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फसल बीमा में फर्जीवाड़ा: कृषि विभाग को 15 जिलों में मिली शिकायतें, संलिप्त कर्मचारी होंगे सस्पेंड, जांच में जुटी SOG

जयपुर: प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसलों का किसानों को मुआवजा दिलवाने के लिए लाई गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है. कृषि विभाग को 15 जिलों में पीएम फसल बीमा योजना में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं, जिनकी विभाग गोपनीय जांच करवा रहा है. फर्जीवाड़ा सामने आने पर संबंधित किसान और फर्जीवाड़ा करने वालों पर मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है. अब तक टोंक, शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण), नागौर और श्रीगंगानगर में फर्जीवाड़े को लेकर थानों में मुकदमा दर्ज करवाया गया है. वहीं, बड़े पैमाने पर धांधली और फर्जीवाड़े को देखते हुए इन मामलों की जांच राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के सुपरविजन में होगी.

कृषि आयुक्त के निर्देश, संलिप्त कर्मचारी होंगे बर्खास्त: कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने आज को प्रदेश में सभी संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) को पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़े की रोकथाम में विभाग के फील्ड कार्मिकों की अहम भूमिका है. वे अपने संपर्क सूत्रों से फर्जीवाड़े की सूचना गोपनीय तरीके से जुटाने का प्रयास करें. योजना में बीमांकन, पोस्ट हार्वेस्ट हानि के सर्वे, फसल कटाई प्रयोग आदि में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी और धांधली सामने आने पर तत्काल अधिकारियों को सूचना दें और पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाएं. किसी कर्मचारी की संलिप्तता पाए जाने पर बर्खास्त किया जाएगा.

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इन जिलों में गड़बड़ियों की शिकायत: कृषि आयुक्त ने बताया कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, डीडवाना-कुचामन, चूरू, जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, टोंक, अजमेर, जयपुर और जैसलमेर में फर्जी तरीके से बीमा पॉलिसी करवाने की विभाग को शिकायतें मिल रही हैं, जिनका विभाग की ओर से गोपनीय सत्यापन करवाया जा रहा है. सत्यापन में फर्जीवाड़ा सामने आने पर संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है. श्रीगंगानगर, नागौर, टोंक और शाहपुरा (जयपुर) में मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं.

एसओजी के सुपरविजन में होगी जांच: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े की आशंका के मद्देनजर इस संबंध में दर्ज मुकदमों की जांच राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के सुपरविजन में की जा रही है. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया, इस संबंध में प्रदेशभर में अलग-अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हुए हैं. आगे और मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, जिनकी जांच एसओजी के सुपरविजन में होगी. नागौर में दर्ज मुकदमे की जांच को लेकर एक अधिकारी को नागौर भेजा गया है, जो पूरे मामले को लेकर तथ्यात्मक जानकारी जुटा रहे हैं.

नागौर के पांचौड़ी थाने में पांच पर मुकदमा: नागौर जिले में पांचौड़ी थाने में फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज हुआ है. दूजासर गांव में एक महिला की जमीन पर फर्जी तरीके से फसल बीमा पॉलिसी के जरिए 4.70 रुपए का क्लेम उठाने का मामला सामने आने के बाद बीमा कंपनी के तत्कालीन को-ऑर्डिनेटर, को-कोर्डिनेटर और एजेंट सहित चार लोगों पर नामजद मुकदमा हुआ है. वहीं, खींवसर इलाके में भी इसी तरह फर्जी पॉलिसी के जरिए क्लेम उठाने का मामला सामने आया है. एसओजी के अधिकारी ने नामजद आरोपियों से लंबी पूछताछ की.