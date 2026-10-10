6 साल से फरार 75 हजार का इनामी ड्रग तस्कर नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार, पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर साधु बने पुलिसवाले
ANTF ने 'ऑपरेशन विषनहस' के तहत नेपाल से फरार 75 हजार के इनामी ड्रग तस्कर सोहनलाल को रक्सौल बॉर्डर से गिरफ्तार किया.
Published : October 10, 2026 at 10:29 PM IST
जयपुर: राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में छह साल से फरार चल रहे 75 हजार रुपये के इनामी सोहनलाल उर्फ सोनू को नेपाल से भारत-नेपाल सीमा पर बिहार के रक्सौल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है. एएनटीएफ टीम ने पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर साधु और माला विक्रेता बनकर आरोपी को दबोचा है. आरोपी नेपाल में रहकर राजस्थान में अपने तस्करी नेटवर्क का संचालन कर रहा था. 'ऑपरेशन विषनहस' के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. एएनटीएफ पूर्व में देश के 12 राज्यों से 102 फरार इनामी अपराधियों को पकड़ चुकी थी. सोहनलाल की गिरफ्तारी के साथ यह संख्या बढ़कर 103 हो गई है.
शराब तस्करी से की थी शुरुआत: आईजी एएनटीएफ विकास कुमार ने बताया कि डीजीपी राजीव कुमार शर्मा और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में फरार मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है. नेपाल में छिपकर बैठा 75 हजार का इनामी और अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर रक्सौल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है. एएनटीएफ के अनुसार, यह उसकी पहली अंतरराष्ट्रीय फरार इनामी अपराधी को पकड़ने की कार्रवाई है. बालोतरा जिले के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के भारते की बेरी निवासी 32 वर्षीय सोहनलाल उर्फ सोनू ने वर्ष 2016 में अवैध शराब की तस्करी शुरू की थी.
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बाद में बना बड़ा ड्रग माफिया: इस संबंध में उसके विरुद्ध बालोतरा क्षेत्र में आबकारी अधिनियम के दो प्रकरण दर्ज हुए. पुलिस कार्रवाई के दौरान उसे गिरफ्तार भी किया गया और वह करीब एक माह न्यायिक अभिरक्षा में रहा. जेल से बाहर आने के बाद उसने शराब तस्करी छोड़कर अधिक मुनाफे के लालच में अफीम और डोडा चूरा की तस्करी शुरू कर दी. शुरुआत में उसने अन्य तस्करों के साथ मिलकर काम किया, लेकिन बाद में अपना स्वतंत्र नेटवर्क खड़ा कर लिया. पुलिस के मुताबिक, वह मध्यप्रदेश के नीमच और राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उदयपुर और भीलवाड़ा से मादक पदार्थ जुटाकर अपने नेटवर्क के जरिए मारवाड़ और पंजाब के तस्करों तक पहुंचाता था.
फरार होने के बाद बदले कई ठिकाने: वर्ष 2020 में जालोर जिले के चितलवाना थाना क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में नाम आने के बाद सोहनलाल फरार हो गया. गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने राजस्थान छोड़ दिया और विभिन्न राज्यों में ठिकाने बदले. आरोपी मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, गोवा, दिल्ली, चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश सहित अलग-अलग स्थानों पर छिपता रहा. उसने पुलिस की पकड़ से बचने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी सीमित कर दिया था. वर्ष 2025 में राजस्थान पुलिस की ओर से एएनटीएफ का गठन कर मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई तेज किए जाने के बाद आरोपी अक्टूबर 2025 में नेपाल चला गया और काठमांडू में रहने लगा. आरोप है कि वहां से भी वह राजस्थान में सक्रिय अपने साथियों के संपर्क में रहकर तस्करी नेटवर्क चला रहा था.
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पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर टीम ने बिछाया जाल: एएनटीएफ आईजी विकास कुमार के अनुसार एएनटीएफ टीम ने उसके सक्रिय गुर्गों से संपर्क साधकर खुद को पंजाब का बड़ा अवैध मादक पदार्थ खरीदार बताया और भारी मात्रा में माल की डील करने की इच्छा जताई. गुर्गों ने शर्त रखी कि इतनी बड़ी डील के लिए नेपाल में बैठे उनके आका से ही मिलना होगा. इस पर टीम नेपाल के काठमांडू पहुंची. जमीनी इनपुट से पता चला कि आरोपी सोहनलाल खुद को एएनटीएफ की गिरफ्त से बचाने के लिए भगवान पशुपतिनाथ का नियमित दर्शनार्थी बन चुका है और गिरफ्तारी से बचने की मन्नत मांगते हुए रोजाना मंदिर में धोक लगाने आता है.
भूटान भागने की फिराक में था तस्कर, बॉर्डर पर दबोचा: अपनी पहचान छिपाने के लिए एएनटीएफ टीम ने अनूठा तरीका अपनाया. एक अधिकारी मंदिर के प्रवेश मार्ग पर माला बेचने वाला बन गया, दूसरा माथे पर चंदन लगाने वाला तिलकधारी बनकर श्रद्धालुओं को तिलक लगाने लगा, जबकि अन्य सदस्य आम श्रद्धालुओं की तरह आसपास मुस्तैद रहे. कुछ देर बाद हुलिया मिलने पर संदिग्ध तस्कर की पहचान कर ली गई. बड़ी रकम मिलने की उम्मीद में सोहनलाल टीम के साथ नेपाल से भारत-नेपाल सीमा पर बिहार के रक्सौल पहुंचा. भारतीय सीमा में आते ही एएनटीएफ टीम ने उसे पकड़ लिया. छह साल से फरार चल रहा 75 हजार रुपये का इनामी आरोपी इस तरह पुलिस की गिरफ्त में आ गया. आरोपी नेपाल में भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था और वहां से भूटान जाने की तैयारी में था. पुलिस का दावा है कि उसकी योजना 10 अक्टूबर 2026 को नेपाल छोड़ने की थी, लेकिन इससे पहले ही उसे पकड़ लिया गया.
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