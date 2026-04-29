'साहब' की डीपी लगाकर ठग रहे हैं साइबर अपराधी, जानिए क्या है ठगी की नई तरकीब 'इम्पर्सोनेशन फ्रॉड'
सरकारी विभागों और निजी कंपनियों के अधिकारियों की पहचान चोरी कर दिया जा रहा वारदात को अंजाम.
Published : April 29, 2026 at 9:32 AM IST
जयपुर : साइबर ठग आजकल 'इम्पर्सोनेशन फ्रॉड' (पहचान चोरी) कर साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. इसमें सरकारी विभागों और निजी कंपनियों के अधिकारियों की डीपी (प्रोफाइल फोटो) लगाकर उनके मातहत कर्मचारियों को निशाना बनाया जाता है. साइबर अपराधियों की इस नई चाल को लेकर राजस्थान पुलिस की साइबर अपराध विंग ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें साइबर ठगों की ओर से इस्तेमाल की जा रही ठगी की नई तरकीब को लेकर आमजन को आगाह किया गया है. इसमें प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे 'इम्पर्सोनेशन फ्रॉड' (पहचान चोरी) को लेकर एडीजी (साइबर क्राइम) वीके सिंह ने आमजन और विशेषकर सरकारी विभागों व निजी कंपनियों के कर्मचारियों को सतर्क रहने को कहा है. इसमें बताया गया है कि साइबर अपराधी अब अधिकारियों के नाम और फोटो का सहारा लेकर डिजिटल ठगी के नए जाल बुन रहे हैं.
डिजिटल रैकी कर देते हैं वारदातों को अंजाम : डीआईजी (साइबर क्राइम) शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि अपराधी किसी भी वारदात से पहले पूरी डिजिटल रैकी करते हैं. वे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से अधिकारियों के नाम और पद निकालते हैं. इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह पता लगाते हैं कि कौन किसका जूनियर है और वर्तमान में विभाग में कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? कई बार ये अपराधी विभागीय वाट्सएप ग्रुप्स में सेंध लगाकर सदस्यों की सूची भी चोरी कर लेते हैं.
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चेयरमैन की डीपी लगा 5.30 करोड़ ट्रांसफर करवाए : राजधानी जयपुर में एक माइनिंग कंपनी के चेयरमैन की डीपी लगाकर अकाउंटेंट को मैसेज करने और तीन बार में 5.30 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस संबंध में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हुआ है. कंपनी के अकाउंटेंट ने दी रिपोर्ट में बताया कि साइबर ठगों ने चेयरमैन की फोटो डीपी पर लगाकर मैसेज किया. सामान्य बातचीत में कुछ निर्देश दिए और कुछ ही घंटों में तीन बार में 5.30 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लिए. इससे पहले ठगों ने बैंक खाते के बैलेंस की जानकारी भी ली. वाट्सएप चैट के मैसेज अपने आप डिलीट होने पर अकाउंटेंट को संदेह हुआ और उसने चेयरमैन को कॉल किया तो ठगी का पता चला.
इन तरीकों से वारदात को अंजाम देते हैं ठग
- फेक प्रोफाइल और इमरजेंसी का बहाना: किसी बड़े अधिकारी की फोटो लगाकर नया वाट्सएप अकाउंट बनाया जाता है. अपराधी मैसेज करता है 'मैं मीटिंग में हूं, कॉल नहीं ले सकता, तुरंत कुछ गिफ्ट वाउचर्स या पैसे इस नंबर पर भेज दो.'
- डीपफेक वॉइस (एआई का खेल): आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपराधी आपके बॉस की आवाज की हूबहू नकल कर कॉल करते हैं, जिससे कर्मचारी को लगता है कि सच में साहब ही बोल रहे हैं.
- Spoofed Emails : ईमेल एड्रेस बिल्कुल असली जैसा दिखता है, जिसमें केवल एक छोटे से अक्षर या डोमेन (जैसे .com की जगह .in-com) का अंतर होता है. इससे भी फ्रॉड किया जाता है.
- मेडिकल इमरजेंसी: रिश्तेदार के अस्पताल में होने का झांसा देकर तुरंत पैसों की मांग भी अपराधी करते हैं.
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यह सावधानी रखकर बच सकते हैं ठगी से
- यदि किसी नए नंबर से अधिकारी के नाम पर मैसेज आए तो तुरंत उनके पुराने या आधिकारिक नंबर पर कॉल करके पुष्टि करें.
- इंटरनेट से किसी की भी डीपी (प्रोफाइल पिक्चर) डाउनलोड करना आसान है. केवल फोटो देखकर भरोसा न करें.
- ठग हमेशा 'इमरजेंसी' दिखाकर आपको सोचने का समय नहीं देते. किसी भी वित्तीय लेनदेन से पहले शांत रहें और अपने वरिष्ठों से चर्चा करें.
- अपना ओटीपी (OTP), बैंक विवरण या व्यक्तिगत जानकारी कभी भी वाट्सएप पर साझा न करें.
साइबर ठगी की वारदात की ऐसे करें शिकायत : डीआईजी शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि किसी के साथ साइबर ठगी की वारदात होती है या कोई ऐसा प्रयास करता है तो तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवानी चाहिए. साइबर अपराध से जुड़े ऑनलाइन पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है. पीड़ित अपने निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय की साइबर हेल्प डेस्क 9256001930 और 9257510100 पर कॉल कर भी मदद ली जा सकती है.