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कोटा, बारां, श्रीगंगानगर और करौली में इलेक्शन का नया कार्यक्रम जारी, 22 से 25 दिसंबर तक होंगे चुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग ( ETV Bharat )

जयपुर: राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के तहत शेष रहे चार जिलों- कोटा, बारां, श्रीगंगानगर और करौली के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने नया कार्यक्रम जारी कर दिया है. इन चारों जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना अब 20 नवंबर के बजाय 17 दिसंबर को होगी. इसके साथ ही जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान और उप प्रधान के चुनाव की तारीखें भी घोषित कर दी गई हैं. राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह के नेतृत्व में आयोग ने यह कार्यक्रम जारी किया है. आयोग की ओर से 18 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार, चारों जिलों में 17 दिसंबर को सुबह 8 बजे से जिला मुख्यालयों पर जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना होगी.

चार दिन में होंगे प्रमुख-प्रधान के चुनाव: आयोग के नए कार्यक्रम के मुताबिक, 22 दिसंबर को चारों जिलों में जिला प्रमुख का चुनाव होगा. 23 दिसंबर को उप जिला प्रमुख, 24 दिसंबर को पंचायत समितियों में प्रधान और 25 दिसंबर को उप प्रधान के चुनाव कराए जाएंगे. इस तरह चारों जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के प्रमुख पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक पूरी हो जाएगी.