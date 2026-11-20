Panchayat Election Results : पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस का दबदबा, केशवरायपाटन में बसपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी
Panchayat Samiti Election Results:लाखेरी पंचायत समिति के 15 वार्डों के परिणामों में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने छह-छह सीटों पर जीत दर्ज की है.
Published : November 20, 2026 at 7:25 PM IST
बूंदी: जिले की पंचायत समितियों के चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को पछाड़ते हुए दबदबा कायम किया है. बूंदी, तालेड़ा, खटकड़, हिंडोली, नैनवां और दबलाना में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी है. तालेड़ा, दबलाना, बूंदी, खटकड़ और हिंडोली में उसे स्पष्ट बहुमत मिला है, जबकि नैनवां में वह बहुमत से थोड़ी दूर है. लाखेरी में कांग्रेस और बसपा बराबरी पर रही. वहीं, केशवरायपाटन में बसपा ने सबसे ज्यादा सीटें जीतकर समीकरण बदल दिए हैं. अब प्रधान की कुर्सी के लिए हलचल तेज हो गई है. कई जगह बोर्ड गठन की तस्वीर साफ है, तो कहीं निर्दलीयों की भूमिका अहम होगी.
बूंदी पंचायत समिति में 15 में से 9 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा: बूंदी पंचायत समिति के चुनाव में कांग्रेस ने 15 में से 9 वार्डों में जीत दर्ज की है. भाजपा को 5 और बसपा को एक सीट मिली है. वार्ड 1 से दुर्गेशा कुमारी, वार्ड 2 से कन्हैया लाल और वार्ड 3 से ससीला कांग्रेस के टिकट पर विजयी रहे. वार्ड 4 से भाजपा की प्रिया मेवाड़ा, वार्ड 5 से कांग्रेस के जग रूप सिंह संधावा और वार्ड 6 से भाजपा की छम्मा कोर ने जीत हासिल की. वार्ड 7 से कांग्रेस के रामप्रकाश और वार्ड 8 से कमलेश कंवर विजयी रहे. वार्ड 9 से कांग्रेस के रणजीत, वार्ड 10 से मोनू कुमारी कुशवाह, वार्ड 11 से भाजपा के अजय कुमार और वार्ड 12 से कांग्रेस के महेंद्र कुमार कुशवाह ने बाजी मारी. वार्ड 13 से बसपा की पूजा गोचर विजयी रहीं. वार्ड 14 से भाजपा के उदय लाल और वार्ड 15 से भाजपा के दुर्गाशंकर ने जीत दर्ज की.
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तालेड़ा पंचायत समिति में भाजपा को मिली 8 सीटें: तालेड़ा पंचायत समिति में कांग्रेस ने 25 में से 17 सीटों पर जीत दर्ज की है. भाजपा को 8 सीटों से संतोष करना पड़ा. वार्ड 1 से कांग्रेस की मेघा, वार्ड 2 से प्रेम बाई और वार्ड 3 से भाजपा की सुगना बाई विजयी रहीं. वार्ड 4 से भाजपा की ममता और वार्ड 5 से कांग्रेस की फोरंता ने जीत दर्ज की. वार्ड 6 से अमर लाल, वार्ड 7 से कन्हैया लाल और वार्ड 8 से जानकी बाई कांग्रेस के टिकट पर विजयी हुए. वार्ड 9 से भाजपा के किशन, वार्ड 10 से भाजपा की शांति और वार्ड 11 से कांग्रेस की कौशल्या ने जीत हासिल की.
वहीं, वार्ड 12 से भाजपा की सुनीता और वार्ड 13 से कांग्रेस की टीना मीणा विजयी रहीं. वार्ड 14 से कांग्रेस के पंकज मेघवाल, वार्ड 15 से भाजपा की द्रौपदी कुमारी मेघवाल और वार्ड 16 से कांग्रेस के रामरतन ने बाजी मारी. वार्ड 17 से भाजपा की अंतिमा मेघवाल विजयी रहीं. वार्ड 18 से भावना मीणा, वार्ड 19 से संतोष साहू, वार्ड 20 से गोबरी बाई मीणा, वार्ड 21 से महावीर प्रसाद, वार्ड 22 से मीनाक्षी, वार्ड 23 से भंवर लाल और वार्ड 24 से निर्मला मीणा ने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की. वार्ड 25 से भाजपा के मोहन लाल विजयी रहे.
