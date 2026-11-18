कोटा, बारां, श्रीगंगानगर और करौली में इलेक्शन का नया कार्यक्रम जारी, 22 से 25 दिसंबर तक होंगे चुनाव
चार जिलों कोटा, बारां, श्रीगंगानगर और करौली में पंचायती राज चुनाव का नया कार्यक्रम जारी. मतगणना 17 दिसंबर को होगी.
Published : November 18, 2026 at 3:49 PM IST
जयपुर: राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के तहत शेष रहे चार जिलों- कोटा, बारां, श्रीगंगानगर और करौली के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने नया कार्यक्रम जारी कर दिया है. इन चारों जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना अब 20 नवंबर के बजाय 17 दिसंबर को होगी. इसके साथ ही जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान और उप प्रधान के चुनाव की तारीखें भी घोषित कर दी गई हैं. राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह के नेतृत्व में आयोग ने यह कार्यक्रम जारी किया है. आयोग की ओर से 18 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार, चारों जिलों में 17 दिसंबर को सुबह 8 बजे से जिला मुख्यालयों पर जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना होगी.
चार दिन में होंगे प्रमुख-प्रधान के चुनाव: आयोग के नए कार्यक्रम के मुताबिक, 22 दिसंबर को चारों जिलों में जिला प्रमुख का चुनाव होगा. 23 दिसंबर को उप जिला प्रमुख, 24 दिसंबर को पंचायत समितियों में प्रधान और 25 दिसंबर को उप प्रधान के चुनाव कराए जाएंगे. इस तरह चारों जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के प्रमुख पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक पूरी हो जाएगी.
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इस वजह से अलग रखा गया था कार्यक्रम: कोटा, बारां, श्रीगंगानगर और करौली जिला परिषदों के मौजूदा जिला प्रमुखों और इन जिलों की पंचायत समितियों के प्रधानों का पांच साल का कार्यकाल दिसंबर में पूरा हो रहा है. इसी वजह से राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 अक्टूबर को जारी कार्यक्रम में इन चार जिलों के जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान और उप प्रधान के चुनाव की तारीखें अलग से घोषित करने का निर्णय लिया था. अब कार्यकाल पूरा होने के मद्देनजर आयोग ने इन पदों के निर्वाचन का कार्यक्रम जारी कर दिया है.
यह रहेगी चुनाव की समय-सारणी: 22 से 25 दिसंबर तक निर्धारित चुनाव दिवस पर सुबह 10 बजे निर्वाचित सदस्यों की बैठक शुरू होगी. सुबह 11 बजे तक नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे. सुबह 11:30 बजे से नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी और दोपहर 1 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी. इसके तुरंत बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार कर चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे. यदि मतदान आवश्यक हुआ, तो दोपहर 3 से शाम 5 बजे के बीच कराया जाएगा. मतदान के बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे. आयोग ने संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं.
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