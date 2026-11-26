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गांव की सरकार 'महिला शक्ति' के हाथ, 37 में से 26 जिलों में बनीं जिला प्रमुख

गांव की सत्ता में महिलाओं का दबदबा. ( ETV bharat jaipur )

जयपुर : राजस्थान के पंचायत चुनाव में जिला प्रमुखों के निर्वाचन ने महिला की राजनीतिक भागीदारी की एक महत्वपूर्ण तस्वीर पेश की है. प्रदेश के 37 जिलों में हुए जिला प्रमुख चुनाव में 26 जिलों की कमान महिलाओं के हाथ में आई है. करीब 70.27 प्रतिशत जिलों में महिला जिला प्रमुख चुनी गई हैं. केवल 11 जिलों में पुरुष जिला प्रमुख बने हैं. यह आंकड़ा बताता है कि पंचायतों की ग्रामीण सत्ता में महिलाओं की भागीदारी केवल आरक्षित पदों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने सामान्य और अन्य श्रेणियों के पदों पर भी अपनी जगह बनाई है.

राज्य में जिला प्रमुख पदों के आरक्षण की लॉटरी के दौरान 41 जिला परिषदों में से 19 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे. इनमें अलग-अलग वर्गों की महिला आरक्षित सीटें शामिल थीं. 37 जिलों में हुए मौजूदा चुनाव के नतीजों में 26 महिलाओं का जिला प्रमुख बनना इस आरक्षण संख्या से सात अधिक है. इसका अर्थ है कि महिलाओं ने आरक्षित पदों के अलावा ऐसे पदों पर भी जीत दर्ज की, जहां पद महिला के लिए आरक्षित नहीं था.