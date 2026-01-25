ETV Bharat / state

युवक का पीछा कर करनाल पहुंची राजस्थान पुलिस, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से युवक को हिरासत में लिया

Girl abduction case in Rajasthan: करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब राजस्थान पुलिस की टीम ने छापेमारी की.

Girl abduction case in Rajasthan
Girl abduction case in Rajasthan (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 25, 2026 at 2:32 PM IST

2 Min Read
करनाल: कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब देर शाम राजस्थान CIA की टीमें अचानक बॉयज हॉस्टल पहुंचीं. मोबाइल लोकेशन के आधार पर की गई इस कार्रवाई में एक युवक को पुलिस की टीम ने हिरासत में लिया. जिसे पुलिस आउट साइडर बता रही है. मामला राजस्थान में एक नाबालिग लड़की को भगाने से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है.

नाबालिग को भगाने का मामला, करनाल तक जुड़ी कड़ियां: जानकारी के मुताबिक राजस्थान में एक नाबालिग लड़की को एक युवक भगाकर ले गया था. इस वारदात में उसका एक दोस्त भी शामिल बताया जा रहा है, जो उसी राज्य का रहने वाला है. पुलिस का दावा है कि जो युवक लड़की के साथ भागा है. उसका दोस्त करनाल पहुंचा और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में जाकर छिप गया.

युवक का पीछा कर करनाल पहुंची राजस्थान पुलिस (Etv Bharat)

MBBS छात्र के साथ हॉस्टल में छिपा था आरोपी: पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिया गया युवक मेडिकल कॉलेज का छात्र नहीं है. बताया जा रहा है कि वो एक MBBS स्टूडेंट की मदद से बॉयज हॉस्टल में रुका हुआ था. लंबे समय से उसकी तलाश कर रही राजस्थान पुलिस को जब मोबाइल लोकेशन करनाल की मिली, तो तुरंत टीम रवाना की गई.

मोबाइल लोकेशन बनी कार्रवाई की सबसे बड़ी कड़ी: राजस्थान CIA की टीम ने तकनीकी इनपुट के आधार पर सटीक लोकेशन ट्रेस की और सीधे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में दबिश दी. वहां से युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई है. पुलिस जानना चाहती है कि उसने लड़की और मुख्य आरोपी को कहां-कहां छिपाने में मदद की.

पूछताछ के बाद खुलेगा पूरा राज: फिलहाल राजस्थान पुलिस इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी साझा करने से बचती नजर आई. राजस्थान पुलिस जांच अधिकारी महावीर सिंह ने कहा कि हिरासत में लिए गए युवक से गहन पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि लड़की और उसे भगाकर ले जाने वाला युवक इस वक्त कहां हैं.

संपादक की पसंद

