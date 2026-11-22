Panchayat Election Re-Polling : राजस्थान में 28 बूथों पर पुनर्मतदान संपन्न, जयपुर जिला परिषद में कांग्रेस तो चौमूं में भाजपा का परचम
रविवार को 11 जिलों के 28 मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान संपन्न हुआ.
Published : November 22, 2026 at 10:25 PM IST
जयपुर: राजस्थान में पंचायतीराज आम चुनाव के तहत 11 जिलों के 28 मतदान केंद्रों पर रविवार को पुनर्मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ. जिला परिषद के 6 और पंचायत समितियों के 22 बूथों पर मतदाताओं ने दोबारा अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण जिन मतदान केंद्रों पर पहले मतदान या मतगणना की प्रक्रिया प्रभावित हुई थी, वहां निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पुनर्मतदान कराया गया.
मतदान संपन्न होने के बाद विभिन्न जिलों में मतगणना कर परिणाम घोषित किए गए. पुनर्मतदान के नतीजों के साथ ही कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों की चुनावी तस्वीर साफ हो गई है.
Heartiest congratulations to the State Election Commissioner Shri Rajeshwar Singh ji on successful conduct of free, fair and peaceful “One State - One Election” to Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies 22 November 2026 @DIPRRajasthan @RajGovOfficial— V.Srinivas IAS (@svoruganti1466) November 22, 2026
जयपुर जिला परिषद में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत : जयपुर जिला परिषद के सभी 57 वार्डों के परिणाम घोषित हो गए हैं. कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 42 सीटों पर जीत दर्ज की है. भाजपा के खाते में 13 सीटें आई हैं, जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने 2 वार्डों में जीत हासिल की है. इस तरह कांग्रेस ने जिला परिषद में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया है. जिला प्रमुख की कुर्सी पर कांग्रेस का दावा अब मजबूत हो गया है. बहुमत के लिए जरूरी 29 सीटों के मुकाबले कांग्रेस के पास 13 सीटें अधिक हैं.
पुनर्मतदान के बाद वार्ड संख्या 13 और 52 के परिणाम भी घोषित कर दिए गए. वार्ड 13 से भाजपा की बादाम देवी विजयी रहीं, जबकि वार्ड 52 से कांग्रेस के कालूराम शर्मा ने जीत दर्ज की. इस तरह पुनर्मतदान में भाजपा और कांग्रेस को एक-एक सीट मिली. इन दोनों वार्डों के परिणाम आने के साथ ही जयपुर जिला परिषद के सभी 57 वार्डों की निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हो गई.
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि ईवीएम में तकनीकी खराबी के चलते इन दोनों वार्डों के मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराया गया था. दोनों केंद्रों पर कुल 1,796 मतदाताओं में से 1,393 ने मतदान किया. कुल मतदान प्रतिशत 77.56 रहा. वार्ड 13 में 812 में से 661 मतदाताओं ने वोट डाले और यहां 81.40 प्रतिशत मतदान हुआ. वहीं, वार्ड 52 में 984 में से 732 मतदाताओं ने मतदान किया. यहां मतदान प्रतिशत 74.39 रहा.
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चौमूं पंचायत समिति में भाजपा का बहुमत : जयपुर जिले की चौमूं पंचायत समिति में भाजपा ने अपना दबदबा कायम रखा है. पुनर्मतदान के बाद वार्ड संख्या 25 का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें भाजपा प्रत्याशी आंची देवी ने कांग्रेस प्रत्याशी लाली देवी को 158 वोटों से हराया. लोहरवाड़ा गांव के बूथ संख्या 142 पर ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण पुनर्मतदान कराया गया था. इस बूथ पर कुल 1,013 मतदाताओं में से 764 ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. पुनर्मतदान के बाद भाजपा ने चौमूं पंचायत समिति की कुल 25 सीटों में से 14 पर जीत दर्ज की है. कांग्रेस को 9 और RLP को 2 सीटें मिली हैं. इस तरह भाजपा ने बहुमत के लिए जरूरी 13 सीटों से एक अधिक सीट हासिल कर प्रधान पद पर अपना दावा मजबूत कर लिया है.
राज्य के मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास जी ने आज राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के कार्यालय में राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजेश्वर सिंह जी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्य सचिव महोदय ने प्रदेश में नगरीय निकाय एवं पंचायतीराज चुनावों के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं आयोग के समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजेश्वर सिंह जी ने मुख्य सचिव महोदय के इस आत्मीय एवं सद्भावनापूर्ण व्यवहार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। #StateElectionCommission #Rajasthan #LocalBodyElections @svoruganti1466 #PanchayatiRajElections2026— State Election Commission Rajasthan (@SecRajasthan) November 22, 2026
जयपुर की तीन पंचायत समितियों में 71.39 प्रतिशत मतदान : जयपुर जिले की चौमूं, दूदू और शाहपुरा पंचायत समितियों के तीन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान के दौरान कुल 71.39 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. इन केंद्रों पर कुल 2,740 मतदाताओं में से 1,956 ने वोट डाले. दूदू पंचायत समिति के वार्ड संख्या 6 में सबसे अधिक 84.93 प्रतिशत मतदान हुआ. यहां 763 में से 648 मतदाताओं ने वोट डाले. चौमूं के वार्ड संख्या 25 में 1,013 में से 764 मतदाताओं ने मतदान किया और मतदान प्रतिशत 75.42 रहा. वहीं, शाहपुरा पंचायत समिति के वार्ड संख्या 6 में 964 में से 544 मतदाताओं ने वोट डाले. यहां सबसे कम 56.43 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.
