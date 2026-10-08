Panchayat Elections 2026: पंचायतीराज चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी, आज से भरे जाएंगे नामांकन, 22 अक्टूबर को वोटिंग
नामांकन पत्र 13 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे.
Published : October 8, 2026 at 8:46 AM IST
जयपुर : प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव का औपचारिक आगाज हो गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रथम चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. आयोग ने जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए लोक सूचना जारी कर दी है, जिसके साथ ही आज से पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. गांवों की सरकार चुनने के लिए अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. भाजपा-कांग्रेस समेत राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के साथ-साथ निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपने-अपने जनाधार को साधने की तैयारी तेज कर दी है.
प्रथम चरण की शुरुआत : राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रथम चरण में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए नामांकन पत्र 13 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे.नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 14 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा होगी. इसके बाद प्रत्याशियों को नामांकन वापस लेने का मौका दिया जाएगा. 15 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी की अंतिम समय सीमा तय की गई है. नाम वापसी की अवधि समाप्त होने के बाद चुनाव मैदान में डटे प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे. इसके साथ ही प्रथम चरण के चुनाव का वास्तविक मुकाबला स्पष्ट हो जाएगा और प्रत्याशी अपने-अपने क्षेत्र में प्रचार अभियान को गति देंगे.
पढ़ें: अब गांव की सरकार चुनने की बारी, जयपुर की 22 पंचायत समितियों और 597 ग्राम पंचायतों में होंगे चुनाव
22 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान: जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए प्रथम चरण का मतदान 22 अक्टूबर को होगा. मतदान कार्यक्रम के साथ ही गांवों में चुनावी सरगर्मी बढ़ने की उम्मीद है. राजनीतिक दलों के सामने प्रत्याशी चयन से लेकर स्थानीय स्तर पर समीकरण साधने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की चुनौती होगी.पंचायत चुनाव में स्थानीय मुद्दों की भूमिका अहम रहने वाली है. विकास कार्य, सड़क-पानी, बिजली, रोजगार, कृषि और किसानों से जुड़े मुद्दों के साथ ही गांवों में व्यक्तिगत और सामाजिक समीकरण भी चुनावी मुकाबले को प्रभावित करेंगे.
पढ़ें: गहलोत बोले- निकाय चुनाव में भाजपा की खुली गुंडागर्दी का जवाब जनता पंचायत चुनाव में देगी
पंचायत चुनाव की रणभेरी बजी: पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही अब पंचायत चुनाव की रणभेरी बज चुकी है. नामांकन से लेकर नाम वापसी और चुनाव चिह्न आवंटन तक अगले कुछ दिन राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से बेहद अहम रहने वाले हैं. 15 अक्टूबर के बाद तस्वीर साफ होगी कि पहले चरण में किस क्षेत्र में किसके बीच सीधा मुकाबला है. वैसे तो पंचायत चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन निकाय चुनाव की तर्ज पर आरएलपी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सहित अन्य राष्ट्रीय और स्थानीय पार्टियां भी चुनावी मैदान में दमखम दिखाएंगी.अब सबकी निगाहें टिकट वितरण पर टिकी हैं, क्योंकि टिकट वितरण से उपजे असंतोष के बाद ही निर्दलीय प्रत्याशियों की चुनावी बिसात बिछेगी.
पढ़ें: डोटासरा और जूली का दावा, पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस लहराएगी परचम, सीईसी ज्ञानेश के लिए क्या बोले जानिए...