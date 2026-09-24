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निकाय हार के बाद पंचायत चुनाव कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती, गांवों में पार्टी की मजबूत का दावा, पिछली बार था बराबरी का मुकाबला

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि भाजपा ने निकाय चुनाव में पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग करके अपने बोर्ड बनाए हैं.

Panchayat Election 2026
राजस्थान कांग्रेस कार्यालय (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2026 at 2:55 PM IST

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जयपुर: निकाय चुनाव में मिली हार के बाद अब प्रदेश कांग्रेस के सामने पंचायत चुनाव एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है. एक ओर जहां भाजपा कार्यकर्ता और नेता उत्साहित हैं. वहीं, कांग्रेस में उदासी है. मंगलवार को प्रधान, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों, सरपंच की लॉटरी निकलने के बाद अब जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है. इसी को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस ने पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं. प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तमाम जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारी और विधायक, सांसदों को निकाय चुनाव में हार से सबक लेते हुए पंचायत चुनाव में पूरी ताकत के साथ धरातल पर तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं.

पंचायत चुनाव में पिछली बार कांग्रेस सत्ता में रहने के बावजूद भी मुकाबला बराबरी का था. साल 2020—21 में 35 जिला प्रमुख में से भाजपा के 17, कांग्रेस के 13 और तीन निर्दलीय जिला प्रमुख बने थे. इसी तरह 1014 जिला परिषद सदस्यों में से कांग्रेस 456 और भाजपा के 505 सदस्य बने थे. वहीं, 6995 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में कांग्रेस के 3005, भाजपा 2864 और निर्दलीय 1125 चुनकर आए थे. वहीं 352 पंचायत समिति प्रधान के चुनाव में कांग्रेस के 180 और भाजपा के 140 प्रधान बने थे, जबकि 32 निर्दलीय प्रधान बने थे. ऐसे में यहां मामला बराबरी का रहा था.

पढ़ें: अब पंचायतों पर AAP की नजर, जुगल शर्मा बोले-पंचायत चुनाव में हर सीट पर लड़ेंगे, गांव-गांव में खड़ा करेंगे संगठन

पंचायत चुनाव कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती: पंचायत चुनाव कांग्रेस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का कहना है कि शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस मजबूत मानी जाती रही है, लेकिन इस बार जिस तरह के निकाय चुनाव में परिणाम सामने आए हैं, उसके बाद कहीं न कहीं ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में वो उत्साह और जोश नहीं दिखाई देगा, जिसकी उम्मीद की जाती रही है. ऐसे में ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस को जीत की अति आवश्यकता है. यही वजह है कि अब कांग्रेस पंचायत चुनाव को गंभीरता के साथ ले रही है, लेकिन पार्टी को निकाय चुनाव में मिली हार से भी सबक लेना चाहिए. प्रत्याशियों का चयन ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर होना चाहिए. निकाय चुनाव की तरह पंचायत में भी टिकट वितरण का अधिकार विधायकों और पूर्व मंत्रियों को दिया गया, तो हो सकता है कि निकाय चुनाव जैसे ही परिणाम सामने आएं. पार्टी को स्थानीय नेताओं के फीडबैक के आधार पर प्रत्याशियों का चयन करना चाहिए.

विधायकों और पूर्व मंत्रियों को भी बचानी होगी साख: निकाय चुनाव में जिन 25 कांग्रेस विधायकों और 13 पूर्व मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, वहां भी पंचायतों के चुनाव होने हैं. ऐसे में इन विधायकों और पूर्व मंत्रियों को भी पंचायत चुनाव में पार्टी को जीत दिलानी होगी.

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पंचायत चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ होगा: पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि भाजपा ने निकाय चुनाव में पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग करके अपने अधिकांश बोर्ड बना लिए, जबकि जनादेश जनता ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिया था. यहां वोटों में 0.94 प्रतिशत का ही अंतर था. पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है कि कैसे भाजपा सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया है. अब पंचायत चुनाव होने हैं, ग्रामीण इलाकों में जनता भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है और चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ होगा. कांग्रेस के सबसे ज्यादा जिला परिषद सदस्य, जिला प्रमुख, प्रधान चुनकर आएंगे. पंचायत चुनाव को लेकर हमने पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी. लगातार ग्रास रूट पर हमारी बैठक और तैयारी चल रही हैं, जैसे ही पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद प्रत्याशियों की रायशुमारी शुरू कर दी जाएगी.

पुनर्गठन के बाद ये है पंचायतों की स्थिति: पंचायत पुनर्गठन से पहले प्रदेश में 33 जिला परिषद, 352 प्रधान, 11310 ग्राम पंचायत थी, लेकिन अब पुनर्गठन के पश्चात प्रदेश में 14,726 ग्राम पंचायत, 457 प्रधान, 1403 जिला परिषद सदस्य और 8245 पंचायत समिति सदस्य हैं.

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