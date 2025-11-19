ETV Bharat / state

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम जारी, वेबसाइट पर देख सकते हैं रिजल्ट

राजस्थान पुलिस मुख्यालय ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया है. अब अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. उम्मीदवारों की सुविधा के लिए परिणाम का पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी गई है. साथ ही, चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) 30 नवंबर से शुरू होगी. पुलिस मुख्यालय की ओर से कांस्टेबल (पुलिस दूरसंचार/चालक भर्ती) परीक्षा का लिखित परिणाम 12 और 13 सितंबर 2025 को ली गई थी. आंसर की 17 सितंबर को जारी हुई थी और 23 सितंबर तक अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की गई. आपत्तियों के निस्तारण के बाद अब अंतिम परिणाम सार्वजनिक कर दिया गया. परिणाम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. इसके अलावा पुलिस दूरसंचार लाइन, घाटगेट स्थित नोटिस बोर्ड पर भी रोल नंबरवार सूची चस्पा की गई है. पढ़ें: कांस्टेबल भर्ती 2025: 3.76 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आजमाया भाग्य, 72 फीसदी से ज्यादा उपस्थिति