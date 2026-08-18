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प्रदेश भर में पटवारियों ने जलाई परिपत्र की होली...मांगें नहीं मानने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी

जयपुर: प्रदेश भर में लंबे समय से अपनी समस्याओं और मांग पत्र पर कार्रवाई नहीं होने से पटवारियों में रोष है. राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार निमिवाल के नेतृत्व में पटवारियों ने आंदोलन का ऐलान किया. संघ ने उपखंड और जिला स्तर पर प्रदर्शन के बाद बड़े आंदोलन की घोषणा की. संघ की ओर से मंगलवार को प्रदेश भर में पटवारियों ने एसडीएम कार्यालयों पर परिपत्र की होली जलाई एवं प्रदर्शन किया. पटवारियों ने ज्ञापन भी सौंपे.

राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार निमिवाल ने बताया कि संघ अपनी मांगों एवं समस्याओं को लेकर तथा डीसीएस (डिजीटल क्रॉप सर्वे) गिरदारी एप में आवश्यक संशोधन, राजस्व विभाग के दमनकारी परिपत्र को वापस लेने के लिए बार-बार राजस्व मंडल एवं राजस्व विभाग से निवेदन कर चुका है. राजस्व मंडल एवं राजस्व विभाग ने 15 जुलाई के बाद संघ की मांगों एवं समस्याओं के निस्तारण के लिए बैठक का वादा किया था, लेकिन इस दिशा में कोई कार्य नहीं होने से प्रदेश के पटवारियों में असंतोष है. राजस्व मंडल, राजस्व विभाग एवं राज्य सरकार ने हमारी मांगों की अनदेखी करके संगठन को आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया.

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