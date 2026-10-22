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Panchayat Chunav: गांव की सत्ता के पहले संग्राम के लिए वोटिंग जारी, 16 जिला परिषद और 104 पंचायत समितियों में हो रहा है मतदान

वोट देने के लिए कतार में ​खड़े मतदाता ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में गांवों की सरकार चुनने के लिए पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के पहले चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे शुरू हो गया. प्रदेश के 16 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं. पहले चरण में 85 लाख 7 हजार 306 मतदाता चुनाव मैदान में उतरे 6,926 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे. मतदान शाम 6 बजे तक ईवीएम के जरिए होगा.