खटकड़ पंचायत समिति में बसपा को 2 और निर्दलीय को 1 सीट: खटकड़ पंचायत समिति के चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने 15 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है. भाजपा को तीन, बसपा को दो और एक सीट निर्दलीय के खाते में गई. वार्ड 1 से कांग्रेस के रामसिया, वार्ड 2 से टीना मेघवाल और वार्ड 3 से कैलाश चंद्र मीणा विजयी रहे. वार्ड 4 से भाजपा के दुर्गाशंकर और वार्ड 5 से रामप्रसाद ने जीत दर्ज की. वार्ड 6 से कांग्रेस की अनिता कुमारी मीणा विजयी रहीं.
जबकि वार्ड 7 से निर्दलीय प्रत्याशी बबीता हाड़ा ने बाजी मारी. वार्ड 8 से बसपा के मनोहर लाल और वार्ड 9 से कांग्रेस की संतोष बाई ने जीत हासिल की. वार्ड 10 से भाजपा की संतोष बाई विजयी रहीं. वार्ड 11 से कांग्रेस की ललिता, वार्ड 12 से बसपा के रामराज और वार्ड 13 से कांग्रेस की अनिता कुमारी मीणा ने जीत दर्ज की. वार्ड 14 से कांग्रेस के गजानंद और वार्ड 15 से पूजा बैरागी विजयी रहीं.
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हिंडोली पंचायत समिति में कांग्रेस ने बनाई बढ़त: हिंडोली पंचायत समिति के चुनाव में कांग्रेस ने 17 में से 10 वार्डों में जीत दर्ज कर अपना दबदबा कायम किया है. भाजपा को चार और बसपा को तीन सीटें मिलीं. वार्ड 1 से कांग्रेस की मनीषा मीणा, वार्ड 2 से बसपा की ममता और वार्ड 3 से कांग्रेस के कालू विजयी रहे. वार्ड 4 से कांग्रेस की ममता कुमारी गुर्जर और वार्ड 5 से अर्जुन लाल मेघवाल ने जीत दर्ज की.
जबकि वार्ड 6 से भाजपा की लीला, वार्ड 7 से कांग्रेस की लड्डी बाई और वार्ड 8 से गायत्री विजयी रहीं. वार्ड 9 से भाजपा की रेखा धाकड़ और वार्ड 10 से कांग्रेस की गायत्री देवी ने जीत हासिल की. वार्ड 11 से भाजपा की संतरा बाई कुमावत विजयी रहीं. वार्ड 12 से कांग्रेस के सुरेश सैनी, वार्ड 13 से मीरा बाई और वार्ड 14 से भाजपा के ईश्वर लाल ने जीत दर्ज की. वार्ड 15 से बसपा की लच्छी मीणा, वार्ड 16 से कांग्रेस की रीना कुमारी मीणा और वार्ड 17 से बसपा की सुशीला मीणा विजयी रहीं.
नैनवां पंचायत समिति में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी: नैनवां पंचायत समिति के 23 वार्डों के चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की है. भाजपा को 8, बसपा को 4 और निर्दलीय को एक सीट मिली है. वार्ड 1 से कांग्रेस के पप्पूलाल, वार्ड 2 से रामलाल और वार्ड 3 से निर्दलीय प्रत्याशी केशव विजयी रहे. वार्ड 4 से भाजपा के कमलेश कुमार रेगर और वार्ड 5 से नेहा शर्मा ने जीत दर्ज की. वार्ड 6 से बसपा की रैना मीणा और वार्ड 7 से कांग्रेस की शिमला गुर्जर विजयी रहीं. वार्ड 8 से बसपा की प्रियंका मीणा, वार्ड 9 से कांग्रेस की सरिता कुमारी बैरवा और वार्ड 10 से श्योजी लाल ने जीत हासिल की.
वहीं, वार्ड 11 से भाजपा की हेमलता और वार्ड 12 से कांग्रेस के हरि सिंह मीणा विजयी रहे. वार्ड 13 से कांग्रेस की तुलसी कुमारी, वार्ड 14 से सांवरा लाल और वार्ड 15 से भाजपा की उषा कुमारी नागर ने जीत दर्ज की. वार्ड 16 से बसपा के हरिराम मीणा और वार्ड 17 से भाजपा की निर्मला नागर विजयी रहीं. वार्ड 18 से भाजपा के पदम कुमार नागर, वार्ड 19 से राजाराम और वार्ड 20 से दिनेश कुमार ने जीत हासिल की. वार्ड 21 से कांग्रेस के दिलखुश मीणा, वार्ड 22 से बसपा की हुलसा बाई और वार्ड 23 से कांग्रेस की आरती मीणा विजयी रहीं.
