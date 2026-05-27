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राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का आरोप- सरकारी विभाग प्रताड़ित कर रहा, हड़ताल के अलावा कोई विकल्प नहीं

राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की चेतावनी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 जून से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है. एसोसिएशन अध्यक्ष राजेंद्र भाटी ने आरोप लगाया है कि पेट्रोल पंप संचालक लगातार प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं और तेल कंपनियों व विभागीय अधिकारियों के रवैये से डीलर्स में भारी नाराजगी है. एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि तेल कंपनियां डीलर्स पर जबरन लिमिट लगाने और ब्रांडेड फ्यूल बेचने का दबाव बना रही हैं. उनका कहना है कि कंपनियों की ओर से तय किए गए कई नियम व्यावहारिक नहीं हैं, जिससे पेट्रोल पंप संचालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. डीलर्स का आरोप है कि कंपनियां बिक्री बढ़ाने के नाम पर प्रीमियम और ब्रांडेड फ्यूल की अनिवार्यता थोप रही हैं, जबकि आम उपभोक्ता सामान्य पेट्रोल-डीजल की मांग करता है. आरपीडीए अध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए.... (ETV Bharat Jaipur) वहीं, विधिक माप विज्ञान विभाग के अधिकारियों पर भी एसोसिएशन ने गंभीर आरोप लगाए हैं. डीलर्स का कहना है कि निरीक्षण और कार्रवाई के नाम पर पेट्रोल पंप संचालकों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है. छोटी-छोटी त्रुटियों को बड़ा मुद्दा बनाकर डीलर्स की छवि धूमिल की जा रही है. एसोसिएशन का कहना है कि अधिकांश पेट्रोल पंप नियमों के अनुसार संचालित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें संदेह की नजर से देखा जाता है.