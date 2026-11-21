पंचायत चुनाव के मैदान में बीजेपी चारों खाने चित्त, एक्सपर्ट से जानिये बीजेपी की हार व कांग्रेस की जीत के 8 बड़े कारण
इस चुनाव के परिणाम को 2028 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जाने लगा है.
Published : November 21, 2026 at 6:43 PM IST
जयपुर : राजस्थान में दो महीने पहले निकाय चुनाव में मिली जीत से उत्साहित भाजपा को पंचायती राज चुनाव के मैदान पर चारों खाने चित होना पड़ा है. निकाय चुनाव की जीत की खुशी में पार्टी नेताओं ने पंचायती राज चुनाव में भी बड़ा जनमत मिलने का दावा किया था, लेकिन शुक्रवार को आए जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति के चुनाव परिणाम ने बीजेपी को सियासत का बड़ा झटका मारा है. उम्मीद से परे आए चुनाव परिणाम के बाद पार्टी स्तर पर हार के कारणों की समीक्षा शुरू हो गई. इस बीच राजनीति के जमीन पर ये सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि क्या जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ कमजोर होने लगी है. साथ ही इस चुनाव के परिणाम को 2028 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जाने लगा है.
पंचायती राज चुनाव में मिली हार के पीछे सियासी हलकों में गिनाए जा रहे कारणों में यूजीसी, EWS जैसे कई मुद्दे शामिल हैं, लेकिन राजनीतिक एक्सपर्ट सीधे तौर पर यूजीसी और EWS जैसे कारणों को जल्दबाजी और ज्यादा जमीनी नहीं मान रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की स्थानीय पकड़, जातीय समीकरण, संगठन की सक्रियता और क्षेत्रीय मुद्दों की अहम भूमिका होती है. राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो चुनावी हार में टिकट वितरण से लेकर स्थानीय स्तर पर चुनाव प्रबंधन, निकाय चुनाव की जीत से आत्ममुग्ध होने जैसे कई मुद्दों पर सवाल खड़े होते हैं. पंचायती राज चुनाव पर हम राजनीतिक विश्लेषक से बातचीत करते हुए जानेंगे कि कौनसे ऐसे 8 कारण रहे हैं जिन्हें भाजपा की हार के पीछे संभावित और पुख्ता कारण के तौर पर देखा जा रहा है. साथ ही कांग्रेस की जीत के पीछे ऐसे कौनसे 8 बड़ी वजह रही हैं, जिससे पार्टी के भीतर दो महीने पहले निकाय परिणाम से छाई मायूसी पलभर में उत्साह में बदल गया.
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पंचायत चुनाव 2028 की राजनीति का संकेत हैं ?: पंचायत चुनाव के नतीजों को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है. राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल बताते हैं कि पंचायत - निकाय चुनाव 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाना चाहिए. इन परिणामों ने भाजपा के सामने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी स्थिति की समीक्षा करने का सवाल खड़ा किया है. वहीं, कांग्रेस के लिए ग्रामीण इलाकों में मिले समर्थन को आगे बढ़ाने का अवसर है. हालांकि पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव का राजनीतिक स्वरूप अलग होता है. स्थानीय प्रत्याशी, पंचायत स्तर के समीकरण और क्षेत्रीय मुद्दे यहां ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं. फिलहाल पंचायत चुनाव के नतीजों ने भाजपा के सामने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक पकड़ और सामाजिक समीकरणों की समीक्षा की चुनौती जरूर रखी है. वहीं, कांग्रेस के सामने इस बढ़त को स्थायी राजनीतिक समर्थन में बदलने की चुनौती भी रहेगी. एसपी मित्तल का कहना है कि UGC और EWS जैसे मुद्दों पर उठी आवाजें इस बहस का एक हिस्सा हैं, लेकिन अंतिम निष्कर्ष व्यापक चुनावी आंकड़ों और जमीनी परिस्थितियों के आकलन के बाद ही निकाला जा सकेगा. एसपी मित्तल ने भाजपा के हार के और कांग्रेस की सफलता के प्रमुख 8 कारण भी बताए हैं.
भाजपा के कमजोर प्रदर्शन के 8 संभावित कारण
- UGC विवाद की नाराजगी: राजनीतिक विश्लेषकों और सामाजिक संगठनों का दावा है कि इसका असर भाजपा के परंपरागत वोट बैंक पर पड़ा.
- EWS आरक्षण का सरलीकरण नहीं होना: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग लंबे समय से आरक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग कर रहा है. मांगों पर अपेक्षित पहल नहीं होने से नाराजगी का दावा किया गया है.
