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Panchayat Election Results : जीत पर डोटासरा बोले- CM भजनलाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार ने जनता की उम्मीदों का किया खून

प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा को लड्डू खिलाते नेता प्रतिपक्ष जूली ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में बड़ी जीत के बाद कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त उत्साह है. पार्टी प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली नतीजे आने के बाद शुक्रवार शाम को कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और जमकर आतिशबाजी की.मीडिया से बातचीत में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मंत्रिमंडल को इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए दिल्ली जाकर इस्तीफा सौंप देना चाहिए. वे बोले, राजस्थान की जनता भाजपा नेताओं के बड़बोलेपन और खरीद-फरोख्त की राजनीति से तंग आ गई. वहीं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों को सेमीफाइनल बताया था. सेमीफाइनल में हारने वाली टीम फाइनल नहीं खेलती है.