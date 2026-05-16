पदाधिकारी पद पर बने रहेंगे या नहीं... अब परफॉर्मेंस रिपोर्ट करेगी तय, हर तीन माह में होगी समीक्षा
प्रदेश पदाधिकारी जिलाध्यक्ष, ब्लॉक, मंडल और वार्ड स्तर तक के पदाधिकारियों को प्रतिदिन दिए गए टास्क की रिपोर्ट कनक पोर्टल पर अपडेट करनी होगी.
Published : May 16, 2026 at 1:03 PM IST
जयपुर : निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटी प्रदेश कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश लेवल से लेकर बूथ स्तर तक 12 लाख से ज्यादा पदाधिकारियों की फौज तैयार कर ली है. इसके साथ ही इन पदाधिकारियों की परफॉर्मेंस पर भी पैनी नजर रखी जा रही है. प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक, मंडल, ग्राम इकाई और वार्ड स्तर तक के के पदाधिकारियों के कामकाज की समीक्षा की जा रही है. कोई पदाधिकारी पद पर रहेगा या नहीं यह अब पदाधिकारी की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तय करेगी.
प्रतिदिन के कामकाज की रिपोर्ट अपडेट : प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश से लेकर वार्ड स्तर तक के पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने प्रतिदिन के कामकाज की रिपोर्ट कांग्रेस वॉर रूम के कनेक्ट पोर्टल पर अपडेट करें. फिर 3 महीने बाद जब समीक्षा बैठक होगी तो वही परफॉर्मेंस रिपोर्ट तय करेगी कि वो पदाधिकारी अपने पद पर रहेंगे या उनकी जगह किसी और को मौका दिया जाएगा.
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अलग-अलग दिया जा रहा है टास्क : कांग्रेस वॉर रूम के इंचार्ज जसवंत गुर्जर का कहना है कि प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, मंडल, ब्लॉक और वार्ड स्तर तक के पदाधिकारियों को अलग-अलग टास्क दिए जाते हैं. उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से दिए जाते हैं और कुछ टास्क उन्हें स्वयं करने होते हैं. इसकी रिपोर्ट उन्हें प्रतिदिन वॉर रूम के कनक पोर्टल पर अपडेट करनी होती है. कांग्रेस वॉर रूम उस रिपोर्ट को एकत्रित करता है और उसके बाद वो रिपोर्ट तैयार करके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को दे दी जाती है.
कसौटी पर खरे नहीं उतरे तो जिम्मेदारी बदल जाएगी : जसवंत गुर्जर का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष 3 महीने बाद त्रैमासिक समीक्षा बैठक लेंगे. जिन पदाधिकारियों की परफॉर्मेंस कसौटी पर खरी नहीं उतरेगी है तो उन पदाधिकारियों को या तो हटा दिया जाएगा या उनकी जिम्मेदारी बदल दी जाएगी. उन्हें उस पद से हटाकर कोई अन्य पद दिया जाएगा और उनकी जगह योग्य कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा. जसवंत गुर्जर का कहना है कि हाल ही में सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने पर्यवेक्षक लगाए थे. उनमें से कई पर्यवेक्षकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट अच्छी नहीं थी तो उनकी जगह दूसरे लोगों को मौका दिया गया है.
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संगठन की मजबूती के लिए उठाए कदम : प्रदेश कांग्रेस से जुड़े नेताओं का कहना है कि आगामी समय में निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं. साथ ही सवा दो साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में पार्टी अभी से ही संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी है, जिससे निकाय पंचायत और विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतर सके. पहली बार ग्राम इकाइयों का गठन किया गया है. साथ ही मंडल, ब्लॉक और बूथ स्तर पर भी कमेटियां बनाई गई हैं.
जिलाध्यक्षों की एआईसीसी कर रही मॉनिटरिंग : संगठन सृजन अभियान के जरिए चुनकर आए राजस्थान कांग्रेस के 50 जिलाध्यक्षों के कामकाज की मॉनिटरिंग पीसीसी के साथ-साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भी कर रही है. जिलाध्यक्षों को अपनी रिपोर्ट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भी भेजना होता है. जिलाध्यक्षों के चयन के दौरान पार्टी हाईकमान ने भी साफ निर्देश दिए थे कि जो भी जिलाध्यक्ष की परफॉर्मेंस कमजोर रहेगी उनकी जगह पर किसी और को मौका दिया जा सकता है.