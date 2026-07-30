Nagaur Politics : ज्योति मिर्धा बोलीं- गिद्ध टाइप राजनीति करते हैं बेनीवाल, बंद कमरे में नेताओं के पैर छूते हैं...
बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा का हनुमान बेनीवाल पर हमला. कहा- बेनीवाल अलग ही तरह के राजनीतिज्ञ हैं.
Published : July 30, 2026 at 6:10 PM IST
अजमेर: बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पर तीखा प्रहार किया है. मिर्धा ने कहा कि बेनीवाल अलग ही तरह के राजनीतिज्ञ हैं. वे सिर्फ गिद्ध टाइप की राजनीति करते हैं. जहां कहीं भी नेगेटिव सेंटीमेंट नजर आता है, वहां उसे भुनाने का प्रयास करते हैं. गुरुवार को ज्योति मिर्धा ने अजमेर भाजपा कार्यालय में आयोजित संभाग स्तरीय बैठक में शिरकत की. बैठक में निकाय और पंचायत राज चुनाव को लेकर चर्चा हुई.
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा ने नागौर सांसद बेनीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि बेनीवाल बंद कमरे में नेताओं के पैर छूते हैं और कहते हैं कि मैं सरकार में आ जाता हूं तो कभी कहते हैं उस सरकार में आ जाता हूं. उनकी बातों को मैं गंभीरता से नहीं लेती. उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल गांव में लोगों को बरगलाते हैं. वे केवल बीजेपी से नाराज बागी नेताओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब आरएलपी कमजोर हो चुकी है. नागौर जिले में जिन क्षेत्रों को आरएलपी का गढ़ माना जाता था, वहां आरएलपी काफी कमजोर हो गई है. निश्चित रूप से वहां बीजेपी को फायदा मिलेगा.
मिर्धा ने कहा कि नागौर जिले में कहीं भाजपा कमजोर नहीं है. जिले में चार विधायक भाजपा के हैं. आगामी निकाय चुनाव में भाजपा के ज्यादा बोर्ड बनेंगे और पंचायत राज चुनाव में भाजपा का शानदार प्रदर्शन रहेगा. उन्होंने कहा कि पंचायत राज चुनाव की शुरुआत नागौर से हुई थी. देश में सब इन चुनावों का महत्व समझते हैं. शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन के जीवन को यह चुनाव प्रभावित करता है. संभाग स्तरीय भाजपा की बैठक में यही प्रयास रहेगा कि धरातल से सही फीडबैक पार्टी तक पहुंचे, ताकि बेहतर रणनीति के साथ बनाकर विपक्ष को पीछे छोड़ सकते हैं.
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बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं अजमेर संभाग प्रभारी अशोक परनामी ने कहा कि बैठक में संभाग के सभी 6 जिलों के विधायक, पार्टी के अध्यक्ष, जिला प्रभारी पूर्व सांसद, पूर्व विधायक शामिल हुए हैं. सभी से निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा हुई है. साथ ही चुनावी रणनीति को लेकर बातचीत हुई है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा आगामी निकाय, पंचायत राज के चुनाव में शानदार प्रदर्शन करेगी.