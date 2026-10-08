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Panchayat Elections 2026: पंचायतीराज चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी, आज से भरे जाएंगे नामांकन, 22 अक्टूबर को वोटिंग

राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur file photo )

जयपुर : प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव का औपचारिक आगाज हो गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रथम चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. आयोग ने जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए लोक सूचना जारी कर दी है, जिसके साथ ही आज से पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. गांवों की सरकार चुनने के लिए अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. भाजपा-कांग्रेस समेत राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के साथ-साथ निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपने-अपने जनाधार को साधने की तैयारी तेज कर दी है.