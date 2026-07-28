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आरपीए का यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से MoU, पुलिस प्रशिक्षण के नए अवसर खुलेंगे

पुलिस मुख्यालय में डीजीपी की मौजूदगी में हुए एमओयू पर दस्तखत ( ETV Bharat Jaipur )