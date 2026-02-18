ETV Bharat / state

बंगाल, असम, बिहार, यूपी, झारखंड से युवतियां लाकर शादी के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी, क्राइम ब्रांच ने आरोपी को दबोचा

10 हजार रुपये के इनामी आरोपी को सीआईडी सीबी ने जयपुर के भांकरोटा से पकड़ा.

Rajasthan CID Action
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Source : Police Headquarters)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 18, 2026 at 3:33 PM IST

3 Min Read
जयपुर: शादी के नाम पर ठगी और मानव तस्करी के सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए सीआईडी क्राइम ब्रांच ने लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी भंवरलाल शर्मा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को जयपुर के भांकरोटा क्षेत्र स्थित जयसिंहपुरा इलाके से पुलिस मुख्यालय की सीआईडी (क्राइम ब्रांच) की टीम ने पकड़ लिया और उसे बालोतरा जिले की गिड़ा थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया.

आरोपी पर 10 हजार रुपये का ईनाम घोषित है. आरोपी शादी के नाम पर ठगी और मानव तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का मुख्य सूत्रधार है. यह गिरोह असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से युवतियां लाकर शादी के नाम पर सौदेबाजी की वारदातों में लिप्त था.

झांसा देकर लाते थे युवतियों को : ​पड़ताल में सामने आया है कि भंवरलाल शर्मा का नेटवर्क देश के कई राज्यों में फैला हुआ था. यह गिरोह बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों से गरीब युवतियों को शादी या काम का झांसा देकर राजस्थान लाता था. इसके बाद इन लड़कियों को पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में उन कुंवारे लड़कों को ऊंची कीमतों पर बेच दिया जाता, जिनकी शादी नहीं हो रही. शादी के कुछ समय बाद ही यह गिरोह युवकों और परिजनों को कानूनी मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर अवैध वसूली और ठगी का खेल करता था.

लगातार निगरानी रख रही थी क्राइम ब्रांच : क्राइम ब्रांच की एसपी ज्येष्ठा मैत्रयी ने बताया कि लंबे समय से फरार और इनामी अपराधियों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई. इसी कड़ी में गिरोह के मुख्य सूत्रधार भंवरलाल शर्मा की लोकेशन के आधार पर निगरानी रखी जा रही थी. एसआई शैलेंद्र कुमार शर्मा और कांस्टेबल बृजेश कुमार से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर टीम ने भांकरोटा के जयसिंहपुरा इलाके में दबिश दी और आरोपी को दबोच लिया. इस कार्रवाई में एएसआई शंकर दयाल शर्मा, हेड कांस्टेबल कुलदीप सिंह और कांस्टेबल नरेश कुमार की अहम भूमिका रही.

2.50 लाख रुपये में करवाया लिव इन का समझौता : पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी भंवरलाल शर्मा अपने साथियों के साथ मिलकर बाहरी राज्यों की युवतियों को लाकर मोटी रकम के बदले फर्जी शादी करवाता था. उसने बालोतरा जिले के गिड़ा थाना इलाके में परिवादी मगाराम से 2.50 लाख रुपये लेकर लिव-इन रिलेशनशिप का फर्जी समझौता कराया गया. इसके बाद और युवतियां लाकर अन्य युवकों से तीन-तीन लाख रुपये वसूलने का दबाव बनाया. परिवादी ने मना किया तो दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी.

कई थानों में दर्ज हैं मुकदमें : उन्होंने बताया कि आरोपी भंवरलाल शर्मा एक शातिर किस्म का अपराधी है. उसके खिलाफ पहले भी कई गंभीर मामले दर्ज हैं. वह पिछले कई साल से बाहरी राज्यों की युवतियों को लाकर उनकी सौदेबाजी करने वाला संगठित गिरोह चला रहा था. पुलिस मुख्यालय की इस कार्रवाई के बाद अब इस गिरोह के नेटवर्क से जुड़े अन्य चेहरे बेनकाब होने की उम्मीद है. उसके खिलाफ 2005 से विभिन्न थानों में कई मुकदमें दर्ज हैं. सांगानेर सदर, जयपुर सदर, श्याम नगर, जयपुर, गांधी नगर, अजमेर, केकड़ी सिटी और गिड़ा थाना (बालोतरा) सहित अन्य थानों में भी उसके खिलाफ मुकदमें दर्ज हैं.

CRIME IN RAJASTHAN
FRAUD AND HUMAN TRAFFICKING
TRAFFICKING IN NAME OF MARRIAGE
शादी के नाम पर ठगी
RAJASTHAN CID ACTION

