ETV Bharat / state

स्मार्ट पुलिसिंग के लिए राजस्थान पुलिस और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बीच MoU

एमओयू के मौके पर मौजूद डीजीपी राजीव कुमार शर्मा व अन्य ( सौजन्य : जनसंपर्क कार्यालय (पुलिस मुख्यालय). )