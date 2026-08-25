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Physiotherapist Protest : सरकार को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम, दिल्ली कूच करने की दी चेतावनी

जयपुर: प्रदेश भर के फिजियोथेरेपी चिकित्सकों ने राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया. फिजियोथेरेपिस्टों का कहना है कि प्रदेश में करीब 20 से 25000 फिजियोथेरेपी चिकित्सक हैं. स्वास्थ्य व्यवस्था में फिजियोथेरेपी की महत्वपूर्ण भूमिका है. इसके बावजूद लंबे समय से कई मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है.

फिजियोथेरेपिस्ट सरकार से सम्मानजनक सेवा शर्तें, रोजगार के बेहतर अवसर, उचित पद एवं वेतनमान, कैडर से संबंधित समस्याओं का समाधान और फिजियोथेरेपी क्षेत्र की लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग कर रहे हैं. फिजियोथेरेपिस्ट ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए दिल्ली कूच करने की चेतावनी दी है.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. केशव चौधरी ने बताया कि पूरे राजस्थान से फिजियोथेरेपिस्ट जयपुर के शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए हैं. फिजियोथेरेपिस्ट की विभिन्न मांगों को लेकर सरकार को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन 3 साल से कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. NCHP काउंसिल में चेयरपर्सन और मेंबर की नियुक्ति की जाए. इंटर्न करने वालो से शोषण करके पैसे भी लिए जा रहे हैं और उनसे काम भी करवाया जा रहा है.

सवाई मानसिंह अस्पताल में करीब 100 स्टूडेंट हैं. प्रति स्टूडेंट 25000 रुपये लिए जाते हैं. रुपए लेकर 8 से 10 घंटे काम भी करवाया जाता है. काम के बदले कोई स्थाई फंड नहीं दिया जाता है. मां योजना में फिजियोथेरेपिस्ट का कोई रोल नहीं है, जबकि माय योजना में गांव से जो पेशेंट आते हैं. उनकी भी फिजियोथेरेपी चालू हो. फिजियोथेरेपिस्ट की भर्ती नहीं हो रही है. पिछले 16 साल में करीब 70 पदों पर आरपीएससी की ओर से भर्ती निकाली गई है. राजस्थान में 25 से 30000 फिजियोथैरेपिस्ट है. इतने सालों में बहुत ही कम पड़ा पर भर्ती निकाली गई है.

दिल्ली कूच की दी चेतावनी : केशव चौधरी ने कहा कि बार-बार सरकार को अवगत कराने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है. अब हम लोगों ने आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया है. राजस्थान सरकार के खिलाफ पैदल मोर्चा खोलेंगे. दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर बैठेंगे. सरकार से अपनी मांगें मनवा कर रहेंगे. मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी कई बार मांगों से अवगत करवाया गया है, लेकिन सरकार के कान में जूं भी नहीं रेंग रही है. हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है. सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी, तो हम दिल्ली कूच करेंगे.