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Panchayat Election Re-Polling : राजस्थान में 28 बूथों पर पुनर्मतदान संपन्न, जयपुर जिला परिषद में कांग्रेस तो चौमूं में भाजपा का परचम

राजस्थान निर्वाचन आयोग ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में पंचायतीराज आम चुनाव के तहत 11 जिलों के 28 मतदान केंद्रों पर रविवार को पुनर्मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ. जिला परिषद के 6 और पंचायत समितियों के 22 बूथों पर मतदाताओं ने दोबारा अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण जिन मतदान केंद्रों पर पहले मतदान या मतगणना की प्रक्रिया प्रभावित हुई थी, वहां निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पुनर्मतदान कराया गया.

मतदान संपन्न होने के बाद विभिन्न जिलों में मतगणना कर परिणाम घोषित किए गए. पुनर्मतदान के नतीजों के साथ ही कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों की चुनावी तस्वीर साफ हो गई है.