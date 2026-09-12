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राजस्थान में नशा तस्करों पर कड़ा शिकंजा, 73 करोड़ से अधिक की चल-अचल संपत्ति सीज

जयपुर. राजस्थान पुलिस ने नशा तस्करों की आर्थिक रीढ़ तोड़ने के लिए प्रदेश में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. राज्य में 73.64 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियां कुर्क और सीज की गई हैं. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के कड़े निर्देशों पर प्रदेश भर के कुख्यात अपराधियों और नशा माफियाओं के खिलाफ यह ऐतिहासिक कार्रवाई की गई है. इस विशेष अभियान के तहत पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ (सफेमा) के तहत तस्करों द्वारा अवैध कमाई से खड़ी की गई कुल 73 करोड़ 64 लाख 64 हजार 948 रुपये की चल-अचल संपत्तियों को फ्रीज और सीज करने में सफलता हासिल की है.

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के मुताबिक, नशे के काले कारोबार को जड़ से उखाड़ने के लिए तस्करों के वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है. प्रदेश भर में आदतन तस्करों के खिलाफ कुल 63 इस्तगासे तैयार कर सक्षम प्राधिकारी को भेजे गए थे. पुलिस मुख्यालय की निरंतर मॉनिटरिंग से इनमें से 38 इस्तगासों पर कुर्की और जब्ती के अंतिम आदेश स्वीकृत हो चुके हैं, जबकि 25 मामलों में विधिक प्रक्रिया अंतिम चरण में है. ANTF के आईजी विकास कुमार ने बताया कि धारा 68-एफ के तहत मादक पदार्थों के कारोबार से अर्जित संदिग्ध मकान, निर्माणाधीन दुकानें, कृषि भूमि, आवासीय भूखंड, कार, पिकअप, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल जैसी संपत्तियों पर कड़ा शिकंजा कसा गया है.

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