KirodiLal Meena: पंचायत चुनाव में हार के बाद किरोड़ी के बयान से मची हलचल, पहले खट्टर का दिया उदाहरण....अब दी ये सफाई
हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलने का उदाहरण देकर विवादों में घिरे मंत्री किरोड़ी मीणा बोले- मेरे कहने का आशय गलत पेश किया गया.
Published : November 24, 2026 at 10:58 AM IST
जयपुर : पंचायत चुनाव में भाजपा के अपेक्षा से कमजोर प्रदर्शन के बाद पार्टी के भीतर हार के कारणों पर मंथन जारी है. इसी बीच कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के एक बयान ने प्रदेश की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी. पहले उन्होंने हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने और इसके बाद भाजपा की प्रचंड जीत का उदाहरण दिया.
इस बयान को राजस्थान में भी नेतृत्व परिवर्तन की संभावना से जोड़कर देखा जाने लगा. विवाद बढ़ने के बाद किरोड़ी ने अपने बयान पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए साफ किया कि उनका आशय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व पर सवाल उठाना नहीं था. विवाद बढ़ा तो किरोड़ी ने अपने बयान पर देर रात सफाई दी और कहा कि बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है.
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खट्टर के उदाहरण से शुरू हुई चर्चा : जयपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और संगठन महामंत्री से मुलाकात के बाद कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया से बातचीत की. पंचायत चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी इन परिणामों को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करती है. उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी दल इन नतीजों को 2028 के विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट मानने की गलतफहमी पाल रहा है. इसी दौरान उन्होंने हरियाणा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां खट्टर साहब को हटाकर नायब साहब को बैठाया गया और भाजपा प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौटी.
उन्होंने यह भी कहा कि इतनी हार का अंदाजा नहीं था, अब परिणाम सामने है तो इनके हिसाब से काम करेंगे. जो भी वजह रही, वह चिंतन और मंथन का विषय है. पार्टी अपनी भूल सुधारेगी और जनता का विश्वास फिर जीतेगी. किरोड़ी के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में इसके अलग-अलग मायने निकाले जाने लगे. पंचायत चुनाव में भाजपा को मिले झटके के बीच हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलने का उदाहरण देना चर्चा का विषय बन गया. इसे प्रदेश में नेतृत्व और सरकार के कामकाज को लेकर अप्रत्यक्ष संकेत के तौर पर देखा गया. हालांकि किरोड़ी ने अपने बयान में राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की कोई मांग नहीं की थी.
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अटकलों के बीच जारी किया स्पष्टीकरण : मामले को तूल पकड़ता देख किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया के सामने आकर सफाई दी. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है और उनका आशय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व पर किसी भी तरह का सवाल उठाना नहीं था. मीणा ने कहा कि हरियाणा का उदाहरण देने के पीछे उनका उद्देश्य केवल यह बताना था कि भाजपा परिस्थितियों के अनुरूप रणनीति बनाकर बड़ी जीत हासिल करने में सक्षम है. उन्होंने जोर देकर कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार बेहतरीन काम कर रही है और 2028 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी उन्हीं के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी.
हार की समीक्षा और कांग्रेस पर भी निशाना : किरोड़ी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस कहीं नहीं थी और पार्टी ने जनता के मुद्दों पर सड़क पर कोई आंदोलन नहीं किया. भाजपा की हार को लेकर उन्होंने कहा कि संगठन की ओर से समीक्षा की जा रही है और कारणों का गहन मंथन होगा. उन्होंने यह भी कहा कि वह प्रदेश कार्यालय सहज भाव से मुलाकात करने पहुंचे थे और हार की जिम्मेदारी सामूहिक है.
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