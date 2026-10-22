Panchayat Chunav: गांव की सत्ता के पहले संग्राम के लिए वोटिंग जारी, 16 जिला परिषद और 104 पंचायत समितियों में हो रहा है मतदान
राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू, 16 जिला परिषद और 104 पंचायत समितियों के लिए 6,926 प्रत्याशी मैदान में
Published : October 22, 2026 at 9:25 AM IST|
Updated : October 22, 2026 at 9:34 AM IST
जयपुर: राजस्थान में गांवों की सरकार चुनने के लिए पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के पहले चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे शुरू हो गया. प्रदेश के 16 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं. पहले चरण में 85 लाख 7 हजार 306 मतदाता चुनाव मैदान में उतरे 6,926 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे. मतदान शाम 6 बजे तक ईवीएम के जरिए होगा.
पहले चरण में 16 जिला परिषदों के 293 वार्डों और 104 पंचायत समितियों के 1,788 वार्डों में चुनाव हो रहे हैं. जिला परिषद सदस्य के 293 पदों के लिए 1,693 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि पंचायत समिति सदस्य के 1,788 पदों के लिए 5,233 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है. मतदान के लिए प्रदेशभर में 9,886 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. मतदान प्रक्रिया शुरू होने से पहले केंद्रों पर मॉकपोल कराया गया, जिसके बाद निर्धारित समय पर वोटिंग शुरू हुई.
16 जिलों में गांव की सरकार चुनने के लिए मतदान: पहले चरण में अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, फलोदी, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर में मतदान हो रहा है. इन जिलों में मतदाता जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव करेंगे. इस चुनाव में प्रत्येक मतदाता को दोनों पदों के लिए मतदान करना होगा. जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन के लिए अलग-अलग वोट डाले जाएंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय नेतृत्व, विकास कार्यों, जनसुविधाओं और पंचायत स्तर पर राजनीतिक पकड़ को लेकर यह चुनाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पहले चरण के मतदान में कुल 85,07,306 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इनमें 43,86,768 पुरुष, 41,20,511 महिला और 27 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं के इंतजाम किए गए हैं.
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जयपुर जिले की 8 पंचायत समितियों में मतदान: जयपुर जिले में पहले चरण के तहत 8 पंचायत समितियों में मतदान हो रहा है. इनमें चौमूं, दूदू, गोविंदगढ़, झोटवाड़ा, जोबनेर, किशनगढ़ रेनवाल, मौजमाबाद और सांभर शामिल हैं. जिले में जिला परिषद के 22 और पंचायत समिति के 146 वार्डों सहित कुल 168 वार्डों में चुनाव हो रहे हैं. जयपुर जिले में कुल 477 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी. जिला परिषद के 22 वार्डों में 60 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि पंचायत समितियों के 146 वार्डों में 417 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है. मतदान के लिए जिले में 797 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 7,43,640 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इन मतदाताओं में 3,84,195 पुरुष और 3,59,445 महिला मतदाता शामिल हैं. जिले के सभी निर्धारित मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ. शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी.
BJP और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला: गांवों की सरकार चुनने के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है. वहीं, आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय ट्राइबल पार्टी (BTP) की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है. इसके अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) और निर्दलीय प्रत्याशी भी कई क्षेत्रों में चुनावी समीकरण प्रभावित कर सकते हैं. जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दलों के संगठनात्मक प्रभाव और ग्रामीण मतदाताओं के रुझान को परखने का अवसर भी हैं. प्रत्याशियों की नजर ग्रामीण विकास, सड़क, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर मतदाताओं के समर्थन पर है.
