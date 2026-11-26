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जिला प्रमुख चुनाव में सियासी परिवारों की बल्ले-बल्ले, 6 घरानों के हाथ लगी सत्ता की चाबी, 3 को जनता ने दिखाया आईना

रामेश्वर डूडी, अशोक बैरवा और डीसी बैरवा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश की ग्रामीण राजनीति में जिला प्रमुख चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर राजनीतिक परिवारों की ताकत का अहसास करा दिया है. गांवों की सरकार से लेकर जिला परिषद की सत्ता तक पहुंचने की इस सियासी जंग में कहीं पार्टी संगठन पर राजनीतिक विरासत भारी पड़ी, तो कहीं बड़े नेताओं के परिवारों को हार का मुंह भी देखना पड़ा.इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस, दोनों ही दलों में परिवारवाद की तस्वीर साफ नजर आई. छह जिलों में बड़े राजनीतिक घरानों से जुड़े सदस्य जिला प्रमुख की कुर्सी तक पहुंचने में कामयाब रहे, जबकि तीन अन्य राजनीतिक परिवारों के उम्मीदवारों को शिकस्त झेलनी पड़ी.