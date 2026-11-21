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पंचायत चुनाव के मैदान में बीजेपी चारों खाने चित्त, एक्सपर्ट से जानिये बीजेपी की हार व कांग्रेस की जीत के 8 बड़े कारण

पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिली हार. ( ETV Bharat gfx )

जयपुर : राजस्थान में दो महीने पहले निकाय चुनाव में मिली जीत से उत्साहित भाजपा को पंचायती राज चुनाव के मैदान पर चारों खाने चित होना पड़ा है. निकाय चुनाव की जीत की खुशी में पार्टी नेताओं ने पंचायती राज चुनाव में भी बड़ा जनमत मिलने का दावा किया था, लेकिन शुक्रवार को आए जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति के चुनाव परिणाम ने बीजेपी को सियासत का बड़ा झटका मारा है. उम्मीद से परे आए चुनाव परिणाम के बाद पार्टी स्तर पर हार के कारणों की समीक्षा शुरू हो गई. इस बीच राजनीति के जमीन पर ये सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि क्या जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ कमजोर होने लगी है. साथ ही इस चुनाव के परिणाम को 2028 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जाने लगा है.

पंचायती राज चुनाव में मिली हार के पीछे सियासी हलकों में गिनाए जा रहे कारणों में यूजीसी, EWS जैसे कई मुद्दे शामिल हैं, लेकिन राजनीतिक एक्सपर्ट सीधे तौर पर यूजीसी और EWS जैसे कारणों को जल्दबाजी और ज्यादा जमीनी नहीं मान रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की स्थानीय पकड़, जातीय समीकरण, संगठन की सक्रियता और क्षेत्रीय मुद्दों की अहम भूमिका होती है. राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो चुनावी हार में टिकट वितरण से लेकर स्थानीय स्तर पर चुनाव प्रबंधन, निकाय चुनाव की जीत से आत्ममुग्ध होने जैसे कई मुद्दों पर सवाल खड़े होते हैं. पंचायती राज चुनाव पर हम राजनीतिक विश्लेषक से बातचीत करते हुए जानेंगे कि कौनसे ऐसे 8 कारण रहे हैं जिन्हें भाजपा की हार के पीछे संभावित और पुख्ता कारण के तौर पर देखा जा रहा है. साथ ही कांग्रेस की जीत के पीछे ऐसे कौनसे 8 बड़ी वजह रही हैं, जिससे पार्टी के भीतर दो महीने पहले निकाय परिणाम से छाई मायूसी पलभर में उत्साह में बदल गया.