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पहले मतदान फिर जलपान! प्रिय प्रदेशवासियो, आज पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान होने जा रहा है। आप सभी से अपील है कि लोकतंत्र की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और अपने मताधिकार का उपयोग कर गांव के भविष्य को आकार देने में योगदान दें। ग्राम पंचायतें ग्रामीण विकास की आधारशिला हैं। आपका एक-एक मत गांव की प्रगति, जनसुविधाओं के विस्तार और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों को दिशा देने में महत्वपूर्ण है। विशेषकर पहली बार मतदान करने वाले युवा साथी पूरे उत्साह के साथ मतदान में भाग लें और अपने परिवारजनों एवं परिचितों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) October 22, 2026
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मतदाताओं से अपील: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों से पहले चरण के मतदान में भाग लेने की अपील की. उन्होंने 'पहले मतदान फिर जलपान' का संदेश देते हुए कहा कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और प्रत्येक नागरिक को इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर गांव के भविष्य को आकार देने में योगदान दें. ग्राम पंचायतें ग्रामीण विकास की आधारशिला हैं और मतदाताओं का प्रत्येक वोट गांव की प्रगति, जनसुविधाओं के विस्तार तथा स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों को दिशा देने में महत्वपूर्ण है. उन्होंने विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से उत्साह के साथ मतदान करने और अपने परिवारजनों एवं परिचितों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने की अपील की.
राजस्थान की जनता 3 साल से BJP के कुशासन से त्रस्त है। अब वक्त है कि इस अहंकारी सत्ता के खिलाफ पंचायतों में जनता का फैसला स्पष्ट और गांवों के हित में निर्णायक हो। आज पंचायती राज चुनावों के प्रथम चरण में सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने वोट की ताकत से गांव के विकास, जनहित और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों को विजयी बनाएं और जनविरोधी जनादेश चोर भाजपा को करारा सबक सिखाएं। #VoteForCongress— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) October 22, 2026
पीसीसी चीफ डोटासरा ने भी की अपील : राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पंचायतीराज चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच प्रदेशवासियों से कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राजस्थान की जनता पिछले तीन साल से भाजपा के कुशासन से त्रस्त है. अब वक्त है कि पंचायत चुनावों में जनता अहंकारी सत्ता के खिलाफ अपना फैसला स्पष्ट करे और गांवों के हित में निर्णायक जनादेश दे. डोटासरा ने मतदाताओं से अपने वोट की ताकत से गांव के विकास, जनहित और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों को विजयी बनाने का आह्वान किया. साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए उसे जनविरोधी बताया और मतदाताओं से चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने की अपील की.
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पंचायतीराज चुनाव 2026: लोकतंत्र के उत्सव में भागीदारी निभाएं! राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के अंतर्गत जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्यों के प्रथम चरण का मतदान 22 अक्टूबर 2026 को आयोजित हो रहा है। राजस्थान पुलिस आप सभी से अपील करती है कि बिना किसी डर या दबाव के निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आपका एक वोट आपके गांव के स्वर्णिम और विकसित भविष्य का निर्माण करेगा। चुनाव के दौरान किसी भी गड़बड़ी की सूचना तुरंत 112 पर दें। निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित चुनाव संपन्न कराने के लिए राजस्थान पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। #Rajasthanpanchayatelection2026 #Rajasthanpolice #Panchayatirajchunav2026 #Voting #safe election #voteforchange— Rajasthan Police (@PoliceRajasthan) October 22, 2026
राजस्थान पुलिस की अपील, गड़बड़ी होने पर 112 पर दें सूचना: राजस्थान पुलिस ने भी एक्स पर संदेश जारी कर मतदाताओं से निर्भय होकर मतदान करने की अपील की है. पुलिस ने कहा कि पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के पहले चरण का मतदान 22 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है. पुलिस ने मतदाताओं से बिना किसी डर या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील करते हुए कहा कि उनका एक वोट गांव के बेहतर और विकसित भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 112 पर देने को कहा गया है.राजस्थान पुलिस के अनुसार, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित चुनाव संपन्न कराना उसकी प्राथमिकता है. प्रशासन और पुलिस की निगरानी के बीच मतदान प्रक्रिया जारी है.
मतदान प्रतिशत और नतीजों पर रहेगी नजर: पहले चरण के मतदान के साथ ही सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और समर्थकों की नजर मतदान प्रतिशत पर रहेगी. ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं की भागीदारी और अलग-अलग इलाकों में मतदान का रुझान चुनावी समीकरणों को समझने के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा. 16 जिला परिषदों और 104 पंचायत समितियों में हो रहा यह चुनाव ग्रामीण प्रतिनिधित्व और स्थानीय विकास की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा. अब मतदाताओं के फैसले से साफ होगा कि गांवों की सत्ता पर किस दल और किन प्रत्याशियों को समर्थन मिलता है.
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