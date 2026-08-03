ETV Bharat / state

SOG का बड़ा एक्शन: जल संसाधन विभाग का AEN गिरफ्तार, 25 लाख में खरीदा था पेपर

एसओजी ने JEN भर्ती पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए कोटा से एईएन अतुल मीना को गिरफ्तार किया है

एसओजी की गिरफ्त में आरोपी.
एसओजी की गिरफ्त में आरोपी. (Photo Source- SOG)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 3, 2026 at 7:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कनिष्ठ अभियंता (जेईएन) संयुक्त सीधी भर्ती के पेपर लीक मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. उसने पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन मीना से 25 लाख रुपए में पेपर खरीदा था और परीक्षा पास करने के बाद जल संसाधन विभाग में जेईएन बना. प्रमोशन के बाद वह फिलहाल जल संसाधन विभाग में कोटा उपखंड में सहायक अभियंता (एईएन) के पद पर कार्यरत है. एसओजी ने उसे 5 अगस्त तक रिमांड पर लिया है.

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि जेईएन भर्ती के पेपर लीक मामले में अतुल मीना को गिरफ्तार किया है. वह दौसा जिले के सालीमपुर गांव का रहने वाला है. फिलहाल, जल संसाधन विभाग में कोटा उपखंड में एईएन के पद पर कार्यरत है. इस भर्ती से पहले उसने दर्जनभर प्रतियोगी परीक्षाएं दी लेकिन सफल नहीं हुआ.

इसे भी पढ़ें- SOG Action : डमी कैंडिडेट बिठाकर बनी पटवारी, 10 हजार की इनामी आरोपी गिरफ्तार, 5 लाख नकद देकर दिलवाई परीक्षा

दुबारा हुई भर्ती का पेपर भी हुआ लीक: उन्होंने बताया कि कनिष्ठ अभियंता (जेईएन) संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2020 का पेपर लीक होने के बाद यह परीक्षा निरस्त कर दी गई थी. इस भर्ती की दुबारा परीक्षा 12 सितंबर, 2021 को हुई थी. एसओजी की जांच में सामने आया है कि दुबारा हुई परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ और कई अभ्यर्थियों तक लीक पेपर पहुंचा. इस संबंध में एसओजी ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. एसओजी ने इस मामले में हर्षवर्धन मीना उर्फ पटवारी को गिरफ्तार किया था.

निकट संबंधी के जरिए किया हर्षवर्धन से संपर्क: उससे पूछताछ में अतुल मीना सहित अन्य अभ्यर्थियों तक लीक पेपर पहुंचने की बात सामने आई. जांच में सामने आया कि हर्षवर्धन ने अतुल मीना को 25 लाख रुपए में पेपर मुहैया करवाया था. नए तथ्यों के आधार पर जल संसाधन विभाग के कोटा उपखंड में कार्यरत अतुल मीना को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. जांच में सामने आया कि अतुल ने हर्षवर्धन के एक निकट संबंधी के जरिए उससे संपर्क किया और 25 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया.

अन्य अभ्यर्थियों के बारे में पूछताछ जारी: जांच में यह भी सामने आया है कि जेईएन भर्ती के अलावा अतुल ने करीब दर्जनभर प्रतियोगी परीक्षाएं दी थी. लेकिन एक में भी सफल नहीं हुआ. उसे 5 अगस्त तक रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है. उससे पूछताछ में अन्य ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. जिन्होंने परीक्षा से पहले पेपर हासिल किया. अभ्यर्थियों को पेपर मुहैया करवाने वाले नेटवर्क को लेकर भी एसओजी जांच कर रही है. पूछताछ और अग्रिम अनुसंधान जारी है.

इसे भी पढ़ें- कांस्टेबल भर्ती में भाई की जगह डमी अभ्यर्थी बनकर दी परीक्षा, 6 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

ATUL MEENA ARRESTED
SOG ACTION
EN RECRUITMENT SCAM
25 लाख में खरीदा था पेपर
RAJASTHAN PAPER LEAK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.