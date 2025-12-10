ETV Bharat / state

राजस्थान पुलिस अकादमी देश का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान, उपक्रम क्षमता विकास आयोग ने दिया दर्जा

राजस्थान पुलिस अकादमी का मूल्यांकन क्षमता विकास आयोग द्वारा 8 प्रमुख स्तंभों के अंतर्गत कुल 43 कठिन मानकों पर किया गया.

RPA now Best Training Institute
आरपीए को मिला सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र (Source - Police Public Relations Department)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 10, 2025

जयपुर: राजस्थान पुलिस अकादमी ने एक अहम उपलब्धि हासिल करते हुए देश के पुलिस प्रशिक्षण के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है. भारत सरकार के उपक्रम क्षमता विकास आयोग ने राजस्थान पुलिस अकादमी (आरपीए) को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा प्रदान किया है. इस सम्मान के साथ ही राजस्थान पुलिस अकादमी देश में राज्यों के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में यह प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त करने वाली पहली अकादमी बन गई है. जिसने देश के पांच शीर्ष सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थानों में अपना स्थान सुनिश्चित किया है.

इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने अकादमी को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान राजस्थान पुलिस के लिए एक अत्यंत गर्व का क्षण है. इससे पहले क्षमता विकास आयोग की टीम ने गहन जांच के बाद अकादमी को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया और निदेशक संजीव कुमार नार्जारी एवं टीम को प्रमाण पत्र प्रदान किया. आरपीए को पहले भी तीन बार देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी का दर्जा प्राप्त हो चुका है.

Best Training Institute Certificate
सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान का सर्टिफिकेट (Source - Police Public Relations Department)

डीजीपी और डीजी ट्रेनिंग ने दी बधाई: उन्होंने कहा, यह दर्शाता है कि हमारे प्रशिक्षु देश के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण ढांचे के तहत तैयार हो रहे हैं. यह उत्कृष्टता का मानक है और हमें इसे बनाए रखना है. वहीं, डीजी (ट्रेनिंग) अनिल पालीवाल ने अकादमी की टीम को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आरपीए ने देश के सामने एक मिसाल कायम की है. यह दर्जा न केवल हमारी वर्तमान सफलता को दर्शाता है, बल्कि भविष्य में प्रशिक्षण पद्धतियों में नवाचार और गुणवत्ता के लिए हमें और अधिक प्रेरित करता है.

43 कड़े मानकों पर खरा उतरा प्रशिक्षण का ढांचा: आरपीए के निदेशक एडीजी संजीब नार्जारी ने बताया कि यह उत्कृष्ट सम्मान आरपीए द्वारा प्रशिक्षण की गुणवत्ता, संसाधन प्रबंधन और तकनीकी उपयोग में स्थापित उच्च मानकों को दर्शाता है. अकादमी का मूल्यांकन क्षमता विकास आयोग द्वारा 8 प्रमुख स्तंभों के अंतर्गत कुल 43 कठिन मानकों पर किया गया. इसमें प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण, संकाय विकास, प्रशिक्षण में तकनीक का उपयोग, प्रक्षिशुओं को प्रशिक्षण में सहायता, प्रशिक्षण गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण संस्थान की कार्यप्रणाली एवं प्रशासन और अन्य संस्थानों के साथ समन्वय जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल थे.

टीम ने दो दिन तक किया विश्लेषण: निदेशक नार्जारी और अतिरिक्त निदेशक शंकरदत्त शर्मा के मार्गदर्शन में गठित एक विशेष टीम ने सभी मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया. इस टीम में सहायक निदेशक धनपत राज, अनुकृति, पुलिस निरीक्षक धीरज वर्मा, दीपक यादव, नीलिमा अग्निहोत्री एवं महिला कांस्टेबल रानी शामिल थी. आयोग की टीम ने दस्तावेजों की जांच की और 09 व 10 दिसंबर को आरपीए का दौरा कर कार्यों का विश्लेषण किया गया.

