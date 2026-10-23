मंत्री बाबूलाल खराड़ी बोले- जो लोग खुद को हिंदू नहीं मानते, ऐसे लोगों का मुंह काला करके गांव से बाहर निकाल देना चाहिए
मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा-राजनीतिक दल और नेता आते-जाते रहेंगे, लेकिन संस्कृति, संस्कार और विरासत बनी रहनी चाहिए.
Published : October 23, 2026 at 2:40 PM IST
उदयपुर: राजस्थान में पंचायतीराज चुनावों के बीच जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी के बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है. खराड़ी ने कहा- जो लोग खुद को हिंदू नहीं मानते और आदिवासी समाज की परंपराओं के खिलाफ काम करते हैं, उनका मुंह काला करके गांव से बाहर निकाल देना चाहिए. हालांकि भाषण में उन्होंने किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया. उदयपुर जिले के ओगणा में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री ने यह बात कही.
संस्कृति और विरासत रहनी चाहिए बरकरार: मंत्री ने आदिवासी समाज की धार्मिक परंपराओं और सनातन संस्कृति का मुद्दा उठाया. मंत्री ने नवरात्रि का उदाहरण देते हुए कहा कि समाज के लोग देवी माता की पूजा करते हैं, देवरे जाते हैं और अपनी आस्था के अनुसार परंपराओं का निर्वहन करते हैं. ये परंपराएं पूर्वजों से मिली विरासत हैं. खराड़ी ने सवाल किया कि यदि कुछ लोग खुद को हिंदू नहीं मानते, तो क्या वे समाज की पुरानी परंपराओं को भी बंद कराना चाहते हैं. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि राजनीतिक दल और नेता आते-जाते रहेंगे, लेकिन संस्कृति, संस्कार और विरासत बनी रहनी चाहिए.
बयान पर कायम हूं: ईटीवी भारत से बातचीत में मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि उन्होंने यह बयान सोच-समझकर दिया है. आदिवासी क्षेत्रों में खुद को हिंदू नहीं मानने वाले कुछ लोग परंपराओं और संस्कृति के खिलाफ जाकर भोले-भाले आदिवासियों को भड़काने का काम कर रहे हैं. खराड़ी ने कहा कि उनके कार्यकर्ता ऐसे लोगों को गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे. उन्होंने इसे सनातन धर्म के खिलाफ राजनीतिक विरोधियों का षड्यंत्र बताते हुए कहा- इसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा.
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