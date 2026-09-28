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भारत-पाक सीमा पर तस्करी की बड़ी साजिश नाकाम, अनूपगढ़ और श्रीकरणपुर में करोड़ों की हेरोइन जब्त, दो गिरफ्तार

​श्रीगंगानगर में दो अलग-अलग कार्रवाइयों में करीब साढ़े पांच करोड़ की हेरोइन बरामद की गई है.

अनूपगढ़ पुलिस और DST ने पकड़ी 500 ग्राम हेरोइन
करोड़ों की हेरोइन जब्त (फोटो ईटीवी भारत अनूपगढ़)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2026 at 8:34 AM IST

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Updated : September 28, 2026 at 10:41 AM IST

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अनूपगढ़/श्रीकरणपुर : भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के अनूपगढ़ जिले में सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. अनूपगढ़ पुलिस, जिला स्पेशल टीम (DST) और बॉर्डर DST ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गिराई गई करीब 500 ग्राम हेरोइन बरामद की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस जब्त नशे की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपये आंकी गई है. पुलिस ने मौके से मोटरसाइकिल सवार दो सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं श्रीकरणपुर क्षेत्र के चक 13-SB में BSF ने 810 ग्राम हेरोइन से भरा संदिग्ध पैकेट बरामद किया. बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है.

​गुप्त सूचना पर नहर के पास घेराबंदी : सब-इंस्पेक्टर रामकेश मीणा ने बताया कि DST के कांस्टेबल दिनेश को इलाके में नशीले पदार्थों की खेप आने की पुख्ता गोपनीय सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा टीमों ने त्वरित रणनीति तैयार की। DST इंचार्ज राम विलास बिश्नोई और बॉर्डर DST इंचार्ज लाल बहादुर के सुपरविजन में संयुक्त टीम ने इलाके के 5K रोही क्षेत्र स्थित नहर के पास नाकाबंदी कर सख्त निगरानी शुरू कर दी. मौके पर दो युवकों को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया. तलाशी लेने पर उनके कब्जे से करीब 500 ग्राम हेरोइन बरामद हुई.

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तस्करी की बड़ी साजिश नाकाम (वीडियो ईटीवी भारत अनूपगढ़)

​सगे भाई हैं आरोपी : पकड़े गए आरोपियों की पहचान 27A निवासी गुरमेल (22 वर्ष) और उसके बड़े भाई सर्वजीत (25 वर्ष) के रूप में हुई है. प्राथमिक पड़ताल में पता चला है कि आरोपी सर्वजीत आदतन तस्कर है और उसके खिलाफ पहले से भी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत मामला दर्ज है.

​ड्रोन नेटवर्क और सप्लायर्स की तलाश तेज : SI रामकेश मीणा ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में यह साफ हो गया है कि हेरोइन की यह खेप सीमा पार पाकिस्तान से आधुनिक ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में गिराई गई थी. हालांकि, सीमा पार बैठे किस तस्कर ने यह कंसाइनमेंट भेजा था और इसे आगे किन सप्लायर्स तक पहुंचाया जाना था, इसका खुलासा होना अभी बाकी है. पुलिस दोनों आरोपियों से आरोपियों से पूछताछ जारी है.

BSF की बड़ी कार्रवाई : वहीं, भारत-पाक सीमा के नजदीक मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 118वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीकरणपुर क्षेत्र में 810 ग्राम हेरोइन बरामद की है. बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है. BSF ने बरामद मादक पदार्थ को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए केसरीसिंहपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है.

श्रीकरणपुर में करोड़ों की हेरोइन जब्त
श्रीकरणपुर में 3 करोड़ की हेरोइन जब्त (फोटो ईटीवी भारत श्रीकरणपुर)

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3 करोड़ की हेरोइन बरामद : जानकारी के अनुसार, 27 सितंबर को सीमा चौकी कोहली के जिम्मेवारी क्षेत्र के चक नंबर 13-SB में एक संदिग्ध पैकेट पड़े होने की सूचना कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर रमेश कुमार को मिली. सूचना मिलने के बाद इंस्पेक्टर रमेश कुमार के नेतृत्व में BSF की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और संदिग्ध पैकेट को कब्जे में लिया. BSF टीम ने पैकेट की जांच की तो उसमें हेरोइन बरामद हुई. वजन करने पर मादक पदार्थ की मात्रा करीब 810 ग्राम पाई गई. इसके बाद BSF अधिकारियों ने मामले की सूचना संबंधित थाना केसरीसिंहपुर पुलिस को दी। आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए बरामद हेरोइन पुलिस के सुपुर्द कर दी गई.

118वीं वाहिनी के कमांडेंट कमल सिंह राठौड़ के नेतृत्व एवं निर्देशन में सीमा क्षेत्र में लगातार निगरानी और सतर्कता बरती जा रही है. BSF की ओर से सीमा क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी सहित अन्य अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है. अब पुलिस द्वारा बरामद हेरोइन को लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटेंगी कि यह मादक पदार्थ कहां से आया और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं.

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Last Updated : September 28, 2026 at 10:41 AM IST

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