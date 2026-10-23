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मंत्री बाबूलाल खराड़ी बोले- जो लोग खुद को हिंदू नहीं मानते, ऐसे लोगों का मुंह काला करके गांव से बाहर निकाल देना चाहिए

भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री खराड़ी ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: राजस्थान में पंचायतीराज चुनावों के बीच जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी के बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है. खराड़ी ने कहा- जो लोग खुद को हिंदू नहीं मानते और आदिवासी समाज की परंपराओं के खिलाफ काम करते हैं, उनका मुंह काला करके गांव से बाहर निकाल देना चाहिए. हालांकि भाषण में उन्होंने किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया. उदयपुर जिले के ओगणा में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री ने यह बात कही.