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दबलाना पंचायत समिति में कांग्रेस की शानदार जीत: दबलाना पंचायत समिति के चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने 17 में से 11 सीटों पर जीत दर्ज की है. भाजपा को पांच और निर्दलीय को एक सीट मिली है. वार्ड 1 से भाजपा की मनीषा बाई, वार्ड 2 से रंजीता कंवर और वार्ड 3 से कांग्रेस की विमला विजयी रहीं. वार्ड 4 से गणेश लाल मीणा और वार्ड 5 से लोकेश कुमार मीणा ने जीत हासिल की.
जबकि वार्ड 6 से कांग्रेस की मुस्कान बानो विजयी रहीं, जबकि वार्ड 7 से भाजपा की गोरसरी सैनी ने बाजी मारी. वार्ड 8 से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर लाल विजयी रहे. वार्ड 9 से कांग्रेस के हरपाल, वार्ड 10 से भाजपा के शिवराज और वार्ड 11 से कांग्रेस की मांगी बाई ने जीत दर्ज की. वार्ड 12 से किशन गोपाल, वार्ड 13 से कैलाश और वार्ड 14 से चेतना विजयी रहे. वार्ड 15 से भाजपा के केसरी लाल ने जीत हासिल की. वार्ड 16 से कांग्रेस के कपिल यादव और वार्ड 17 से धापू ने जीत दर्ज की. प्रधान पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित होने से अब पार्टी के भीतर दावेदारों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं.
लाखेरी पंचायत समिति में कांग्रेस-बसपा में बराबरी, दोनों को 6-6 सीटें: लाखेरी पंचायत समिति के 15 वार्डों के परिणामों में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने छह-छह सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा के खाते में तीन सीटें आईं. किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने से प्रधान पद को लेकर राजनीतिक समीकरण दिलचस्प हो गए हैं. वार्ड 1 से कांग्रेस की बाबली मीना, वार्ड 2 से बसपा के चेतराम, वार्ड 3 से रेखा बाई, वार्ड 4 से किस्मत देवी और वार्ड 5 से गोविंद मीणा विजयी रहे. वार्ड 6 से कांग्रेस के नरेंद्र और वार्ड 7 से मांगी लाल ने जीत दर्ज की. वार्ड 8 से बसपा के सोहन लाल और वार्ड 9 से कांग्रेस की मेवा मीणा विजयी रहीं. वार्ड 10 से भाजपा के घनश्याम ने जीत हासिल की. वार्ड 11 से कांग्रेस की पार्मिला बाई और वार्ड 12 से ओमप्रकाश विजयी रहे. वार्ड 13 से भाजपा की सावित्री बाई, वार्ड 14 से बसपा की अजीता बाई और वार्ड 15 से भाजपा के सुरेंद्र सैनी ने जीत दर्ज की.
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केशवरायपाटन पंचायत समिति में बसपा सबसे आगे: केशवरायपाटन पंचायत समिति के घोषित 14 वार्डों के परिणामों में बहुजन समाज पार्टी ने छह सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. कांग्रेस को चार, भाजपा को तीन और निर्दलीय प्रत्याशी को एक सीट मिली है. वार्ड संख्या 2 का परिणाम घोषित नहीं हुआ है. वार्ड 1 से बसपा के देवकिशन विजयी रहे. वार्ड 3 से भाजपा के अभिषेक नागर और वार्ड 4 से रीना मीणा ने जीत दर्ज की. वार्ड 5 से कांग्रेस की अनिता कुमारी और वार्ड 6 से निर्दलीय हेमन्त कुमारी विजयी रहीं. वार्ड 7 से बसपा की कमलेश बाई, वार्ड 8 से काली बाई और वार्ड 9 से कांग्रेस की संतरा बाई ने जीत हासिल की. वार्ड 10 से बसपा के राकेश कुमार, वार्ड 11 से कांग्रेस के दुर्गाशंकर और वार्ड 12 से भाजपा के भगवानदास विजयी रहे. वार्ड 13 से बसपा की मीना, वार्ड 14 से पूजा मालव और वार्ड 15 से कांग्रेस की राजेश बाई ने जीत दर्ज की.
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