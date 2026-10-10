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6 साल से फरार 75 हजार का इनामी ड्रग तस्कर नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार, पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर साधु बने पुलिसवाले

ANTF की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में छह साल से फरार चल रहे 75 हजार रुपये के इनामी सोहनलाल उर्फ सोनू को नेपाल से भारत-नेपाल सीमा पर बिहार के रक्सौल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है. एएनटीएफ टीम ने पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर साधु और माला विक्रेता बनकर आरोपी को दबोचा है. आरोपी नेपाल में रहकर राजस्थान में अपने तस्करी नेटवर्क का संचालन कर रहा था. 'ऑपरेशन विषनहस' के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. एएनटीएफ पूर्व में देश के 12 राज्यों से 102 फरार इनामी अपराधियों को पकड़ चुकी थी. सोहनलाल की गिरफ्तारी के साथ यह संख्या बढ़कर 103 हो गई है.

शराब तस्करी से की थी शुरुआत: आईजी एएनटीएफ विकास कुमार ने बताया कि डीजीपी राजीव कुमार शर्मा और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में फरार मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है. नेपाल में छिपकर बैठा 75 हजार का इनामी और अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर रक्सौल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है. एएनटीएफ के अनुसार, यह उसकी पहली अंतरराष्ट्रीय फरार इनामी अपराधी को पकड़ने की कार्रवाई है. बालोतरा जिले के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के भारते की बेरी निवासी 32 वर्षीय सोहनलाल उर्फ सोनू ने वर्ष 2016 में अवैध शराब की तस्करी शुरू की थी.