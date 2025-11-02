प्रदेश में खाकी के बेड़े में बड़ा बदलाव, 180 आरपीएस की जंबो लिस्ट में ये अधिकारी हुए इधर-उधर

प्रदेश में खाकी के बेड़े में बड़ा बदलाव, 180 आरपीएस की जंबो लिस्ट में ये अधिकारी हुए इधर-उधर
डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने जारी किए आदेश, नव क्रमोन्नत अधिकारियों को मिली पोस्टिंग.
Published : November 2, 2025 at 12:01 PM IST
जयपुर : राजस्थान में खाकी के बेड़े में बड़ा बदलाव करते हुए पुलिस उपाधीक्षक रैंक के 180 आरपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. आईपीएस-आरएएस के बाद अब RPS की जंबो लिस्ट जारी की गई है. इस संबंध में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने आदेश जारी किए हैं. इस तबादला सूची में कई अधिकारियों का तबादला किया गया है. जबकि नव क्रमोन्नत अधिकारियों को भी पोस्टिंग मिली है.
डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने आदेश जारी कर सुदर्शन पालीवाल को सीओ, भीलवाड़ा, लालसिंह यादव को सीओ, किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा), रणवीर सिंह को सीओ, ट्रैफिक, श्रीगंगानगर, रमेशचंद माचरा को सीओ संगरिया (हनुमानगढ़), करण सिंह को सीओ, एससी-एसटी सेल, हनुमानगढ़, मनोहरलाल मीणा को सीओ महुवा (दौसा), देरावर सिंह सोढा को सीओ, सिवाना (बालोतरा), राजेंद्र सिंह को सीओ, बालेसर (जोधपुर), अनिल पुरोहित को सीओ, बालोतरा, धर्मराज चौधरी को सीओ, मानपुरा (दौसा), दशरथ सिंह को सीओ आहोर (जालौर), रतनाराम देवासी को सीओ, सोजत (पाली), प्रह्लाद राय को उपाधीक्षक लीव रिजर्व, बीकानेर रेंज और वीरेंद्र शर्मा को वृत्ताधिकारी, भुसावर, भरतपुर लगाया गया है.
इसी प्रकार, अमर सिंह चारण को सीओ, पाली ग्रामीण, अनुज डाल को सीओ, उनियारा (टोंक), सुशील मान को सीओ, नीमकाथाना (सीकर), शंकर लाल मीणा को सीओ, रावतभाटा (चित्तौड़गढ़), नगेंद्र कुमार को सीओ, लोहावट (फलौदी), किशोर सिंह को उपाधीक्षक, यातायात, जयपुर उत्तर, मुकेश कुमार जोशी को सीओ, जमवारामगढ़, जयपुर ग्रामीण, डूंगर सिंह चूंडावत को सीओ, कोटरा, उदयपुर, महावीर सिंह को सीओ, नवलगढ़, झुंझुनू, अनूप सिंह को उपाधीक्षक, जेडीए, जयपुर, कुलदीप वालिया को सीओ, सरदारशहर, चूरू, हिमांशु शर्मा को सीओ, गंगाशहर, बीकानेर, जरनैल सिंह को सीओ, नोखा, बीकानेर, रामेश्वर लाल को सीओ, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, सोनचंद वर्मा को एसीपी, ट्रैफिक, जयपुर पूर्व, महिपाल सिसोदिया को सीओ, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, मदनलाल को सीओ, सीमलवाड़ा, डूंगरपुर, शिवरतन गोदारा को सीओ, बीकानेर शहर, सुनील कुमार को सीओ, सपोटरा, करौली और राकेश कुमार वर्मा को सीओ, भीम, राजसमंद बने हैं.
