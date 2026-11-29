उपप्रधान चुनाव में कांग्रेस का दबदबा, 257 पदों पर जीत, भाजपा 91 पर सिमटी, RLP ने भी चौंकाया
पंचायत चुनाव के तहत हुए उपप्रधान चुनाव में 418 पंचायतों में से 257 कांग्रेस ने कब्जा जमाया.
Published : November 29, 2026 at 7:16 AM IST
जयपुर : राजस्थान की 419 पंचायत समितियों में उपप्रधान चुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने एक बार फिर बढ़त बनाई है. शनिवार को घोषित 418 पदों के परिणामों में कांग्रेस ने 257 उपप्रधान बनाकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की. सत्ताधारी भाजपा 91 पदों के साथ दूसरे स्थान पर रही. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 34, निर्दलीयों ने 23, भारत आदिवासी पार्टी ने 10 और माकपा ने 3 उपप्रधान पद हासिल किए. एक पंचायत समिति का परिणाम अभी लंबित है. कांग्रेस और भाजपा के बीच 166 पदों का अंतर रहा. नतीजों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव भी दिखाई दिया. खासकर नागौर, डीडवाना-कुचामन, जयपुर, जोधपुर और बाड़मेर में RLP ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई.
जिलेवार चुनावी तस्वीर : उपलब्ध जिलेवार परिणामों के अनुसार जैसलमेर की सभी 10, राजसमंद की सभी 9 और सवाई माधोपुर की सभी 8 पंचायत समितियों में कांग्रेस के उपप्रधान निर्वाचित हुए. सीकर में कांग्रेस ने 16 में से 14, भीलवाड़ा में 16 में से 12 और दौसा में 14 में से 12 पद हासिल किए. बीकानेर और जालोर में भी कांग्रेस के 11-11 उपप्रधान बने. राजधानी जयपुर की 22 पंचायत समितियों में कांग्रेस ने 15 उपप्रधान बनाए. यहां RLP को 5 और भाजपा को 2 पद मिले. नागौर की 12 पंचायत समितियों में RLP ने 9 पद हासिल कर अपना दबदबा दिखाया.
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डीडवाना-कुचामन में भी पार्टी के 9 में से 5 उपप्रधान बने. जोधपुर में RLP ने 6 और बाड़मेर में 5 पद हासिल किए. अजमेर में RLP के 2 और बीकानेर और बालोतरा में एक-एक उपप्रधान बने. भाजपा ने उदयपुर की 20 में से 13 पंचायत समितियों में उपप्रधान बनाए. पाली में 9 में से 6, भरतपुर में 7 में से 5 और डीग में 5 में से 4 पद भाजपा के खाते में गए. डूंगरपुर में भाजपा के 6 उपप्रधान निर्वाचित हुए. आदिवासी अंचल में BAP ने भी प्रभाव दिखाया. पार्टी ने बांसवाड़ा में 5, प्रतापगढ़ में 3 और डूंगरपुर में 2 उपप्रधान पद हासिल किए. माकपा के तीनों उपप्रधान हनुमानगढ़ जिले की भादरा, पल्लू और राजपुरा 8 बीएचडी पंचायत समितियों से निर्वाचित हुए.
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प्रदेश स्तर पर पार्टीवार नतीजे :
|दल
|उपप्रधान पद
|कांग्रेस
|257
|भाजपा
|91
|RLP
|34
|निर्दलीय
|23
|BAP
|10
|माकपा
|3
|कुल घोषित
|418