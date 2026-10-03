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राजस्थान पंचायती राज चुनाव की तारीखों का ऐलान, 25 अक्टूबर से 16 नवंबर तक चार चरणों में होगा मतदान

पंचायती राज चुनाव की तारीखों का ऐलान ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: राजस्थान में पंचायती राज चुनाव 2026 का इंतजार खत्म हो गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की 14,403 ग्राम पंचायतों, 457 पंचायत समितियों और 41 जिला परिषदों के चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने चारों चरणों के मतदान की तारीखों का आधिकारिक ऐलान किया.

चार चरणों में होगा मतदान: राजस्थान पंचायती राज चुनाव 2026 कुल चार चरणों में संपन्न कराया जाएगा. इसके तहत पंच और सरपंच पद के लिए पहले चरण का मतदान 25 अक्टूबर को 3,672 ग्राम पंचायतों में होगा. इसके बाद दूसरे चरण की वोटिंग 31 अक्टूबर को 3,626 पंचायतों में, तीसरे चरण का मतदान 6 नवंबर को 3,605 पंचायतों में और चौथे व अंतिम चरण की वोटिंग 16 नवंबर को 3,500 ग्राम पंचायतों में आयोजित की जाएगी. वहीं दूसरी ओर, पंचायत समिति सदस्यों के लिए पहले चरण का मतदान 13 अक्टूबर, दूसरे चरण का 16 अक्टूबर और तीसरे चरण का मतदान 23 अक्टूबर को होगा. इसे भी पढ़ें- पंचायत चुनाव तारीखों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार-पलटवार, राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने की अफवाहों से बचने की अपील चुनावी बिगुल बजने के साथ ही प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है. इसके चलते अब राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किसी भी नए विकास कार्य की घोषणा नहीं कर पाएगी और न ही कोई नए वर्क ऑर्डर जारी किए जा सकेंगे. आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया 28 नवंबर 2026 तक संपन्न करा ली जाएगी.