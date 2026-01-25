ETV Bharat / state

युवक का पीछा कर करनाल पहुंची राजस्थान पुलिस, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से युवक को हिरासत में लिया

करनाल: कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब देर शाम राजस्थान CIA की टीमें अचानक बॉयज हॉस्टल पहुंचीं. मोबाइल लोकेशन के आधार पर की गई इस कार्रवाई में एक युवक को पुलिस की टीम ने हिरासत में लिया. जिसे पुलिस आउट साइडर बता रही है. मामला राजस्थान में एक नाबालिग लड़की को भगाने से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है.

नाबालिग को भगाने का मामला, करनाल तक जुड़ी कड़ियां: जानकारी के मुताबिक राजस्थान में एक नाबालिग लड़की को एक युवक भगाकर ले गया था. इस वारदात में उसका एक दोस्त भी शामिल बताया जा रहा है, जो उसी राज्य का रहने वाला है. पुलिस का दावा है कि जो युवक लड़की के साथ भागा है. उसका दोस्त करनाल पहुंचा और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में जाकर छिप गया.

MBBS छात्र के साथ हॉस्टल में छिपा था आरोपी: पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिया गया युवक मेडिकल कॉलेज का छात्र नहीं है. बताया जा रहा है कि वो एक MBBS स्टूडेंट की मदद से बॉयज हॉस्टल में रुका हुआ था. लंबे समय से उसकी तलाश कर रही राजस्थान पुलिस को जब मोबाइल लोकेशन करनाल की मिली, तो तुरंत टीम रवाना की गई.