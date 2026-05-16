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पदाधिकारी पद पर बने रहेंगे या नहीं... अब परफॉर्मेंस रिपोर्ट करेगी तय, हर तीन माह में होगी समीक्षा

प्रदेश कांग्रेस कमेटी ( ETV Bharat (File) )

जयपुर : निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटी प्रदेश कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश लेवल से लेकर बूथ स्तर तक 12 लाख से ज्यादा पदाधिकारियों की फौज तैयार कर ली है. इसके साथ ही इन पदाधिकारियों की परफॉर्मेंस पर भी पैनी नजर रखी जा रही है. प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक, मंडल, ग्राम इकाई और वार्ड स्तर तक के के पदाधिकारियों के कामकाज की समीक्षा की जा रही है. कोई पदाधिकारी पद पर रहेगा या नहीं यह अब पदाधिकारी की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तय करेगी. प्रतिदिन के कामकाज की रिपोर्ट अपडेट : प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश से लेकर वार्ड स्तर तक के पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने प्रतिदिन के कामकाज की रिपोर्ट कांग्रेस वॉर रूम के कनेक्ट पोर्टल पर अपडेट करें. फिर 3 महीने बाद जब समीक्षा बैठक होगी तो वही परफॉर्मेंस रिपोर्ट तय करेगी कि वो पदाधिकारी अपने पद पर रहेंगे या उनकी जगह किसी और को मौका दिया जाएगा. पढ़ें. कांग्रेस जिलाध्यक्षों को राहुल गांधी पढ़ाएंगे संगठन का पाठ, 23 मई से पुष्कर में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर अलग-अलग दिया जा रहा है टास्क : कांग्रेस वॉर रूम के इंचार्ज जसवंत गुर्जर का कहना है कि प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, मंडल, ब्लॉक और वार्ड स्तर तक के पदाधिकारियों को अलग-अलग टास्क दिए जाते हैं. उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से दिए जाते हैं और कुछ टास्क उन्हें स्वयं करने होते हैं. इसकी रिपोर्ट उन्हें प्रतिदिन वॉर रूम के कनक पोर्टल पर अपडेट करनी होती है. कांग्रेस वॉर रूम उस रिपोर्ट को एकत्रित करता है और उसके बाद वो रिपोर्ट तैयार करके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को दे दी जाती है.