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कांग्रेस पर भाजपा का पलटवार, नेता बोले- अंदरूनी लड़ाई और झूठे प्रोपेगेंडा कर रहे कांग्रेसी, 2028 में फिर सरकार बनेगी

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ व मंत्री जोगाराम पटेल. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुर : पंचायती राज चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीखा पलटवार किया है. दोनों नेताओं ने कांग्रेस पर अंदरूनी गुटबाजी, नेतृत्व और वर्चस्व की लड़ाई तथा जनता के बीच झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया. साथ ही भाजपा ने दावा किया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास की गति जारी रहेगी और वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर सरकार बनाएगी.

अंदरूनी घमासान को संभालना चाहिए : संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में नेतृत्व और वर्चस्व की अंदरूनी लड़ाई चल रही है. एक नेता मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं तो दूसरे नेता अध्यक्ष की कुर्सी बचाने के लिए अपनी-अपनी ब्रांडिंग में जुटे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पंचायत चुनावों के परिणामों पर अनावश्यक हल्ला मचाने के बजाय अपनी अंदरूनी घमासान को संभालना चाहिए. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को घमंड करने से पहले अपना घर संभालना चाहिए. पटेल ने कहा कि उनके खुद के जिले में भाजपा को पहले 11 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि अब भाजपा के पक्ष में 16 मत आए हैं.