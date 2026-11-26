गांव की सरकार 'महिला शक्ति' के हाथ, 37 में से 26 जिलों में बनीं जिला प्रमुख
जिला प्रमुख पदों के आरक्षण की लॉटरी के दौरान 41 जिला परिषदों में से 19 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे.
Published : November 26, 2026 at 7:27 AM IST
जयपुर : राजस्थान के पंचायत चुनाव में जिला प्रमुखों के निर्वाचन ने महिला की राजनीतिक भागीदारी की एक महत्वपूर्ण तस्वीर पेश की है. प्रदेश के 37 जिलों में हुए जिला प्रमुख चुनाव में 26 जिलों की कमान महिलाओं के हाथ में आई है. करीब 70.27 प्रतिशत जिलों में महिला जिला प्रमुख चुनी गई हैं. केवल 11 जिलों में पुरुष जिला प्रमुख बने हैं. यह आंकड़ा बताता है कि पंचायतों की ग्रामीण सत्ता में महिलाओं की भागीदारी केवल आरक्षित पदों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने सामान्य और अन्य श्रेणियों के पदों पर भी अपनी जगह बनाई है.
राज्य में जिला प्रमुख पदों के आरक्षण की लॉटरी के दौरान 41 जिला परिषदों में से 19 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे. इनमें अलग-अलग वर्गों की महिला आरक्षित सीटें शामिल थीं. 37 जिलों में हुए मौजूदा चुनाव के नतीजों में 26 महिलाओं का जिला प्रमुख बनना इस आरक्षण संख्या से सात अधिक है. इसका अर्थ है कि महिलाओं ने आरक्षित पदों के अलावा ऐसे पदों पर भी जीत दर्ज की, जहां पद महिला के लिए आरक्षित नहीं था.
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कांग्रेस की 18, भाजपा की 7 और BAP की एक महिला जिला प्रमुख : निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों में पार्टीवार तस्वीर देखें तो कांग्रेस ने 24 जिलों में जिला प्रमुख बनाए, जिनमें 18 महिलाएं हैं. भाजपा के 10 जिला प्रमुखों में सात महिलाएं हैं. BAP के दो जिला प्रमुखों में एक महिला है, जबकि RLP के नागौर जिला प्रमुख पुरुष हैं. इस तरह महिला जिला प्रमुखों की संख्या में कांग्रेस सबसे आगे रही. भाजपा ने भी अपने कुल जिला प्रमुखों में महिलाओं को अच्छी हिस्सेदारी दी.
कांग्रेस की महिला जिला प्रमुखों में अलवर से अनिता मीणा, भरतपुर से रेनू वाला, बीकानेर से निकिता डूडी, बूंदी से हंसा गुर्जर, चित्तौड़गढ़ से रतनी देवी, दौसा से बीना बैरवा, धौलपुर से अनीशा सिंह, हनुमानगढ़ से रेणु जांगू, जैसलमेर से संतोष कुमारी, झुंझुनूं से कोमल भंवरिया, जोधपुर से प्रमिला चौधरी, फलोदी से यशवंत कंवर, राजसमंद से सुंदर देवी, सवाई माधोपुर से आशा देवी, सीकर से सुनीता गठाला, सिरोही से गुमान सिंह, टोंक से अलका बैरवा और सलूम्बर से पुष्पा देवी शामिल हैं. भाजपा की ओर से अजमेर में पूजा भंसाली, चूरू में कनिका सिंह, झालावाड़ में वर्षा झाला, पाली में सीता देवी, डीग में रेनू सिंह, प्रतापगढ़ में हकरी कुमारी और बालोतरा में सुशीला जिला प्रमुख बनीं. BAP की ओर से बांसवाड़ा में रीना रावत ने जिला प्रमुख का पद हासिल किया.
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तीन जिलों में निर्विरोध चुनी गईं महिला जिला प्रमुख : महिला नेतृत्व के लिहाज से दौसा, जैसलमेर और सवाई माधोपुर के नतीजे भी खास रहे. इन तीनों जिलों में कांग्रेस की महिला उम्मीदवार निर्विरोध जिला प्रमुख चुनी गईं. दौसा में बीना बैरवा, जैसलमेर में संतोष कुमारी और सवाई माधोपुर में आशा देवी को निर्विरोध निर्वाचन का प्रमाण-पत्र मिला. इन जिलों में विपक्ष की ओर से मुकाबले में उम्मीदवार नहीं उतारे जाने के कारण मतदान की नौबत नहीं आई. जैसलमेर की संतोष कुमारी की उम्र 21 वर्ष बताई गई है. इस वजह से उनका निर्वाचन भी चर्चा में रहा. वहीं, झुंझुनू में 22 वर्षीय कोमल भंवरिया ने जिला प्रमुख का चुनाव जीतकर युवा महिला नेतृत्व की मौजूदगी दर्ज कराई. उन्होंने भाजपा की निवर्तमान जिला प्रमुख हर्षिनी कुल्हरी को पराजित किया.
37 जिलों में 26 महिला जिला प्रमुख : आंकड़ों में तस्वीर
- कुल जिला प्रमुख पदों के चुनाव : 37
- महिला जिला प्रमुख : 26
- पुरुष जिला प्रमुख : 11
- महिला जिला प्रमुखों का प्रतिशत : 70.27%
- महिलाओं के लिए आरक्षित जिला प्रमुख पद : 19
- कांग्रेस की महिला जिला प्रमुख : 18
- भाजपा की महिला जिला प्रमुख : 7
- BAP की महिला जिला प्रमुख : 1
- RLP की महिला जिला प्रमुख : 0