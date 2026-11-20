Panchayat Election Results : जीत पर डोटासरा बोले- CM भजनलाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार ने जनता की उम्मीदों का किया खून
डोटासरा ने कहा- नर्मदा और यमुना का पानी कब आएगा, मालूम नहीं, लेकिन भाजपा सरकार के राज में जनता की आंखों में पानी आ गया.
Published : November 20, 2026 at 9:01 PM IST
जयपुर: राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में बड़ी जीत के बाद कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त उत्साह है. पार्टी प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली नतीजे आने के बाद शुक्रवार शाम को कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और जमकर आतिशबाजी की.मीडिया से बातचीत में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मंत्रिमंडल को इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए दिल्ली जाकर इस्तीफा सौंप देना चाहिए. वे बोले, राजस्थान की जनता भाजपा नेताओं के बड़बोलेपन और खरीद-फरोख्त की राजनीति से तंग आ गई. वहीं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों को सेमीफाइनल बताया था. सेमीफाइनल में हारने वाली टीम फाइनल नहीं खेलती है.
नदियों का पानी नहीं, आंखों में पानी आ गया: डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के राजस्थान की जनता के लिए नर्मदा और यमुना का पानी लाने के दावों पर कटाक्ष करते हुए कहा, नर्मदा और यमुना का पानी कब आएगा लेकिन भाजपा सरकार के तीन साल के राज में जनता की आंखों में पानी आ गया. उन्होंने कहा कि सीएम आए दिन दिल्ली जाकर पार्टी के बड़े नेताओं को दुपट्टा पहनाते हैं और गुलदस्ता देते हैं. सीएम के भ्रमण और दिल्ली दौरे से राजस्थान को क्या मिला. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, आप सरकार चला रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं.
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384 पंचायत समितियों में भाजपा 85 पर सिमटी: डोटासरा ने कहा- फिलहाल, 384 पंचायत समितियों के परिणाम आए हैं. इनमें से 289 पंचायत समितियों में कांग्रेस जीती जबकि भाजपा महज 85 पर सिमट गई है. इनमें शर्म बची है तो इस्तीफा दे देना चाहिए. मंत्री राज्यवर्धन सिंह अपराधियों को नाश्ते में खाने की बात करते थे. अब लोग उनके वोट नाश्ते में खा गए. मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार के चार लोग हार गए. एक भी मंत्री इस परीक्षा में पास नहीं हुआ.
सीएम के विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का सूपड़ा साफ: डोटासरा ने कहा- 37 में से महज पांच जिला परिषद में भाजपा का बहुमत है. कांग्रेस को 21 जिला परिषदों में बहुमत मिला है. जिन चार जिला परिषदों का परिणाम रोका है. वहां भी भाजपा जीतेगी. वे बोले, चूरू में राजेंद्र राठौड़ ने कलमा पढ़कर बेटे- बहू को जिता लिया लेकिन बहुमत नहीं दिलवा पाए. सीएम के गृह विधानसभा सांगानेर में भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया. इन चुनावों के नतीजों में अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस का वोट शेयर भाजपा से पांच फीसदी ज्यादा है. जबकि विधानसभा चुनाव में भाजपा का वोट शेयर 2.50 फीसदी ज्यादा था. इस हिसाब से भाजपा का वोट शेयर 7.50 फीसदी कम हुआ है.
जनता दो साल बाद करारा जवाब देगी: उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है. मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे अफसर पर इतना बड़ा आरोप लगा. वे हाईकोर्ट अपना बचाव करने गए. विपक्ष और मीडिया के दबाव बनाने पर एसीबी के जरिए मुकदमा दर्ज हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि आज एक भी अधिकारी उनके विधायकों और मंत्रियों की नहीं सुनता और बिना दक्षिणा लिए काम नहीं करता. सीएम ने तीन साल में एक बार भी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया. वे बोले, जिन जिलों में कांग्रेस 20 साल से नहीं जीत पाई, वहां इस बार भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया. अगर शर्म बची हो तो सीएम और मंत्रिमंडल को दिल्ली जाकर इस्तीफा दे देना चाहिए. अगर नैतिक जिम्मेदारी नहीं बची तो जनता दो साल और इंतजार कर लेगी. जनता ने इन चुनावों में आईना दिखा दिया.
