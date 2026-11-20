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Panchayat Election Results : पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस का दबदबा, केशवरायपाटन में बसपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी

जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: जिले की पंचायत समितियों के चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को पछाड़ते हुए दबदबा कायम किया है. बूंदी, तालेड़ा, खटकड़, हिंडोली, नैनवां और दबलाना में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी है. तालेड़ा, दबलाना, बूंदी, खटकड़ और हिंडोली में उसे स्पष्ट बहुमत मिला है, जबकि नैनवां में वह बहुमत से थोड़ी दूर है. लाखेरी में कांग्रेस और बसपा बराबरी पर रही. वहीं, केशवरायपाटन में बसपा ने सबसे ज्यादा सीटें जीतकर समीकरण बदल दिए हैं. अब प्रधान की कुर्सी के लिए हलचल तेज हो गई है. कई जगह बोर्ड गठन की तस्वीर साफ है, तो कहीं निर्दलीयों की भूमिका अहम होगी.

बूंदी पंचायत समिति में 15 में से 9 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा: बूंदी पंचायत समिति के चुनाव में कांग्रेस ने 15 में से 9 वार्डों में जीत दर्ज की है. भाजपा को 5 और बसपा को एक सीट मिली है. वार्ड 1 से दुर्गेशा कुमारी, वार्ड 2 से कन्हैया लाल और वार्ड 3 से ससीला कांग्रेस के टिकट पर विजयी रहे. वार्ड 4 से भाजपा की प्रिया मेवाड़ा, वार्ड 5 से कांग्रेस के जग रूप सिंह संधावा और वार्ड 6 से भाजपा की छम्मा कोर ने जीत हासिल की. वार्ड 7 से कांग्रेस के रामप्रकाश और वार्ड 8 से कमलेश कंवर विजयी रहे. वार्ड 9 से कांग्रेस के रणजीत, वार्ड 10 से मोनू कुमारी कुशवाह, वार्ड 11 से भाजपा के अजय कुमार और वार्ड 12 से कांग्रेस के महेंद्र कुमार कुशवाह ने बाजी मारी. वार्ड 13 से बसपा की पूजा गोचर विजयी रहीं. वार्ड 14 से भाजपा के उदय लाल और वार्ड 15 से भाजपा के दुर्गाशंकर ने जीत दर्ज की.