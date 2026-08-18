प्रदेश भर में पटवारियों ने जलाई परिपत्र की होली...मांगें नहीं मानने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी
पटवारियों ने सभी उपखंड कार्यालयों पर काली पट्टी बांधकर कार्य किया.
Published : August 18, 2026 at 4:54 PM IST
जयपुर: प्रदेश भर में लंबे समय से अपनी समस्याओं और मांग पत्र पर कार्रवाई नहीं होने से पटवारियों में रोष है. राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार निमिवाल के नेतृत्व में पटवारियों ने आंदोलन का ऐलान किया. संघ ने उपखंड और जिला स्तर पर प्रदर्शन के बाद बड़े आंदोलन की घोषणा की. संघ की ओर से मंगलवार को प्रदेश भर में पटवारियों ने एसडीएम कार्यालयों पर परिपत्र की होली जलाई एवं प्रदर्शन किया. पटवारियों ने ज्ञापन भी सौंपे.
राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार निमिवाल ने बताया कि संघ अपनी मांगों एवं समस्याओं को लेकर तथा डीसीएस (डिजीटल क्रॉप सर्वे) गिरदारी एप में आवश्यक संशोधन, राजस्व विभाग के दमनकारी परिपत्र को वापस लेने के लिए बार-बार राजस्व मंडल एवं राजस्व विभाग से निवेदन कर चुका है. राजस्व मंडल एवं राजस्व विभाग ने 15 जुलाई के बाद संघ की मांगों एवं समस्याओं के निस्तारण के लिए बैठक का वादा किया था, लेकिन इस दिशा में कोई कार्य नहीं होने से प्रदेश के पटवारियों में असंतोष है. राजस्व मंडल, राजस्व विभाग एवं राज्य सरकार ने हमारी मांगों की अनदेखी करके संगठन को आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया.
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काली पट्टी बांधकर किया काम: उन्होंने बताया, मंगलवार को सभी उपखंड कार्यालयों पर पटवारियों में काली पट्टी बांधकर कार्य किया. परिपत्र की होली जलाकर अधिकारियों को ज्ञापन दिए. 20 अगस्त को सभी उपखण्ड कार्यालयों का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा. 21 अगस्त को जिले में कार्यरत पटवारी सभी जिला कलेक्टर कार्यालयों के सामने धरना प्रदर्शन कर परिपत्र की होली जलाएंगे एवं ज्ञापन देंगे. इसके बाद भी राजस्व मंडल, राजस्व विभाग और राज्य सरकार संगठन की मांगों एवं समस्याओं पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाया तो 24 अगस्त के बाद राजस्व मंडल का घेराव एवं विधानसभा कूच का कार्यक्रम तय करेंगे. संघ के जयपुर जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार रेवाड़ ने बताया कि प्रदेश में सभी उपखंड कार्यालयों पर आज पटवारियों ने परिपत्र की होली जलाकर अधिकारियों को ज्ञापन दिए.
पटवार संघ की मांगें
- डीसीएस (डिजीटल क्रॉप सर्वे) गिरदावरी एप की समस्याओं को लेकर दिए सुझाव पर विचार कर आवश्यक संशोधन करें. बकाया मानदेय का तुरंत भुगतान करें. गिरदावरी लॉक होते ही मानदेय भुगतान किया जाए. सर्वेयर एवं पटवारी वर्ग की सुरक्षा को लेकर प्रशासन को दिशा निर्देश दिए जाए. राजस्व (ग्रुप-1) विभाग की ओर से 5 फरवरी को जारी परिपत्र को वापस लिया जाए.
- पटवारी पद को तकनीकी पद अधिसूचित कर ग्रेड पे 3600/ पे लेवल-10 दिया जाए.
- पटवारी संवर्ग के पदोन्नति अवसर सुधार के लिए कैडर पुनर्गठन किया जाए.
- पटवारी को मिलने वाले बहुआयामी भत्ता, दोहरा कार्य भत्ता, विशेष भत्ता, स्टेशनरी भत्ता आदि लम्बे समय से नहीं बढ़ें हैं. सभी प्रकार के भत्ते में वृद्धि की जाएं. पटवारी संवर्ग के लिए ग्रामीण क्षेत्र भत्ता एवं ट्रेवलिंग अलाउंस शुरू किया जाएं.
- पटवारी संवर्ग की सभी बकाया पदोन्नतियां की जाएं एवं भविष्य में समयबद्ध पदोन्नति के लिए कैलेंडर जारी किया जाएं.
- राज भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम, 1957 के स्थानान्तरण सम्बंधित नियम 9 (2) को पुनःस्थापित करते हुए स्पष्ट स्थानान्तरण नीति से स्थानान्तरण किए जाएं.
- समस्त पटवार मुख्यालयों पर पटवार भवनों का निर्माण कर आधुनिक संसाधन लैपटॉप, प्रिंटर, इन्टरनेट, फर्नीचर, पूर्णकालिक सहायक ग्राम प्रतिहारी आदि उपलब्ध करवाया जाएं.
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