इसी प्रकार पारसराम चौधरी को सीओ, आसपुरा, डूंगरपुर, ओमप्रकाश गोदारा को सीओ, बीदासर, चूरू, दीपक कुमार मीणा को सीओ, नांगल राजावतान, दौसा, चारुल गुप्ता को सीओ, उच्चैन, भरतपुर, गोपाल सिंह ढाका को सीओ, झुंझुनू, हरिराम जाखड़ को सीओ, मूंडवा, नागौर, बाबूलाल रैगर को सीओ, गढ़ी, बांसवाड़ा, कृतिका यादव को उपाधीक्षक, लीव रिजर्व, सिविल राइट्स, पीएचक्यू, शिवन्या सिंह को सीओ, गंगरार, चित्तौड़गढ़, सुभाषचंद को सीओ, नोहर, हनुमानगढ़, राहुल जोशी को सीओ, मांडल, भीलवाड़ा, राजकुमार राजौरा को सहायक कमांडेंट, 5वीं बटालियन, आरएसी, जयपुर, मेघा गोयल को सीओ, बानसूर, कोटपूतली-बहरोड़, नेमीचंद को सीओ, भोपालगढ़, जोधपुर ग्रामीण, भूराराम खिलेरी को सहायक कमांडेंट, मेवाड़ भील कोर, बांसवाड़ा, नीतू सिंह को उपाधीक्षक, एससी-एसटी सेल, उदयपुर, अनिल कुमार को सहायक कमांडेंट, 8वीं बटालियन, आरएसी, नई दिल्ली, महिपाल को उपाधीक्षक, महिला अपराध अनुसंधान सेल, अजमेर और लक्ष्मण सिंह चौधरी को सहायक कमांडेंट, 12वीं बटालियन, आरएसी, नई दिल्ली के पद पर लगाया गया है.
वहीं, दिनेशचंद सुखवाल को सीओ, बाली, पाली, भवानी सिंह को एसीपी, चाकसू, जयपुर, इंसार अली को सीओ, रतनगढ़, चूरू, मदन सिंह को सीओ, पाली, अन्नू विश्नोई को सीओ, खंडेला, सीकर, राजेश यादव को सीओ, उदयपुर पश्चिम, इंदू लोदी को सीओ, थानागाजी, अलवर, कृष्ण कुमार यादव को सीओ, नसीराबाद, अजमेर, राजेश सिंवर को उपाधीक्षक, साइबर क्राइम, टोंक, अशोक जोशी को सीओ, केशोरायपाटन, बूंदी, आशीष कुमार भार्गव को सहायक कमांडेंट, द्वितीय बटालियन, आरएसी, कोटा, राजेंद्र कुमार मीणा को एसीपी, कोतवाली, जयपुर, बंशीलाल पांडर को सीओ, रायपुर, ब्यावर, महेंद्र कुमार गुप्ता को उपाधीक्षक, जेडीए, जयपुर, सुरेंद्र सिंह राणावत को एसीपी आमेर, आकांक्षा कुमारी को उपाधीक्षक, जेडीए, जयपुर, अजय कुमार यादव को सहायक कमांडेंट, एसडीआरएफ, जयपुर, हेमराज को सीओ, देवली, टोंक, हंसराज बैरवा को सीओ, सवाई माधोपुर ग्रामीण, राहुल यादव को उपाधीक्षक, जीआरपी, बीकानेर लगाया गया है.
जबकि, विष्णु खत्री को सीओ, करणपुर, श्रीगंगानगर, बुद्धाराम विश्नोई को एसीपी, ट्रैफिक, जोधपुर पूर्व, अरविंद विश्नोई को उपाधीक्षक, एससी-एसटी सेल, नागौर, सीताराम बैरवा को सीओ, डीग, श्रवण दास संत को सहायक कमांडेंट, आठवीं बटालियन, आरएसी, नई दिल्ली, भूपेंद्र कुमार सोनी को सीओ, पिड़ावा, झालावाड़, सुरेंद्र सिंह को एसीपी, शास्त्री नगर, जयपुर, ओमप्रकाश सरावग को सीओ, इटावा, कोटा ग्रामीण, विनय चौधरी को उपाधीक्षक, साइबर क्राइम, उदयपुर, नारायणलाल बाजिया को सीओ, दौसा, भोपाल सिंह भाटी को एसीपी, गांधीनगर, जयपुर, रविप्रकाश शर्मा को सीओ, भीलवाड़ा, मनीष बड़गुर्जर को सीओ, अजमेर दक्षिण, विवेक सिंह राव को सीओ, झाड़ोल, उदयपुर, नेत्रपाल सिंह को सीओ, राजसमंद, अनिल कुमार शर्मा को एसीपी, वैशाली नगर, जयपुर, आलोक गौतम को उपाधीक्षक, जेडीए, जयपुर, रेवड़मल मौर्य को सीओ, जहाजपुर, भीलवाड़ा, सुरेश कुमार डबरिया को सीओ, कोटड़ी, भीलवाड़ा, विनोद कुमार लखेरा को सीओ, भदेसर, चित्तौड़गढ़ और प्रेम कुमार को उपाधीक्षक, एसओजी, जयपुर के पर लगाया गया है.
