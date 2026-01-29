ETV Bharat / state

जेईएन भर्ती : लीक पेपर पढ़ बना JEN, सहायक अभियंता के पद पर प्रमोशन, अब SOG ने दबोचा

एसओजी की जांच में खुलासा, जेईएन भर्ती की दूसरी बार हुई परीक्षा का पर्चा भी हुआ लीक.

ETV Bharat Rajasthan Team

January 29, 2026

जयपुर: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक की जांच कर रही एसओजी लगातार खुलासे कर रही है. अब एसओजी की जांच में सामने आया है कि कनिष्ठ अभियंता (जेईएन) भर्ती-2020 की पहली बार हुई परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया, लेकिन दुबारा हुई लिखित परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था. जिसे लेकर एसओजी ने इस साल 21 जनवरी को एक नया मुकदमा दर्ज किया और इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

दोबारा हुई परीक्षा का पर्चा पेपर लीक माफिया जगदीश विश्नोई ने अपने साथियों के साथ मिलकर लीक किया था. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि दोबारा हुई परीक्षा में लीक पर्चा पढ़कर पास हुआ गणपतलाल विश्नोई जेईएन बन गया. बाद में उसका प्रमोशन हुआ और वह सहायक अभियंता (एईएन) बन गया. अब एसओजी ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में हुआ खुलासा : उन्होंने बताया कि कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती-2020 की लिखित परीक्षा दिसंबर, 2020 में हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण यह परीक्षा निरस्त कर दी गई और सांगानेर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. इस मामले की जांच और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि 12 सितंबर, 2021 को दोबारा हुई परीक्षा में भी वही पेपर लीक गिरोह सक्रिय था, जिसने पहले पेपर लीक किया था. इसी गिरोह ने दुबारा हुई परीक्षा का पर्चा भी लीक किया.

पेपर लीक माफिया जगदीश विश्नोई फिर गिरफ्तार : उन्होंने बताया कि पूछताछ में सामने आए नए तथ्यों के आधार पर 19 जनवरी 2026 को एसओजी ने नया मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले में एसओजी ने डांटा (जालौर) निवासी जगदीश विश्नोई को गिरफ्तार किया है. उससे पूछताछ में सामने आया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 12 सितंबर, 2021 को हुई परीक्षा का पेपर भी परीक्षा से कुछ कुछ समय पहले कई अभ्यर्थियों को मुहैया करवाया था.

अब पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी एसओजी : जांच में सामने आया कि डेडवा (जालौर) निवासी गणपतलाल विश्नोई (जो वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता है) को गलत तरीके से परीक्षा पास करवाई गई. परीक्षा पास कर वह जेईएन बन गया. उसका मेरिट में 12वीं रैंक पर चयन हुआ और बाद में प्रमोट होकर वह सहायक अभियंता बन गया. उन्होंने बताया कि आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है. अब एसओजी पेपर लीक से जुड़े पूरे नेटवर्क की पहचान कर आरोपियों की गिरफ्तारी करने में जुटी है.

