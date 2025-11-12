ETV Bharat / state

राजस्थान पंचायत चुनाव : हाईकोर्ट की खंडपीठ के रोक आदेश पर रोक, जानिए पूरा मामला

पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला. सरकार से चार सप्ताह में मांगा जवाब.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ETV Bharat File Photo)
जयुपर: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों के चुनाव जल्द करवाए जाने और प्रशासकों को पद से हटाने से जुड़े मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ के 16 सितंबर के आदेश की क्रियांविति पर अंतरिम रोक लगा दी है. वहीं, मामले में राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश राजेश कुमार व अन्य की एसएलपी पर दिया.

एसएलपी में हाईकोर्ट की खंडपीठ के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें खंडपीठ ने एकलपीठ के 18 अगस्त के आदेश पर रोक लगा दी थी. एकलपीठ ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों के चुनाव जल्द करवाए जाने और करीब डेढ़ दर्जन प्रशासकों को पद से हटाने पर रोक लगाई थी. खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील पर दिया था.

मामले से जुड़े अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि प्रार्थी सरपंच थे, जिन्हें राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव नहीं होने तक ग्राम पंचायतों में प्रशासक के पद पर नियुक्त किया था. बाद में उन्हें पद से निलंबित कर हटा दिया गया. इसे एकलपीठ में चुनौती देने पर अदालत ने उन्हें प्रशासक के पद से हटाने वाले आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को ग्राम पंचायत चुनाव जल्द करवाने का निर्देश दिया था.

एकलपीठ के इस आदेश को राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ में यह कहते हुए चुनौती दी थी कि कार्यकाल पूरा कर चुके सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त किया था. यह व्यवस्था अस्थाई तौर पर और पंचायतों के दैनिक कामकाज को सुचारू चलाने के लिए की थी. कुछ प्रशासकों की शिकायत मिलने पर पद से हटाया था. इन हटाए प्रशासकों की कोई विधिक क्षति नहीं हुई है. एकलपीठ के समक्ष याचिकाओं में पंचायत व निकाय चुनाव जल्द करवाने का कोई मुद्दा नहीं था.