इसी प्रकार, शिव कुमार भारद्वाज को सीओ, भवानीमंडी, पदमदान चारण, एसीपी, साइबर क्राइम, जयपुर, अन्नराज राजपुरोहित को सीओ बिलाड़ा, जोधपुर, पुष्पेंद्र सिंह ज्वाला को उपाधीक्षक, साइबर क्राइम, श्रीगंगानगर, जेठाराम मेघवाल को सीओ, चौहटन, बाड़मेर, शंकर लाल मसूरिया को सीओ, भीनमाल, जालौर, सुभाष गोदारा को सीओ, रावतसर, हनुमानगढ़, गुलाबराम मेघवाल को सीओ, गंगरार, झालावाड़, गिर्राज प्रसाद मीणा को सीओ, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, मुनेश कुमार मीणा को सीओ, हिंडौन सिटी, करौली, कृष्णराज जांगिड़ को सीओ, धौलपुर, अमरसिंह मीणा को सीओ, पहाड़ी, डीग, देवेंद्र को सीओ, बयाना, भरतपुर, अनिल कुमार डोरिया को सीओ, माधोराजपुरा, जयपुर ग्रामीण, रामधन जाट को उपाधीक्षक, एससी-एसटी सेल, धौलपुर, धर्मेंद्र कुमार को सीओ, सीकर, कन्हैयालाल को सीओ, भरतपुर ग्रामीण, हरिशंकर शर्मा को एसीपी, सांगानेर, जयपुर, आदित्य पूनिया को एसीपी, रामगंज, जयपुर, विनोद कुमार शर्मा को एसीपी, मालवीय नगर जयपुर के पद पर लगाया गया है.
जबकि उमेश गौतम को सहायक कमांडेंट, एसडीआरएफ, जयपुर, रमेश कुमार पारीक को एसीपी, कंट्रोल रूम, जयपुर, जगदीश कुमार को उपाधीक्षक, फिंगर प्रिंट ब्यूरो, आलोक कुमार सैनी को एसीपी, झोटवाड़ा, जयपुर, मनीषा बाई गुर्जर को उपाधीक्षक, लीव रिजर्व, सिविल राइट्स, पीएचक्यू, जयपुर, रामावतार सिंह ताखर को उपाधीक्षक, एससी-एसटी सेल, जयपुर ग्रामीण, रोहित चावला को उपाधीक्षक, एससी-एसटी सेल, राजसमंद, गौरीशंकर बोहरा को उपाधीक्षक, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जयपुर, सुरेश कुड़ी को सीओ, नीमराणा, कोटपूतली-बहरोड़, गोपाल लाल को सीओ, गिर्वा, उदयपुर, सूर्यवीर सिंह राठौड़ को उपाधीक्षक, एससी-एसटी सेल, पाली, शालिनी बजाज को उपाधीक्षक, साइबर क्राइम, बीकानेर, कैलाशचंद खटीक को उपाधीक्षक, एससी-एसटी सेल, अजमेर, अनिल कुमार विश्नोई को सहायक कमांडेंट, 11वीं बटालियन, आरएसी, नई दिल्ली, जितेंद्र कुमार जैन को उपाधीक्षक, एससी-एसटी सेल, प्रतापगढ़, वेदप्रकाश लखोटिया को उपाधीक्षक, एससी-एसटी सेल, प्रतापगढ़, शंकरलाल छाबा को एसीपी, एससी-एसटी सेल, जोधपुर, सुरेंद्र कुमार को सहायक कमांडेंट, 13वीं बटालियन, जेल सुरक्षा, जयपुर और कैलाशचंद मीणा को उपाधीक्षक, साइबर क्राइम, करौली के पद पर लगाया गया है.
