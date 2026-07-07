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पंचायत-निकाय चुनाव : कांग्रेस ने ओबीसी मुद्दे पर आंदोलन का ऐलान किया, भाजपा बोली- चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार

जयपुर: राजस्थान में पंचायत एवं निकाय चुनाव को लेकर मामला एक बार फिर राजनीतिक रंग पकड़ता जा रहा है. चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में जारी है. इसी बीच कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति तेज कर दी है. कांग्रेस के ओबीसी विभाग ने प्रदेशभर में आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है. पार्टी का आरोप है कि भाजपा सरकार ओबीसी वर्ग के अधिकारों की अनदेखी कर स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में देरी कर रही है.

दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि चुनाव कराने का फैसला राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र का विषय है और पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार है. जहां तक ओबीसी की बात है तो समाज कांग्रेस के बहकावे में आने वाला नहीं है.

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भड़काने में सफलता नहीं मिलेगी : कांग्रेस के आरोप पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने स्पष्ट कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर जो भी निर्णय होगा, वह राज्य निर्वाचन आयोग करेगा और सभी राजनीतिक दलों को उसका सम्मान करना चाहिए. राठौड़ ने कहा कि जहां तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का सवाल है तो निर्वाचन आयोग से लगातार संपर्क में हैं. रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा. उन्होंने कहा कि इसमें न तो सरकार का कोई हस्तक्षेप है और न ही भाजपा का कोई लेना-देना. यदि कांग्रेस ओबीसी समाज को भड़काने की कोशिश करती है तो उसे सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि जनता वास्तविक स्थिति को समझती है.

जनता ने विपक्ष में बिठाया : मदन राठौड़ ने कहा कि पार्टी पहले दिन से चुनाव कराने के पक्ष में रही है. उन्होंने कहा कि यदि आज भी राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा कर दे तो भाजपा पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि केवल ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है, जो निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया का हिस्सा है. कांग्रेस जनता का जनादेश भूल गई है. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस को विपक्ष में बैठाया. इसके बाद हुए उपचुनावों में भी कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिली.