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'साहब' की डीपी लगाकर ठग रहे हैं साइबर अपराधी, जानिए क्या है ठगी की नई तरकीब 'इम्पर्सोनेशन फ्रॉड'

जयपुर : साइबर ठग आजकल 'इम्पर्सोनेशन फ्रॉड' (पहचान चोरी) कर साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. इसमें सरकारी विभागों और निजी कंपनियों के अधिकारियों की डीपी (प्रोफाइल फोटो) लगाकर उनके मातहत कर्मचारियों को निशाना बनाया जाता है. साइबर अपराधियों की इस नई चाल को लेकर राजस्थान पुलिस की साइबर अपराध विंग ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें साइबर ठगों की ओर से इस्तेमाल की जा रही ठगी की नई तरकीब को लेकर आमजन को आगाह किया गया है. इसमें प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे 'इम्पर्सोनेशन फ्रॉड' (पहचान चोरी) को लेकर एडीजी (साइबर क्राइम) वीके सिंह ने आमजन और विशेषकर सरकारी विभागों व निजी कंपनियों के कर्मचारियों को सतर्क रहने को कहा है. इसमें बताया गया है कि साइबर अपराधी अब अधिकारियों के नाम और फोटो का सहारा लेकर डिजिटल ठगी के नए जाल बुन रहे हैं.

डिजिटल रैकी कर देते हैं वारदातों को अंजाम : डीआईजी (साइबर क्राइम) शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि अपराधी किसी भी वारदात से पहले पूरी डिजिटल रैकी करते हैं. वे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से अधिकारियों के नाम और पद निकालते हैं. इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह पता लगाते हैं कि कौन किसका जूनियर है और वर्तमान में विभाग में कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? कई बार ये अपराधी विभागीय वाट्सएप ग्रुप्स में सेंध लगाकर सदस्यों की सूची भी चोरी कर लेते हैं.

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चेयरमैन की डीपी लगा 5.30 करोड़ ट्रांसफर करवाए : राजधानी जयपुर में एक माइनिंग कंपनी के चेयरमैन की डीपी लगाकर अकाउंटेंट को मैसेज करने और तीन बार में 5.30 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस संबंध में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हुआ है. कंपनी के अकाउंटेंट ने दी रिपोर्ट में बताया कि साइबर ठगों ने चेयरमैन की फोटो डीपी पर लगाकर मैसेज किया. सामान्य बातचीत में कुछ निर्देश दिए और कुछ ही घंटों में तीन बार में 5.30 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लिए. इससे पहले ठगों ने बैंक खाते के बैलेंस की जानकारी भी ली. वाट्सएप चैट के मैसेज अपने आप डिलीट होने पर अकाउंटेंट को संदेह हुआ और उसने चेयरमैन को कॉल किया तो ठगी का पता चला.