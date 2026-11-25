जिला प्रमुख चुनाव आज: कांग्रेस ने बंद लिफाफे में भेजे प्रत्याशियों के नाम, फोन पर दी चुनाव लड़ने की सूचना
आज नामांकन के साथ ही कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम सामने आएंगे.
Published : November 25, 2026 at 7:55 AM IST
जयपुरः प्रदेश में पंचायत और जिला परिषद चुनाव के बाद अब जिला प्रमुख पदों पर कब्जे की सियासी लड़ाई आज होगी. जिला प्रमुख चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए हैं, लेकिन पार्टी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर नामों की घोषणा नहीं की है. प्रत्याशियों के नाम बंद लिफाफे में भेजे गए हैं.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिला स्तरीय नेताओं और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद प्रत्याशियों के नाम फाइनल करके प्रत्याशियों के सिंबल कांग्रेस के जिला पर प्रभारियों को सौंप दिए थे. अब आज नामांकन के साथ ही कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम सामने आएंगे. जिला प्रमुख चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति बहुमत वाली जिला परिषदों में अपनी स्थिति मजबूत रखने के साथ ही उन परिषदों में भी बोर्ड बनाने की है, जहां पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है. ऐसे में आज होने वाले चुनाव में कांग्रेस की रणनीति, प्रत्याशियों की एकजुटता और निर्दलीयों के समर्थन की भूमिका अहम रहने वाली है.
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बंद लिफाफे में भेजे नाम, फोन पर प्रत्याशियों को सूचनाः कांग्रेस ने जिला प्रमुख पदों के लिए प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए हैं, लेकिन पार्टी ने अभी तक नामों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. पार्टी की ओर से प्रत्याशियों के नाम बंद लिफाफे में भेजे गए हैं. इस बीच जिन नेताओं को जिला प्रमुख पद का प्रत्याशी बनाया गया है, उन्हें फोन के जरिए सूचना दे दी गई है कि वे अपना नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी करें.
प्रत्याशियों के नामों को लेकर पार्टी में सोमवार रात तक असमंजस और उत्सुकता का माहौल बना रहा. कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की नजरें इस बात पर टिकी रहीं कि किस जिले में किस नेता को जिला प्रमुख पद का प्रत्याशी बनाया गया है. आधिकारिक घोषणा नहीं होने के बावजूद फोन पर सूचना मिलने के बाद प्रत्याशियों ने चुनावी प्रक्रिया की तैयारियां शुरू कर दी हैं.
बहुमत वाली परिषदों में जिला प्रमुख बनाने का दावाः प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिला प्रमुख चुनाव को लेकर दावा किया है कि जिन जिला परिषदों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है, वहां पार्टी का जिला प्रमुख बनेगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने बहुमत के दम पर जिला प्रमुख पदों पर जीत हासिल करेगी. डोटासरा ने कहा कि जिन जिला परिषदों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है, वहां क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के सहयोग से पार्टी अपना बोर्ड बनाएगी. कांग्रेस के सामने पूर्ण बहुमत वाली परिषदों में जिला प्रमुख बनाने के साथ ही चार अन्य जिला परिषदों में भी बोर्ड बनाने की चुनौती है. इन परिषदों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलने के कारण पार्टी को निर्दलीयों और क्षेत्रीय दलों के समर्थन की जरूरत होगी. ऐसे में जिला प्रमुख चुनाव के दौरान समर्थन जुटाने की कांग्रेस की रणनीति अहम साबित हो सकती है.
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भाजपा पर लगाए आरोपः जिला प्रमुख चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए कांग्रेस प्रत्याशियों को तोड़ने का प्रयास करने का आरोप लगाया है. डोटासरा का कहना है कि भाजपा चुनाव में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशियों को तोड़ने की कोशिश कर रही है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के प्रत्याशी एकजुट हैं और भाजपा की कोशिशें सफल नहीं होंगी. डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के दम पर जिला प्रमुख पदों पर जीत हासिल करेगी और भाजपा का सूपड़ा साफ करेगी. कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की एकजुटता पर जोर दिए जाने के बीच आज होने वाले चुनाव में पार्टी के सामने अपने समर्थित जिला परिषद सदस्यों को साथ रखने और बहुमत के समीकरण को बनाए रखने की चुनौती भी रहेगी.
सुबह 10 बजे से नामांकन, आज ही आएंगे परिणामः जिला प्रमुख पदों के लिए सुबह 10 बजे से नामांकन दाखिल किए जाएंगे. इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर मतगणना और परिणाम जारी किए जाएंगे. ऐसे में जिला प्रमुख पदों पर किस दल का कब्जा होगा, इसकी तस्वीर आज ही साफ हो जाएगी.
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निर्दलीय और क्षेत्रीय दल बन सकते हैं निर्णायकः जिन जिला परिषदों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, वहां जिला प्रमुख चुनाव में निर्दलीय और क्षेत्रीय दलों के प्रत्याशियों की भूमिका निर्णायक हो सकती है. कांग्रेस ने इन परिषदों में बोर्ड बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों और निर्दलीयों के समर्थन पर भरोसा जताया है. ऐसे में आज होने वाले चुनाव में केवल बहुमत वाली परिषदों में जिला प्रमुख बनाने की लड़ाई ही नहीं होगी, बल्कि उन परिषदों में भी सियासी समीकरणों की परीक्षा होगी, जहां किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है. कांग्रेस के लिए यह चुनाव अपनी संगठनात्मक ताकत और राजनीतिक रणनीति को साबित करने का अवसर होगा. वहीं, भाजपा के सामने भी जिला परिषदों में अपना बोर्ड बनाने की चुनौती रहेगी.