- विशेष जनकल्याणकारी योजनाओं की कमी: ग्रामीण मतदाताओं के बीच सरकार की ऐसी नई और प्रभावी योजनाओं का अभाव, जिनका सीधा लाभ बड़े वर्ग तक पहुंचे और सरकार की अलग पहचान बने.
- जनप्रतिनिधियों के कामकाज पर सवाल: सरकार में विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के अपेक्षित काम नहीं होने की शिकायतें रहीं. इससे स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों और मतदाताओं के बीच असंतोष बढ़ने की बात सामने आई.
- विपक्ष के नैरेटिव का जवाब देने में नाकामी: कांग्रेस ने जिन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा. भाजपा संगठन और सरकार उनका प्रभावी जवाब नहीं दे पाई. विपक्ष के आरोप ग्रामीण क्षेत्रों में चर्चा का विषय बने रहे.
- कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से नाराजगी: सरकार और प्रशासन में कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होने, उनकी सिफारिशों और समस्याओं पर कार्रवाई नहीं होने से संगठन के भीतर मायूसी और नाराजगी का माहौल बनने की बात सामने आई.
- निकाय चुनाव की जीत से आत्ममुग्धता: निकाय चुनाव में संगठनात्मक कमजोरियों की समीक्षा करने के बजाय बेहतर चुनावी प्रबंधन के जरिए मिली सफलता को संगठन की मजबूती के रूप में पेश करने की कोशिश हुई. इससे पंचायत चुनाव से पहले जरूरी कमियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया.
- स्थानीय समीकरण और प्रत्याशी चयन: टिकट वितरण, उम्मीदवारों की व्यक्तिगत छवि, जातीय-सामाजिक समीकरण और निर्दलीय व क्षेत्रीय दलों की भूमिका ने कई क्षेत्रों में भाजपा के चुनावी गणित को प्रभावित किया.
कांग्रेस की जीत के 8 बड़े कारण
- दिग्गज नेताओं की एकजुटता आई कामः निकाय चुनाव से सबक लेते हुए कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आपसी मतभेद भुलाकर एकजुटता के साथ चुनाव प्रचार किया. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित अन्य नेताओं ने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया.
- प्रत्याशी चयन में अपनाई सामूहिक रणनीतिः टिकट वितरण में मनमानी और गुटबाजी से बचने के लिए पार्टी ने सभी जिलों में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटियों का गठन किया. स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की राय लेकर प्रत्याशियों का चयन.
- सरकारी मशीनरी के कथित दुरुपयोग को बनाया मुद्दाः निकाय चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के कथित दुरुपयोग और प्रशासनिक हस्तक्षेप के आरोपों को कांग्रेस नेताओं ने पंचायत चुनाव में भी जनता के बीच प्रमुखता से उठाया.
- ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत पकड़ का मिला फायदाः शहरी निकायों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस का संगठन और स्थानीय जनाधार ज्यादा मजबूत नजर आया. गांवों में पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की सक्रियता ने जीत का रास्ता आसान किया.
- गहलोत सरकार की योजनाओं को बंद करने का मुद्दाः पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई योजनाओं को बंद करने या उनमें बदलाव करने के मुद्दे को कांग्रेस ने जोर-शोर से उठाया. ग्रामीण मतदाताओं के बीच सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं का मुद्दा प्रभावी रहा.
- यूजीसी और ईडब्ल्यूएस सरलीकरण के मुद्दे पर घेराः यूजीसी से जुड़े विवाद और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सरलीकरण की मांग को कांग्रेस ने चुनावी मुद्दा बनाया. इन पर सवाल उठाए.
- स्थानीय मुद्दों और सरकार विरोधी माहौल को भुनायाः ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पानी, बिजली, किसानों की समस्याओं, बेरोजगारी और स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दों को कांग्रेस ने चुनाव प्रचार का हिस्सा बनाया. कई क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर सत्ताधारी दल के प्रति नाराजगी का फायदा कांग्रेस को मिला.
- स्थानीय समीकरण और कार्यकर्ताओं की सक्रियताः जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस ने स्थानीय जातीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर रणनीति बनाई. बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता, स्थानीय नेताओं की पहुंच और निर्दलीय उम्मीदवारों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में बेहतर तालमेल ने पार्टी की स्थिति मजबूत की.
