जिला प्रमुख चुनाव में सियासी परिवारों की बल्ले-बल्ले, 6 घरानों के हाथ लगी सत्ता की चाबी, 3 को जनता ने दिखाया आईना
Zila Pramukh election:कहीं बहू ने संभाली कमान तो कहीं पत्नी-बेटे के हाथ आई जिला परिषद
Published : November 26, 2026 at 11:02 AM IST
जयपुर: प्रदेश की ग्रामीण राजनीति में जिला प्रमुख चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर राजनीतिक परिवारों की ताकत का अहसास करा दिया है. गांवों की सरकार से लेकर जिला परिषद की सत्ता तक पहुंचने की इस सियासी जंग में कहीं पार्टी संगठन पर राजनीतिक विरासत भारी पड़ी, तो कहीं बड़े नेताओं के परिवारों को हार का मुंह भी देखना पड़ा.इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस, दोनों ही दलों में परिवारवाद की तस्वीर साफ नजर आई. छह जिलों में बड़े राजनीतिक घरानों से जुड़े सदस्य जिला प्रमुख की कुर्सी तक पहुंचने में कामयाब रहे, जबकि तीन अन्य राजनीतिक परिवारों के उम्मीदवारों को शिकस्त झेलनी पड़ी.
सबसे दिलचस्प तस्वीर यह रही कि किसी जिले में पूर्व नेता प्रतिपक्ष की पुत्रवधू ने जिला परिषद की कमान संभाली, तो कहीं पूर्व मंत्री की पत्नी जिला प्रमुख बनीं. कहीं विधायक की पत्नी को सत्ता मिली, तो कहीं नेता के बेटे ने राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया.इन नतीजों ने प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब पंचायत स्तर की राजनीति में भी राजनीतिक घरानों का दबदबा आम कार्यकर्ताओं के लिए चुनौती बनता जा रहा है.
छह जिलों में राजनीतिक घरानों का कब्जा, तीन बड़े परिवारों का सपना टूटा
राजेंद्र राठौड़ की पुत्रवधू कनिका सिंह ने संभाली कमान: चूरू में भाजपा की कनिका सिंह राठौड़ जिला प्रमुख निर्वाचित हुईं हैं. वे पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ की पुत्रवधू हैं. चूरू में राठौड़ परिवार का राजनीतिक प्रभाव लंबे समय से रहा है. ऐसे में कनिका सिंह का जिला प्रमुख बनना इस परिवार के लिए एक और राजनीतिक उपलब्धि है.
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रामेश्वर डूडी की पुत्रवधू जिला प्रमुख: बीकानेर में कांग्रेस की निकिता डूडी ने जिला प्रमुख की कुर्सी हासिल की है. वे पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता रामेश्वर डूडी की पुत्रवधू हैं. बीकानेर की राजनीति में डूडी परिवार की मजबूत पकड़ रही है. रामेश्वर डूडी की पत्नी सुशीला डूडी भी नोखा से विधायक हैं.
विधायक डीसी बैरवा की पत्नी बनीं जिला प्रमुख: दौसा में कांग्रेस की बीना बैरवा जिला प्रमुख निर्वाचित हुईं. वे कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा की पत्नी हैं. विधायक परिवार से जुड़ी बीना बैरवा के जिला प्रमुख बनने से दौसा में बैरवा परिवार की राजनीतिक भूमिका और मजबूत हुई है.
सवाई माधोपुर : पूर्व मंत्री बैरवा की पत्नी बनीं जिला प्रमुख:सवाई माधोपुर में कांग्रेस की आशा देवी जिला प्रमुख बनीं हैं. वे पूर्व मंत्री अशोक बैरवा की पत्नी हैं. पूर्व मंत्री के परिवार से जुड़ी आशा देवी को जिला परिषद की कमान मिलने से सवाई माधोपुर में भी राजनीतिक परिवार का प्रभाव दिखाई दिया.
