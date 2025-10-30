ETV Bharat / state

गैंगस्टर को 'फॉलो' किया तो पुलिस कसेगी शिकंजा, नाबालिग बच्चों के माता-पिता होंगे पाबंद

काउंसलिंग कर समझाइश का प्रयास : उनका कहना है कि गैंगस्टर्स को फॉलो करने और उनकी पोस्ट-रील पर लाइक-कमेंट करने वाले अगर कम उम्र के या स्टूडेंट हैं और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो ऐसे युवाओं की काउंसलिंग की जा रही है. इसके साथ ही उनके माता-पिता को पाबंद किया जा रहा है. वहीं, जिन लोगों का पहले का आपराधिक रिकॉर्ड है. उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

थानेवार लिस्टिंग, किया जा रहा चिह्नित : पिछले दिनों डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने भी प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को ऐसे मामलों में कड़ा रुख अपनाने के निर्देश दिए हैं. इसके चलते पुलिस की साइबर टीम लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बदमाशों के अकाउंट पर खास तौर पर नजर रख रही है. जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. गैंग्स के बदमाश और अपराधियों को फॉलो करने और उनका महिमामंडन करने वालों को चिह्नित किया जा रहा है. ऐसे लोगों की थानेवार लिस्ट बनाकर बैकग्राउंड भी खंगाला जा रहा है.

जयपुर: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संगठित अपराध और गैंगस्टर्स का नया हथियार बन रहा है. अपनी धाक जमाने के लिए बदमाश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बदमाश शेखी बघारते हुए पोस्ट करते हैं तो जाने-अनजाने में कई युवा उन्हें फॉलो करने लगते हैं. ऐसी पोस्ट पर लाइक और कमेंट करते-करते युवा उन्हें अपना रोल मॉडल मानने लगते हैं. पुलिस का मानना है कि ऐसे ही कई युवा धीरे-धीरे अपराध की दुनिया की ओर अपने कदम बढ़ा देते हैं. ऐसे मामलों पर लगाम लगाने और अपराधियों को रोल मॉडल मानने वाले युवाओं पर पुलिस ने शिकंजा कसने का एक खास प्लान तैयार किया है.

युवाओं को अपराध के दलदल से रोकने की कवायद : डीसीपी राजर्षि राज है कि कई बार देखा गया है कि कम उम्र के बच्चे गैंगस्टर्स को अपना रोल मॉडल मानने लगते हैं. उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं. उनकी पोस्ट को लाइक और कमेंट करते हैं. आगे जाकर इनमें से ही कई लोग अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं. उनका कहना है कि निगरानी रखकर ऐसे युवाओं को पहले ही पाबंद किया जाए और उनकी काउंसलिंग की जाए तो काफी हद तक उन्हें अपराध की दुनिया में कदम आगे बढ़ाने से रोका जा सकता है.

राजस्थान पुलिस क ऑपरेशन शिकंजा (ETV Bharat GFX)

पुलिस ने चलाया 'ऑपेरशन शिकंजा' : डीसीपी राजर्षि राज बताया कि जयपुर (दक्षिण) में संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने 'ऑपेरशन शिकंजा' चलाया. चार दिन चले इस सघन अभियान में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर नकेल कसने के लिए उनके वाहन जब्त किए गए. हथियार जब्त कर आर्म्स एक्ट में मुकदमे दर्ज किए गए. इस अभियान के तहत होटल-गेस्ट हाउस पर भी सख्ती की गई. इस अभियान के तहत आर्म्स एक्ट के पांच मुकदमे दर्ज किए गए. वहीं, 44 चौपहिया और 66 दुपहिया वाहन सहित 110 वाहन जब्त किए गए हैं.

लापरवाही पर होटल संचालकों को नोटिस : राजर्षि राज बताया कि फायरिंग की घटनाओं के मद्देनजर संदिग्ध लोगों पर शिप्रापथ, महेश नगर, मुहाना, श्याम नगर और शिवदासपुरा थाने में आर्म्स एक्ट के तहत पांच मुकदमे दर्ज किए गए हैं. आमतौर पर सामने आता है कि वारदात से पहले और बाद में अपराधी होटल और गेस्ट हाउस में रूकते हैं. होटलों के सीसीटीवी और रजिस्टर की भी अभियान के तहत जांच की गई. ई-विजिटर और अन्य विवरण भी जांचे गए. लापरवाही सामने आने पर 33 होटल संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं.

साइबर टीम की पैनी नजर... (ETV Bharat GFX)

बदमाशों का बनवा रहे डोजियर, मोबाइल की भी जांच : उनका कहना है कि आमतौर पर आपराधिक वारदातों में बदमाश चोरी के वाहनों का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में पांच साल में बाइक चोरी के चालानशुदा बदमाशों पर भी नकेल कसी गई है. बाइक और कार रेंटल की दुकानों की भी आकस्मिक जांच की गई. एक कार रेंटल संचालक को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि बदमाशों का डोजियर बनवाने के साथ ही उनके मोबाइल की भी जांच की जा रही है.