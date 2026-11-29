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उपप्रधान चुनाव में कांग्रेस का दबदबा, 257 पदों पर जीत, भाजपा 91 पर सिमटी, RLP ने भी चौंकाया

राज्य निर्वाचन आयोग ( ETV Bharat )

जयपुर : राजस्थान की 419 पंचायत समितियों में उपप्रधान चुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने एक बार फिर बढ़त बनाई है. शनिवार को घोषित 418 पदों के परिणामों में कांग्रेस ने 257 उपप्रधान बनाकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की. सत्ताधारी भाजपा 91 पदों के साथ दूसरे स्थान पर रही. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 34, निर्दलीयों ने 23, भारत आदिवासी पार्टी ने 10 और माकपा ने 3 उपप्रधान पद हासिल किए. एक पंचायत समिति का परिणाम अभी लंबित है. कांग्रेस और भाजपा के बीच 166 पदों का अंतर रहा. नतीजों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव भी दिखाई दिया. खासकर नागौर, डीडवाना-कुचामन, जयपुर, जोधपुर और बाड़मेर में RLP ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई.

जिलेवार चुनावी तस्वीर : उपलब्ध जिलेवार परिणामों के अनुसार जैसलमेर की सभी 10, राजसमंद की सभी 9 और सवाई माधोपुर की सभी 8 पंचायत समितियों में कांग्रेस के उपप्रधान निर्वाचित हुए. सीकर में कांग्रेस ने 16 में से 14, भीलवाड़ा में 16 में से 12 और दौसा में 14 में से 12 पद हासिल किए. बीकानेर और जालोर में भी कांग्रेस के 11-11 उपप्रधान बने. राजधानी जयपुर की 22 पंचायत समितियों में कांग्रेस ने 15 उपप्रधान बनाए. यहां RLP को 5 और भाजपा को 2 पद मिले. नागौर की 12 पंचायत समितियों में RLP ने 9 पद हासिल कर अपना दबदबा दिखाया.