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प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल:डोटासरा ने कहा, हमारी सरकार जनता के काम करवाती थी. हमारी सरकार की योजनाएं अच्छी थी और लोगों को फायदा मिलता था. इन्होंने हमारे समय की योजनाओं का नाम बदलने और उन्हें बंद करने के अलावा कोई काम नहीं किया. आज अस्पतालों में रोजाना महिलाओं की मौत हो रही है. सीएम को चाहिए कि दोषियों को दंडित करे. राजस्थान में कानून व्यवस्था के बुरे हाल हैं. अपराधी सुपारी लेकर रंगदारी वसूल रहे हैं. जेल में बैठे अपराधी रंगदारी वसूल रहे हैं. खुद सीएम को भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं.
सरकार ने जनता की उम्मीदों का किया खून :डोटासरा ने कहा- हमारे पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सीएम को रिश्तेदारों को दूर रखने की नसीहत दी तो सीएम ने जिस भाषा का उपयोग किया वह कोई सड़क छाप आदमी भी नहीं करता. राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार को चैलेंज करते हैं तो सरकार कांप जाती है. सरकार जवाब देने नहीं आती. आपकी बेइमानी को जनता ने पहचान लिया और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में जवाब दे दिया. मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार के चार लोग हार गए, सबको पता है. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के सुमेरपुर की पंचायत समिति में भाजपा की हार हुई. उन्होंने कहा, यह चुनावी प्रक्रिया पूरी होने पर कांग्रेस एकजुटता के साथ जनता के बीच जाएगी और बताएगी कि इस सरकार ने जनता की आशाओं और उम्मीदों का खून किया है.
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बोर्ड बनाने में बेइमानी की तो जनता जवाब देगी:डोटासरा ने कहा- जिन जिला परिषद और पंचायत समितियों में कांग्रेस का बोर्ड है. वहां बोर्ड बनाएंगे. जहां बहुमत नहीं है. वहां इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियों को साथ लेकर भाजपा को हराएंगे. निकाय चुनावों की तरह इस बार बेइमानी करने का प्रयास किया तो जनता मुंहतोड़ जवाब देगी. सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने उन्हें नकार दिया है. वे बोले, जिला परिषद और पंचायत समितियों में एक-दो सदस्य कम होते तो सरकार बेइमानी कर सकती थी. लेकिन जनता ने भाजपा को सिरे से नकार दिया है. हनुमान बेनीवाल की आरएलपी को कई जगह मिली जीत पर उन्होंने कहा, उन्होंने अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, हमने अपनी विचारधारा और मुद्दों पर चुनाव लड़ा. जहां गुंजाइश होगी, वहां मिलकर भाजपा को हराएंगे.
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संविधान की भी कद्र नहीं कर रहे :वहीं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को भरपूर आशीर्वाद दिया है. सीएम ने इन चुनावों को सेमीफाइनल बताया था. जब कोई टीम सेमीफाइनल में हारती है तो फाइनल नहीं खेलती है. अब ये फाइनल खेलेंगे या पर्ची बदलती है. इस हार की जिम्मेदारी मदन राठौड़ लेंगे या सीएम भजनलाल शर्मा. क्योंकि आधी सरकारी पार्टी मुख्यालय से चलती है और आधी पार्टी सीएम हाउस से चलती है. सरकार ने तीन साल में पिछली सरकार की योजनाओं का नाम बदलने और बंद करने के अलावा कुछ नहीं किया. ये संविधान की भी कद्र नहीं कर रहे.
सीएम की नाक के नीचे बंदरबांट, क्या जांच पूरी होगी: टीकाराम जूली ने कहा, हर पांच साल में चुनाव का संवैधानिक प्रावधान है. जबकि प्रदेश में इस बार सात साल से पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव हुए. भरतपुर में उप चुनाव नहीं करवाए. आज जनता ने जवाब दिया है. चुनाव नहीं होने से गांवों के विकास के लिए मिलने वाले 3 हजार करोड़ रुपए नहीं मिले. सरकार ने शिक्षा, किसान, सड़क, गांव के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया. अन्नपूर्णा किट भी बंद कर दिए. उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए कहा, काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है. जयपुर में कैफे संचालक की हत्या हो गई. हिस्ट्रीशीटर लड़ रहे हैं. सीएम को धमकियां मिल रही हैं. कोई कलेक्ट्रेट और कोर्ट नहीं जिसे बम से उड़ाने की धमकी नहीं मिली हो. टीकाराम जूली बोले, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे छूट की बंदरबांट हुई. छूट सीएम के दस्तखत से मिली है. अब क्या पूरी जांच होगी. इसकी जवाबदेही किसकी है.
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