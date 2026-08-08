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राजस्थान का रहने वाला, हरियाणा के PPP में नाम दर्ज, सिस्टम के फर्जीवाड़े को ठीक करने काट रहा बाबूओं के चक्कर

राजस्थान के प्रदीप कुमार का दावा है कि उसका नाम हांसी के किसी फैमिली आईडी में दर्ज हो गया. शिकायत के बाद समाधान नहीं हुआ.

HANSI FAMILY ID FRAUD
HANSI FAMILY ID FRAUD (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 8, 2026 at 1:08 PM IST

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Updated : August 8, 2026 at 5:36 PM IST

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हांसी: हरियाणा की फैमिली आईडी प्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है. राजस्थान के झुंझुनूं जिले के गांव उरीकी निवासी प्रदीप कुमार का दावा है कि उसका नाम बिना उसकी जानकारी और सहमति के हांसी के गांव हाजमपुर निवासी सुरजन सिंह की फैमिली आईडी में दर्ज हो गया. इस मामले के सामने आने के बाद फैमिली आईडी प्रणाली की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

हांसी की फैमली आईडी में राजस्थान के शख्स का नाम: राजस्थान निवासी प्रदीप कुमार ने बताया कि "मैं ना तो हाजमपुर के उस परिवार को जानता हूं और ना ही हरियाणा का निवासी हूं. मैं गुरुग्राम स्थित मारुति कंपनी में कार्यरत हूं. इस गड़बड़ी को ठीक करवाने के लिए मुझे कई बार गुरुग्राम से हांसी और हिसार के सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़े हैं, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ."

हरियाणा की फैमिली आईडी में राजस्थान के शख्स का नाम (ETV Bharat)

सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा पीड़ित: प्रदीप का कहना है कि इस त्रुटि के कारण वो राजस्थान सरकार की कई योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है. इतना ही नहीं, उसका नाम राजस्थान के राशन कार्ड से भी हट गया है. सरकारी सत्यापन के दौरान ओटीपी भी उसके मोबाइल नंबर की बजाय फैमिली आईडी के मुखिया के नंबर पर जा रहा है, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ गई है.

एक साल से परेशान, नहीं हुआ समाधान: पीड़ित प्रदीप ने बताया कि "मैं करीब एक साल से संबंधित विभाग के अधिकारियों के चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है. हर बार मुझे सिर्फ आश्वासन ही मिला है. जिस फैमिली आईडी में मेरा नाम जोड़ा गया है. उसमें कुल 11 सदस्य दर्ज हैं. ये पूरी फैमिली आईडी फर्जी है. इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए."

हांसी के सुनील मंजोका भी परेशान: हांसी के प्रेमनगर निवासी दिव्यांग सुनील मंजोका भी पिछले 40 दिनों से फैमिली आईडी में जन्मतिथि सत्यापन करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं. उनका कहना है कि सत्यापन नहीं होने के कारण उन्हें दिव्यांग पेंशन बंद होने के संदेश मिल रहे हैं, लेकिन संबंधित अधिकारियों की ओर से अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया.

डीसी ने दिया समाधान का आश्वासन: इस मामले पर हांसी के उपायुक्त राहुल नरवाल ने कहा कि "ये मामला मेरे संज्ञान में आया है. प्रशासन इसकी जांच कर जल्द समाधान करेगा. फैमिली आईडी से जुड़े जो भी मामले प्रशासन के पास आ रहे हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा रहा है. किसी भी नागरिक को परेशानी नहीं होने दी जाएगी और सभी शिकायतों का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा."

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Last Updated : August 8, 2026 at 5:36 PM IST

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