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हादी खान के बेटे बने जिला प्रमुख:बाड़मेर में पूर्व मंत्री हादी खान के बेटे गफूर अहमद जिला प्रमुख निर्वाचित हुए हैं. हादी खान सात बार विधायक रह चुके हैं. अब गफूर अहमद अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं.
बद्रीलाल जाट की पत्नी जिला प्रमुख:चित्तौड़गढ़ में रतनी देवी जाट जिला प्रमुख निर्वाचित हुईं हैं. वे कांग्रेस नेता और पूर्व डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट जगपुरा की पत्नी हैं. उनकी जीत के साथ चित्तौड़गढ़ में भी एक राजनीतिक परिवार को जिला परिषद की कमान मिल गई.
तीन बड़े राजनीतिक घरानों का प्रमुख बनने का सपना टूटाः राजनीतिक परिवारों के लिए चुनाव पूरी तरह एकतरफा नहीं रहा. कई बड़े नेताओं के परिजन जिला प्रमुख बनने की दौड़ में उतरे, लेकिन चुनावी समीकरणों ने उनका रास्ता रोक दिया.
पूर्व सांसद की पुत्रवधू हारी:झुंझुनू में भाजपा की प्रत्याशी हर्षिनी कुलहरी पूर्व सांसद नरेंद्र खींचड़ की पुत्रवधू हैं. वे भाजपा की जिला प्रमुख पद की प्रत्याशी थीं, लेकिन कांग्रेस की युवा प्रत्याशी कोमल भंवरिया ने उन्हें हराकर जिला प्रमुख की कुर्सी हासिल कर ली. यह परिणाम भाजपा और खींचड़ परिवार दोनों के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना गया है.
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गोविंदराम मेघवाल की बेटी हारी: बीकानेर में पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल की बेटी अनीता चौहान ने कांग्रेस से बगावत कर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा. कांग्रेस पार्टी ने भी उन्हें बगावत करने पर पार्टी से निष्कासित कर दिया है.
पूर्व मंत्री सैनी के बेटे हारे: बूंदी में पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के बेटे मनीष सैनी भाजपा की ओर से जिला प्रमुख पद के उम्मीदवार थे. लेकिन जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस की हंसा गुर्जर से हार गए. इस तरह सैनी परिवार को जिला प्रमुख की कुर्सी नहीं मिल सकी.
भाजपा हो या कांग्रेस, परिवारवाद के सवाल से कोई अछूता नहीं: राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का कहना है कि जिला प्रमुख चुनाव के परिणामों ने प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों की राजनीति में एक समान तस्वीर पेश की है. भाजपा में राजेंद्र सिंह राठौड़ की पुत्रवधू जिला प्रमुख बनीं, तो कांग्रेस में रामेश्वर डूडी की पुत्रवधू को जिम्मेदारी मिली.दौसा और सवाई माधोपुर में कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री की पत्नियों ने जिला परिषद की कमान संभाली. बाड़मेर में नेता के बेटे और चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस नेता की पत्नी जिला प्रमुख बनीं.यह तस्वीर बताती है कि राजनीतिक विरासत का प्रभाव केवल विधानसभा और लोकसभा तक सीमित नहीं है, बल्कि अब पंचायत और जिला परिषद की राजनीति में भी बड़े परिवारों की मजबूत भागीदारी दिखाई दे रही है.
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क्या आम कार्यकर्ता के लिए बची है जगह: योगेश शर्मा का कहना है कि राजनीतिक परिवारों से जुड़े लोगों का चुनाव लड़ना लोकतंत्र में उनका अधिकार है, लेकिन सवाल उन कार्यकर्ताओं का है, जो वर्षों तक पार्टी के झंडे और बैनर के साथ गांव-गांव संगठन को मजबूत करते हैं. क्या उन्हें भी बड़े नेताओं के परिजनों की तरह महत्वपूर्ण पदों तक पहुंचने का अवसर मिल रहा है या फिर जिला परिषद की सत्ता तक पहुंचने के लिए राजनीतिक परिवार की पहचान और रसूख ज्यादा मायने रखने लगा है.
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