आत्ममंथन की जरूरतः वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल ने कहा कि निकाय चुनाव के परिणाम का अध्ययन करने में कमजोर रही भाजपा को पंचायत चुनाव में अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन के पीछे यूजीसी विवाद एक वजह हो सकता है. उन्होंने कहा कि शहरी निकाय चुनावों में भाजपा की स्थिति मजबूत रही, जबकि ग्रामीण चुनावों में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया. ऐसे में भाजपा के लिए यह समझना जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं के रुख में बदलाव के पीछे कौन से स्थानीय और राजनीतिक कारण रहे. उन्होंने पंचायत चुनाव को 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत बताते हुए दोनों दलों के लिए संगठनात्मक स्तर पर आत्ममंथन की जरूरत बताई.
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स्वर्ण समाज के मतदाताओं ने बदला रुख : श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने यूजीसी विवाद को भाजपा के प्रदर्शन से जोड़ते हुए सामान्य वर्ग, खासकर स्वर्ण समाज के एक हिस्से की नाराजगी का दावा किया. उनका दावा है कि इस मुद्दे पर असहमति के चलते ऐसे मतदाताओं ने भी इस बार अपना राजनीतिक रुख बदला, जो पहले भाजपा के समर्थक माने जाते थे. मकराना का दावा है कि कुछ मतदाताओं ने कांग्रेस के साथ-साथ छोटे और स्थानीय दलों के उम्मीदवारों को भी समर्थन दिया. मकराना ने यह भी स्पष्ट किया कि यूजीसी का मुद्दा केंद्र सरकार से जुड़ा है और इसे लेकर उनकी नाराजगी राज्य सरकार या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सीधे तौर पर नहीं है. उनका कहना है कि प्रावधानों में बदलाव या उन्हें वापस लेने का फैसला केंद्र सरकार को करना है, लेकिन इसका राजनीतिक असर अलग-अलग चुनावों में सत्तारूढ़ दल पर पड़ सकता है. उनकी मांग है कि यूजीसी के विवादित प्रावधानों पर पुनर्विचार किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने स्वर्ण आयोग के गठन, सामान्य वर्ग के लिए अलग कानून और EWS आरक्षण की प्रक्रिया सरल बनाने की मांग भी उठाई.
जनता ने वोट की चोट से दिखाया आईना : शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी पंचायत चुनाव के परिणामों को जनता की नाराजगी और लोकतांत्रिक अधिकार के इस्तेमाल से जोड़कर देख रहे हैं. भाटी का कहना है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है. वही राजनीतिक दलों और नेताओं को सत्ता तक पहुंचाती है. जब सत्ताधारी लोग जनता की अपेक्षाओं को भूलने लगते हैं तो मतदाता वोट की चोट के जरिए उन्हें आईना दिखाते हैं. भाटी ने EWS आरक्षण के सरलीकरण की मांग का जिक्र करते हुए कहा कि यह मांग लंबे समय से उठाई जा रही है, लेकिन इस पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया. उनके मुताबिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को अपनी समस्याओं और अधिकारों को लेकर सरकारों से अपेक्षित राहत नहीं मिली. उन्होंने संकेत दिया कि जिन मतदाताओं को सत्ताधारी दल का परंपरागत समर्थक माना जाता रहा है, उनकी मांगों की अनदेखी होने पर वे मतदान के जरिए अपना रुख बदल सकते हैं.
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टिकट वितरण का अधिकार विधायकों को : राजस्थान पंचायत चुनाव में भाजपा ने इस बार टिकट वितरण की जिम्मेदारी विधायकों और विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी रहे नेताओं को सौंपी थी. ऐसे में चुनाव परिणाम आने के बाद अब जीत और हार की जिम्मेदारी भी इन्हीं नेताओं की मानी जा रही है. खास बात यह है कि भाजपा ने पंचायत चुनाव में पहली बार टिकट वितरण का अधिकार विधायकों को दिया था, जबकि निकाय चुनाव में पार्टी की परंपरागत प्रक्रिया इससे अलग रही थी.
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निकाय व पंचायत के चुनाव में टिकट वितरण प्रक्रिया में अंतरः निकाय चुनाव में बीजेपी ने निचले स्तर से कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के नाम लेकर पैनल तैयार किए थे. इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रभारी भी नियुक्त किए गए थे, जिनकी जिम्मेदारी सभी पक्षों से रायशुमारी कर योग्य दावेदारों के नाम सामने लाने की थी. पंचायत चुनाव में भी इसी तर्ज पर विधानसभा स्तर पर प्रभारी लगाए गए, लेकिन इस बार उन्हें टिकट वितरण या पैनल तैयार करने का अधिकार नहीं दिया गया. पार्टी ने टिकट चयन का फैसला विधायकों और विधायक प्रत्याशियों के हाथों में रखा. उन्हें स्थानीय समीकरण, कार्यकर्ताओं की पसंद और जीत की संभावनाओं के आधार पर प्रत्याशियों के चयन की जिम्मेदारी दी गई.