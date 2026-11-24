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KirodiLal Meena: पंचायत चुनाव में हार के बाद किरोड़ी के बयान से मची हलचल, पहले खट्टर का दिया उदाहरण....अब दी ये सफाई

कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : पंचायत चुनाव में भाजपा के अपेक्षा से कमजोर प्रदर्शन के बाद पार्टी के भीतर हार के कारणों पर मंथन जारी है. इसी बीच कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के एक बयान ने प्रदेश की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी. पहले उन्होंने हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने और इसके बाद भाजपा की प्रचंड जीत का उदाहरण दिया.