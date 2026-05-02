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बैंगलोर में चमकेगी राजस्थान की प्रतिभा: आरती बिश्नोई का बीसीसीआई अंडर-15 हाई परफॉर्मेंस कैंप में चयन

आरसीए ने राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के टीए-डीए में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है.

Rajasthan Player Aarti Bishnoi
उभरती क्रिकेटर आरती बिश्नोई (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 2, 2026 at 10:18 AM IST

2 Min Read
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जयपुर: राजस्थान की उभरती महिला क्रिकेट प्रतिभा आरती बिश्नोई ने अपनी शानदार खेल क्षमता के दम पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की राष्ट्रीय अंडर-15 महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद आरती का चयन बीसीसीआई की ऑल इंडिया महिला चयन समिति द्वारा किया गया है. उन्हें अब बैंगलोर स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित होने वाले अंडर-15 महिला हाई परफॉर्मेंस प्रशिक्षण शिविर के लिए चुना गया है.

यह प्रशिक्षण शिविर 18 मई से 11 जून तक आयोजित होगा, जिसमें देशभर की चुनिंदा प्रतिभाशाली युवा महिला क्रिकेटर भाग लेंगी. इस कैंप का उद्देश्य खिलाड़ियों की तकनीकी, शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को और निखारना है, ताकि वे भविष्य में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए तैयार हो सकें.

पढ़ें: राष्ट्रीय सीनियर महिला टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए भरतपुर की नीतू शर्मा का राजस्थान की टीम में चयन

राजस्थान क्रिकेट संघ (आरसीए) की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर मोहित यादव का कहना है कि आरती का चयन न केवल उनके व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम है, बल्कि यह राजस्थान क्रिकेट के लिए भी गर्व की बात है. उनके इस चयन से राज्य की अन्य युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी.

क्रिकेट को नया स्वरूप: आरसीए एडहॉक कमेटी ने आरसीए द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी आयु वर्ग की पुरुष/महिला राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं व गतिविधियों में भाग लेने वाले राज्य के सभी पुरुष/महिला खिलाड़ियों के टीए-डीए (यात्रा एवं दैनिक भत्ते) में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है. आरसीए एडहॉक कमेटी के सदस्य अरिष्ट संघवी ने बताया कि इसके साथ ही आरसीए के घरेलू क्रिकेट सत्र 2026-27 से पुरुष/महिला प्रतियोगिताओं को नया स्वरूप दिया जा रहा है. इसके तहत राज्य स्तरीय सीनियर महिला क्रिकेट में लीग स्तर के मैच टी-20 फॉर्मेट के होंगे, जबकि प्रतियोगिता के नॉकआउट मैच एक दिवसीय फॉर्मेट में आयोजित होंगे. राज्य स्तरीय अंडर-16 प्रतियोगिता अब लीग स्तर से ही मल्टी-डे फॉर्मेट में खेली जाएगी. राज्य स्तरीय अंडर-14 प्रतियोगिता अब हाइब्रिड फॉर्मेट में खेली जाएगी, जिसमें लीग मैच एक दिवसीय होंगे जबकि नॉकआउट मैच मल्टी-डे फॉर्मेट में होंगे.

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