ETV Bharat / state

Nagaur Politics : ज्योति मिर्धा बोलीं- गिद्ध टाइप राजनीति करते हैं बेनीवाल, बंद कमरे में नेताओं के पैर छूते हैं...

मीडिया से बात करती ज्योति मिर्धा ( ETV Bharat Ajmer )