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फसल बीमा में फर्जीवाड़ा: कृषि विभाग को 15 जिलों में मिली शिकायतें, संलिप्त कर्मचारी होंगे सस्पेंड, जांच में जुटी SOG

पीएम फसल बीमा योजना में गड़बड़ी की शिकायतों की गोपनीय जांच करवा रहा विभाग, फर्जीवाड़ा मिलने पर एफआईआर.

फसल बीमा में फर्जीवाड़ा
पंत कृषि भवन, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2026 at 5:22 PM IST

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जयपुर: प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसलों का किसानों को मुआवजा दिलवाने के लिए लाई गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है. कृषि विभाग को 15 जिलों में पीएम फसल बीमा योजना में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं, जिनकी विभाग गोपनीय जांच करवा रहा है. फर्जीवाड़ा सामने आने पर संबंधित किसान और फर्जीवाड़ा करने वालों पर मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है. अब तक टोंक, शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण), नागौर और श्रीगंगानगर में फर्जीवाड़े को लेकर थानों में मुकदमा दर्ज करवाया गया है. वहीं, बड़े पैमाने पर धांधली और फर्जीवाड़े को देखते हुए इन मामलों की जांच राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के सुपरविजन में होगी.

कृषि आयुक्त के निर्देश, संलिप्त कर्मचारी होंगे बर्खास्त: कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने आज को प्रदेश में सभी संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) को पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़े की रोकथाम में विभाग के फील्ड कार्मिकों की अहम भूमिका है. वे अपने संपर्क सूत्रों से फर्जीवाड़े की सूचना गोपनीय तरीके से जुटाने का प्रयास करें. योजना में बीमांकन, पोस्ट हार्वेस्ट हानि के सर्वे, फसल कटाई प्रयोग आदि में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी और धांधली सामने आने पर तत्काल अधिकारियों को सूचना दें और पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाएं. किसी कर्मचारी की संलिप्तता पाए जाने पर बर्खास्त किया जाएगा.

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इन जिलों में गड़बड़ियों की शिकायत: कृषि आयुक्त ने बताया कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, डीडवाना-कुचामन, चूरू, जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, टोंक, अजमेर, जयपुर और जैसलमेर में फर्जी तरीके से बीमा पॉलिसी करवाने की विभाग को शिकायतें मिल रही हैं, जिनका विभाग की ओर से गोपनीय सत्यापन करवाया जा रहा है. सत्यापन में फर्जीवाड़ा सामने आने पर संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है. श्रीगंगानगर, नागौर, टोंक और शाहपुरा (जयपुर) में मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं.

एसओजी के सुपरविजन में होगी जांच: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े की आशंका के मद्देनजर इस संबंध में दर्ज मुकदमों की जांच राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के सुपरविजन में की जा रही है. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया, इस संबंध में प्रदेशभर में अलग-अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हुए हैं. आगे और मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, जिनकी जांच एसओजी के सुपरविजन में होगी. नागौर में दर्ज मुकदमे की जांच को लेकर एक अधिकारी को नागौर भेजा गया है, जो पूरे मामले को लेकर तथ्यात्मक जानकारी जुटा रहे हैं.

नागौर के पांचौड़ी थाने में पांच पर मुकदमा: नागौर जिले में पांचौड़ी थाने में फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज हुआ है. दूजासर गांव में एक महिला की जमीन पर फर्जी तरीके से फसल बीमा पॉलिसी के जरिए 4.70 रुपए का क्लेम उठाने का मामला सामने आने के बाद बीमा कंपनी के तत्कालीन को-ऑर्डिनेटर, को-कोर्डिनेटर और एजेंट सहित चार लोगों पर नामजद मुकदमा हुआ है. वहीं, खींवसर इलाके में भी इसी तरह फर्जी पॉलिसी के जरिए क्लेम उठाने का मामला सामने आया है. एसओजी के अधिकारी ने नामजद आरोपियों से लंबी पूछताछ की.

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मंत्री ने दिए अधिकारियों को निर्देश: इसी तरह, श्रीगंगानगर जिले की सूरतगढ़ तहसील के कालूसर गांव में पीएम फसल बीमा योजना में फर्जी पॉलिसी बनाकर बीमा क्‍लेम उठाने की गोपनीय सूचना विभागीय जांच में सही पाई गई. कृषि मंत्री डॉ. किरोडीलाल मीणा ने फर्जीवाड़े का प्रकरण ध्यान में आने पर संयुक्‍त निदेशक कृषि (विस्‍तार) जिला परिषद श्रीगंगानगर को धांधली कर करीब 30 लाख रुपए का बीमा क्‍लेम उठाने के अपराध में शामिल सीएससी (ई-मित्र) एवं दोषी लोगों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही इस मामले में कठोर कार्रवाई करने की हिदायत दी है.

एक जमीन, सात लोगों ने उठाया फर्जी क्लेम: जांच में सामने आया है कि बनवारी लाल ने खुद की 10.37 हेक्टेयर जमीन पर मूंगफली की फसल का बीमा करवाया. इसी जमीन पर सीएससी (ई-मित्र) संचालक विकास कुमार से भी 10.37 हैक्‍टर में मूंगफली की फसल का बीमा करवाया. वहीं, बिजेश के नाम भी इसी जमीन पर मूंगफली की फसल का बीमा करवाया गया. बनवारी लाल ने तीन बीमा पॉलिसियों पर 23.35 लाख रुपए का क्लेम उठाया. बनवारी लाल ने इसी खसरा की जमीन को रिछपाल को लीज पर देना दिखाया और उसने भी 10.37 हेक्टेयर में मूंगफली की फसल का बीमा करवाया. रिछपाल ने 7.80 लाख रुपए का क्लेम उठाया. इस जमीन पर इमीचंद, प्रमीला और ओमप्रकाश ने भी मूंगफली की फसल का बीमा करवाया. उनका क्लेम कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया. बीमा कंपनी और ईमित्र संचालक की मिलीभगत भी सामने आई है.

फर्जीवाड़ा करने वालों को अंतिम चेतावनी: कृषि आयुक्त गोयल ने स्पष्ट किया कि इस बार कृषि बीमा पॉलिसी के साथ फार्मर आईडी को अनिवार्य किया है. इससे फर्जीवाड़ा करने वालों की तुरंत पहचान हो जाएगी. ऐसे किसान जिन्होंने कृषि लोन नहीं लिया और फसल बीमा करवाया है. उनकी भी जांच की जाएगी. उन्होंने सीएससी (ई-मित्र) संचालकों, किसानों, दलालों, बीमा कर्मचारियों और वित्तीय संस्थाओं को आगाह किया है कि किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा पाया गया तो विभागीय व कानूनी कार्रवाई होगी. अगर किसी ने फर्जी पॉलिसी ली है तो तत्काल स्वतः निरस्त करवा लें अन्यथा कार्रवाई होगी.

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