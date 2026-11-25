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जिला प्रमुख चुनाव आज: कांग्रेस ने बंद लिफाफे में भेजे प्रत्याशियों के नाम, फोन पर दी चुनाव लड़ने की सूचना

कांग्रेस नेताओं ने किया जीत का दावा. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः प्रदेश में पंचायत और जिला परिषद चुनाव के बाद अब जिला प्रमुख पदों पर कब्जे की सियासी लड़ाई आज होगी. जिला प्रमुख चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए हैं, लेकिन पार्टी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर नामों की घोषणा नहीं की है. प्रत्याशियों के नाम बंद लिफाफे में भेजे गए हैं.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिला स्तरीय नेताओं और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद प्रत्याशियों के नाम फाइनल करके प्रत्याशियों के सिंबल कांग्रेस के जिला पर प्रभारियों को सौंप दिए थे. अब आज नामांकन के साथ ही कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम सामने आएंगे. जिला प्रमुख चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति बहुमत वाली जिला परिषदों में अपनी स्थिति मजबूत रखने के साथ ही उन परिषदों में भी बोर्ड बनाने की है, जहां पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है. ऐसे में आज होने वाले चुनाव में कांग्रेस की रणनीति, प्रत्याशियों की एकजुटता और निर्दलीयों के समर्थन की भूमिका अहम रहने वाली है.