जोधपुर के बालेसर में 81.21 प्रतिशत मतदान : जोधपुर जिले की बालेसर पंचायत समिति के दो मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ. दोनों केंद्रों पर कुल 1,836 पंजीकृत मतदाताओं में से 1,491 ने मतदान किया. इस तरह कुल मतदान प्रतिशत 81.21 रहा. ग्राम पंचायत देवनगर के बूथ संख्या 15 पर सबसे अधिक 88.19 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. यहां 821 में से 724 मतदाताओं ने वोट डाले. वहीं, ग्राम पंचायत चिड़वाई के बूथ संख्या 63 पर 1,015 में से 767 मतदाताओं ने मतदान किया. यहां मतदान प्रतिशत 75.57 रहा. सुबह 7:15 बजे मतदान शुरू हुआ. सुबह 10 बजे तक 19.34 प्रतिशत, दोपहर 1 बजे तक 54.14 प्रतिशत और दोपहर 3 बजे तक 69.50 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. वार्ड 3 से कांग्रेस प्रत्याशी इंदिरा देवी और वार्ड 10 से भाजपा प्रत्याशी रमेश विजयी रहे.
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जैसलमेर के मोहनगढ़ में भाजपा की टीबी देवी जीतीं : जैसलमेर जिले की मोहनगढ़ पंचायत समिति के वार्ड संख्या 10 के बूथ नंबर 37 पर भी पुनर्मतदान कराया गया. ईवीएम की कंट्रोल यूनिट में तकनीकी खराबी के चलते यहां दोबारा मतदान की नौबत आई थी. कुल 941 मतदाताओं में से 716 ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. यहां 76.08 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. पुनर्मतदान के बाद घोषित परिणाम में भाजपा प्रत्याशी टीबी देवी ने जीत हासिल की.
धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति के दो वार्डों में पुनर्मतदान के बाद कांग्रेस ने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की. वार्ड संख्या 17 बाजना से कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा देवी ने 234 वोटों से जीत हासिल की. वहीं, वार्ड संख्या 6 मछरिया से शेर सिंह ने अपने प्रतिद्वंद्वी को 524 वोटों से शिकस्त दी. दोनों वार्डों में मतगणना पूरी होने के बाद कांग्रेस समर्थकों ने आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया. इससे पहले ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण 20 नवंबर को इन दोनों वार्डों के परिणाम घोषित नहीं हो पाए थे. इसके बाद निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पुनर्मतदान कराया गया.
खैरथल में ततारपुर के वार्ड 13 में 73.22 प्रतिशत मतदान : खैरथल जिले की ततारपुर पंचायत समिति के वार्ड संख्या 13 के बूथ नंबर 80 पर भी पुनर्मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ. ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण पहले हुए मतदान को निरस्त कर दिया गया था. यहां सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ. कुल 874 मतदाताओं में से 640 ने वोट डाले. इस तरह मतदान प्रतिशत 73.22 रहा. मतदान के बाद मुंडावर में मतगणना की प्रक्रिया शुरू की गई.
बूंदी जिले में चार मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराया गया. जिला परिषद वार्ड संख्या 14 के तीन बूथों पर मतदान हुआ. बाबई बूथ पर 82.88 प्रतिशत, सुमेरगंजमंडी बूथ पर 50.35 प्रतिशत और चांदाखुर्द बूथ पर 63.47 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. वार्ड 14 में कुल मतदान प्रतिशत 62.82 रहा. वहीं, केशोरायपाटन के वार्ड संख्या 2 में 79.31 प्रतिशत मतदान हुआ. इन केंद्रों पर मतदाताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया.
मुख्य सचिव ने की निर्वाचन आयोग की सराहना : इधर, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंचकर राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान उन्होंने प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायतीराज चुनावों के सफल संचालन के लिए निर्वाचन आयुक्त और आयोग के अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई दी. बैठक में राजस्थान में 'एक राज्य, एक चुनाव' की व्यापक अवधारणा के तहत किए गए निर्वाचन प्रबंधन और नवाचारों पर चर्चा हुई. बताया गया कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव दो चरणों और पंचायतीराज चुनाव चार चरणों में आयोजित किए गए. इससे मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा बलों की उपलब्धता और प्रशासनिक संसाधनों के बेहतर उपयोग में मदद मिली.
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इस दौरान मतदान प्रतिशत में हुई बढ़ोतरी की जानकारी भी साझा की गई. नगरीय निकाय चुनावों में मतदान प्रतिशत पिछली बार के 71.84 प्रतिशत से बढ़कर 73.56 प्रतिशत हो गया. ग्राम पंचायत चुनावों में मतदान 82.86 प्रतिशत से बढ़कर 83.72 प्रतिशत और जिला परिषद एवं पंचायत समिति चुनावों में 63.66 प्रतिशत से बढ़कर 67.78 प्रतिशत दर्ज किया गया. मतदाता जागरूकता के लिए 'एक शाम लोकतंत्र के नाम' और 'एक दीप लोकतंत्र के नाम' जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए. इसके अलावा निबंध प्रतियोगिता, काव्यपाठ, रंगोली और मतदाता संवाद के माध्यम से भी लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया.
इस तरह पुनर्मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही प्रदेश में पंचायतीराज चुनावों की तस्वीर और स्पष्ट हो गई है. जयपुर जिला परिषद में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि चौमूं पंचायत समिति में भाजपा ने बहुमत के साथ अपनी स्थिति मजबूत की. वहीं धौलपुर के राजाखेड़ा में कांग्रेस ने दोनों सीटें जीतकर अपना प्रदर्शन बेहतर किया.