूरसंचार लाइन, घाटगेट स्थित नोटिस बोर्ड पर भी रोल नंबरवार सूची चस्पा की गई है.
3.76 लाख आवेदन, 10 हजार पदों पर होगी भर्ती: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 बड़े स्तर की भर्ती प्रक्रिया है. इसमें कुल 3.76 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. इस परीक्षा के माध्यम से 10,000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इनमें 1,469 पद कांस्टेबल दूरसंचार और ड्राइवर के हैं, जबकि 8,531 पद सामान्य कांस्टेबल, चालक और बैंड के हैं.
पांच गुना अभ्यर्थियों का चयन: शारीरिक परीक्षा के लिए दूरसंचार और चालक पदों पर पांच गुना अभ्यर्थियों को चयनित किया है. इस प्रकार कुल 7,395 उम्मीदवार PET के लिए योग्य घोषित किए हैं. पुलिस दूरसंचार लाइन ने अभ्यर्थियों के लिए 24×7 हेल्पलाइन 0141-2613854 सक्रिय की है. अभ्यर्थी इस नंबर पर संपर्क कर भर्ती प्रक्रिया, फिजिकल टेस्ट और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. राजस्थान पुलिस की तरफ से सफल अभ्यर्थियों की रोल नंबरवार सूची विभागीय वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर भी अपलोड की जा रही है. अभ्यर्थी सीधे वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और PET के अगले चरण की तैयारी कर सकते हैं.