वहीं, रामप्रताप को उपाधीक्षक, साइबर क्राइम, सिरोही, जग्गूराम को सहायक कमांडेंट, एसडीआरएफ, जयपुर, गिरधर सिंह को उपाधीक्षक, साइबर क्राइम, पुलिस मुख्यालय, जयपुर, सचिन शर्मा को सीओ, बहरोड़, विक्की नागपाल को सीओ, मकराना, डीडवाना-कुचामन, अरविंद कुमार को उपाधीक्षक, जीआरपी, अजमेर, रामावतार को सीओ, पीपलू, टोंक, रामसिंह को उपाधीक्षक, साइबर क्राइम, अजमेर, हनुमान सिंह राठौड़ को सीओ, ओसियां, जोधपुर ग्रामीण, संग्राम सिंह भाटी को उपाधीक्षक, पर्यटन विभाग, जयपुर, जयप्रकाश अटल को उपाधीक्षक, साइबर क्राइम, सवाई माधोपुर, जयराम मुंडेल को सीओ, सांचौर, जालौर, धर्मचंद विश्नोई को उपाधीक्षक, एटीएस, जयपुर, खलील अहमद को सीओ, मनियां, धौलपुर, मृत्युंजय मिश्रा को सीओ, कठूमर, कोटपूतली-बहरोड़, जेठू सिंह को सीओ, डीडवाना, अंशु जैन को सीओ, किशनगढ़ ग्रामीण, अजमेर, गरिमा जिंदल को सीओ, खानपुर, झालावाड़, संजीव कुमार चौहान को उपाधीक्षक, महिला अपराध अनुसंधान सेल, बीकानेर, मुकेश चौधरी को सीओ, कुचामन, नरेंद्र कुमार पारीक को सीओ, निवाई, टोंक के पद पर लगाया गया है.
इसी प्रकार, जितेंद्र सिंह को सीओ, लाडनूं, डीडवाना-कुचामन, मनीष कुमार शर्मा को उपाधीक्षक, सीआईडी, एसएसबी, जयपुर, जितेंद्र सिंह को उपाधीक्षक, ट्रैफिक, अलवर, लोकेंद्र पालीवाल को सीओ, कोटा-तृतीय, मनीष चारण को उपाधीक्षक, ट्रैफिक, भीलवाड़ा, कैलाश पारीक को उपाधीक्षक, आरटीपीसी, जोधपुर, हनुमंत सिंह भाटी को उपाधीक्षक, एससी-एसटी सेल, जोधपुर ग्रामीण, शिवम जोशी को सीओ, अजमेर-उत्तर, विजय सेहरा को सहायक कमांडेंट, नवीं बटालियन, आरएसी, टोंक, गंगासहाय शर्मा को उपाधीक्षक, साइबर क्राइम, कोटा शहर, अनिल कुमार को उपाधीक्षक, पीएमडीएस, बीकानेर, डॉ. पूनम को सीओ, कोटा-द्वितीय, राजेश कुमार टेलर को सीओ, तालेड़ा, बूंदी, हेमंत गौतम को सहायक कमांडेंट, नवीं बटालियन, आरएसी, टोंक, उमेश कुमार निठारवाल को सीओ, विराटनगर, कोटपूतली-बहरोड़, रूद्रप्रकाश शर्मा को सीओ, कोटा-पंचम, शिप्रा राजावत को सीओ, नाथद्वारा, राजसमंद, अनिल शर्मा को एसीपी, मंडोर, जोधपुर, आयुष वशिष्ठ को सीओ, गंगानगर ग्रामीण, मदनलाल मीणा को सीओ, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर, जीवनलाल खत्री को उपाधीक्षक, साइबर क्राइम, सीकर, विश्वास अटल को उपाधीक्षक, सीआईडी (एसएसबी), जयपुर, चित्रगुप्त महावर को उपाधीक्षक, केंद्रीय भंडार, पुलिस मुख्यालय, जयपुर, अमजद खान को सहायक कमांडेंट, पांचवीं बटालियन, आरएसी, जयपुर और अनिल जसोरिया को उपाधीक्षक, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, जयपुर के पद पर लगाया गया है.