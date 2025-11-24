स्मार्ट पुलिसिंग के लिए राजस्थान पुलिस और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बीच MoU
डीजीपी राजीव कुमार शर्मा बोले- राज्य की आंतरिक व सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत.
Published : November 24, 2025 at 4:53 PM IST
जयपुर : राजस्थान पुलिस और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गुजरात के बीच सोमवार को पुलिस मुख्यालय में राष्ट्रीय एवं आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में अकादमिक, प्रशिक्षण और अनुसंधान सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए. यह पुलिसिंग में अनुसंधान-आधारित सुधारों और फील्ड स्तर की क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. एमओयू के तहत स्मार्ट पुलिसिंग, सुरक्षा नवाचार और पेशेवर क्षमता-विकास के लिए संयुक्त कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे राज्य की आंतरिक और सार्वजनिक सुरक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाया जा सकेगा.
कार्यकुशलता और पेशेवर दक्षता में बढ़ोतरी : डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि राज्य में पुलिसिंग की उत्कृष्टतम प्रथाओं को लगातार अपनाया जा रहा है. रक्षा विश्वविद्यालय की ओर से किए गए नवाचार पूरे देश के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं. विश्वविद्यालय के सहयोग से राजस्थान पुलिस अधिक कुशलता के साथ काम कर सकेगी. साथ ही, प्रदेश में पुलिस की कार्यकुशलता और पेशेवर क्षमता में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी.
विशेषज्ञों का मिलेगा सहयोग : उन्होंने कहा कि इस एमओयू के माध्यम से स्मार्ट पुलिसिंग, साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक और आंतरिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य और अधिक संगठित तथा प्रभावी ढंग से किए जा सकेंगे. साथ ही, बड़ी घटनाओं के दौरान आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का लाभ भी लिया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि राज्य में पुलिस शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने में रक्षा विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
पुलिस की रणनीतिक क्षमता होगी मजबूत : राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गुजरात के वाइस चांसलर प्रो. डॉ. बिमल एन. पटेल ने कहा कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने आत्मनिर्भरता के साथ कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं. उन्होंने कहा कि आरआरयू की अकादमिक और विश्लेषणात्मक विशेषज्ञता, राजस्थान पुलिस की रणनीतिक और परिचालन क्षमताओं को और अधिक मजबूत एवं उन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
82 देशों के प्रतिनिधि हो चुके प्रशिक्षित : डॉ. पटेल ने बताया कि अब तक विश्वविद्यालय की ओर से 82 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है और विश्वभर में अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं. उन्होंने कहा कि एमओयू के बाद राजस्थान पुलिस भी आरआरयू के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कोर्सों का लाभ आसानी से ले सकेगी. इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के कार्यों, अनुसंधान गतिविधियों और संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी भी साझा की.
इन्होंने किए एमओयू पर हस्ताक्षर : इस मौके पर डीजी (प्रशिक्षण एवं यातायात) अनिल पालीवाल ने एमओयू के माध्यम से होने वाले फायदों की जानकारी दी. एमओयू पर राजस्थान पुलिस की ओर से डीआईजी (प्रशिक्षण) शरद चौधरी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की ओर से डीन अविनाश खारेल ने हस्ताक्षर किए. इस दौरान डीजी (कानून एवं व्यवस्था) संजय कुमार अग्रवाल सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.
प्रशिक्षण प्रणाली होगी मजबूत : राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गुजरात राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, पुलिस प्रशासन, साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल फॉरेंसिक जैसे क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है. इस एमओयू से पुलिस शिक्षा की गुणवत्ता तथा प्रशिक्षण प्रणाली अधिक मजबूत हो सकेगी. विशेष प्रशिक्षण और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पुलिस प्रशिक्षकों और अधिकारियों की दक्षता और कौशल को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा.
पुलिसकर्मियों के करियर को मिलेगी ऊंचाई : इस समझौते से फैकल्टी सदस्यों, पुलिस अधिकारियों एवं शोधकर्ताओं के लिए विनिमय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक, आतंकवाद विरोधी रणनीति और खुफिया प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ज्ञान एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जा सकेगा. संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं एवं नवाचारों से साक्ष्य आधारित पुलिसिंग, डेटा-आधारित रणनीतियों और नीति निर्माण को बढ़ावा मिल सकेगा. राजस्थान पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी आरआरयू के अकादमिक कार्यक्रमों के माध्यम से उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनके व्यावसायिक विकास एवं करियर उन्नति में मदद मिलेगी.