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SOG का बड़ा एक्शन: जल संसाधन विभाग का AEN गिरफ्तार, 25 लाख में खरीदा था पेपर

जयपुर: राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कनिष्ठ अभियंता (जेईएन) संयुक्त सीधी भर्ती के पेपर लीक मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. उसने पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन मीना से 25 लाख रुपए में पेपर खरीदा था और परीक्षा पास करने के बाद जल संसाधन विभाग में जेईएन बना. प्रमोशन के बाद वह फिलहाल जल संसाधन विभाग में कोटा उपखंड में सहायक अभियंता (एईएन) के पद पर कार्यरत है. एसओजी ने उसे 5 अगस्त तक रिमांड पर लिया है.

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि जेईएन भर्ती के पेपर लीक मामले में अतुल मीना को गिरफ्तार किया है. वह दौसा जिले के सालीमपुर गांव का रहने वाला है. फिलहाल, जल संसाधन विभाग में कोटा उपखंड में एईएन के पद पर कार्यरत है. इस भर्ती से पहले उसने दर्जनभर प्रतियोगी परीक्षाएं दी लेकिन सफल नहीं हुआ.

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दुबारा हुई भर्ती का पेपर भी हुआ लीक: उन्होंने बताया कि कनिष्ठ अभियंता (जेईएन) संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2020 का पेपर लीक होने के बाद यह परीक्षा निरस्त कर दी गई थी. इस भर्ती की दुबारा परीक्षा 12 सितंबर, 2021 को हुई थी. एसओजी की जांच में सामने आया है कि दुबारा हुई परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ और कई अभ्यर्थियों तक लीक पेपर पहुंचा. इस संबंध में एसओजी ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. एसओजी ने इस मामले में हर्षवर्धन मीना उर्फ पटवारी को गिरफ्तार किया था.