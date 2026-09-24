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निकाय हार के बाद पंचायत चुनाव कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती, गांवों में पार्टी की मजबूत का दावा, पिछली बार था बराबरी का मुकाबला

जयपुर: निकाय चुनाव में मिली हार के बाद अब प्रदेश कांग्रेस के सामने पंचायत चुनाव एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है. एक ओर जहां भाजपा कार्यकर्ता और नेता उत्साहित हैं. वहीं, कांग्रेस में उदासी है. मंगलवार को प्रधान, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों, सरपंच की लॉटरी निकलने के बाद अब जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है. इसी को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस ने पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं. प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तमाम जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारी और विधायक, सांसदों को निकाय चुनाव में हार से सबक लेते हुए पंचायत चुनाव में पूरी ताकत के साथ धरातल पर तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं.

पंचायत चुनाव में पिछली बार कांग्रेस सत्ता में रहने के बावजूद भी मुकाबला बराबरी का था. साल 2020—21 में 35 जिला प्रमुख में से भाजपा के 17, कांग्रेस के 13 और तीन निर्दलीय जिला प्रमुख बने थे. इसी तरह 1014 जिला परिषद सदस्यों में से कांग्रेस 456 और भाजपा के 505 सदस्य बने थे. वहीं, 6995 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में कांग्रेस के 3005, भाजपा 2864 और निर्दलीय 1125 चुनकर आए थे. वहीं 352 पंचायत समिति प्रधान के चुनाव में कांग्रेस के 180 और भाजपा के 140 प्रधान बने थे, जबकि 32 निर्दलीय प्रधान बने थे. ऐसे में यहां मामला बराबरी का रहा था.

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पंचायत चुनाव कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती: पंचायत चुनाव कांग्रेस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का कहना है कि शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस मजबूत मानी जाती रही है, लेकिन इस बार जिस तरह के निकाय चुनाव में परिणाम सामने आए हैं, उसके बाद कहीं न कहीं ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में वो उत्साह और जोश नहीं दिखाई देगा, जिसकी उम्मीद की जाती रही है. ऐसे में ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस को जीत की अति आवश्यकता है. यही वजह है कि अब कांग्रेस पंचायत चुनाव को गंभीरता के साथ ले रही है, लेकिन पार्टी को निकाय चुनाव में मिली हार से भी सबक लेना चाहिए. प्रत्याशियों का चयन ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर होना चाहिए. निकाय चुनाव की तरह पंचायत में भी टिकट वितरण का अधिकार विधायकों और पूर्व मंत्रियों को दिया गया, तो हो सकता है कि निकाय चुनाव जैसे ही परिणाम सामने आएं. पार्टी को स्थानीय नेताओं के फीडबैक के आधार पर प्रत्याशियों का चयन करना चाहिए.