कांग्रेस पर भाजपा का पलटवार, नेता बोले- अंदरूनी लड़ाई और झूठे प्रोपेगेंडा कर रहे कांग्रेसी, 2028 में फिर सरकार बनेगी
जोगाराम पटेल ने कहा- कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को घमंड करने से पहले अपना घर संभालना चाहिए.
Published : November 26, 2026 at 7:52 AM IST
जयपुर : पंचायती राज चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीखा पलटवार किया है. दोनों नेताओं ने कांग्रेस पर अंदरूनी गुटबाजी, नेतृत्व और वर्चस्व की लड़ाई तथा जनता के बीच झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया. साथ ही भाजपा ने दावा किया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास की गति जारी रहेगी और वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर सरकार बनाएगी.
अंदरूनी घमासान को संभालना चाहिए : संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में नेतृत्व और वर्चस्व की अंदरूनी लड़ाई चल रही है. एक नेता मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं तो दूसरे नेता अध्यक्ष की कुर्सी बचाने के लिए अपनी-अपनी ब्रांडिंग में जुटे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पंचायत चुनावों के परिणामों पर अनावश्यक हल्ला मचाने के बजाय अपनी अंदरूनी घमासान को संभालना चाहिए. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को घमंड करने से पहले अपना घर संभालना चाहिए. पटेल ने कहा कि उनके खुद के जिले में भाजपा को पहले 11 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि अब भाजपा के पक्ष में 16 मत आए हैं.
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वन स्टेट, वन इलेक्शन का संकल्प पूरा कियाः जोगाराम पटेल ने कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले कांग्रेस नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में विकास के ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जिन्हें कांग्रेस नकार नहीं सकती. पानी, बिजली और रोजगार सहित प्रत्येक क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़ रहा है. दशकों से लंबित जल मुद्दों को सुलझाते हुए ऐतिहासिक समझौते किए गए हैं. बिजली के क्षेत्र में राजस्थान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और युवाओं को रोजगार मिल रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनादेश का सम्मान करती है और प्रदेश के विकास की गति निरंतर जारी रहेगी. सरकार ने 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' का संकल्प भी पूरा करके दिखाया है, जिसे विपक्ष ने बड़ी चुनौती बताया था.
2028 में भाजपा फिर से सरकार बनाएगी : वहीं, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने जिला प्रमुख चुनाव में 10 जिलों में भाजपा के जिला प्रमुख बनने पर जनता का आभार जताया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और भाजपा जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करती है. आगामी दो वर्षों में प्रदेश की सेवा और अधिक गति से की जाएगी. उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर से सरकार बनाएगी. राठौड़ ने कांग्रेस पर परिसीमन को लेकर झूठ बोलने, ईवीएम को बदनाम करने और चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाकर जनता के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनाव परिणामों ने कांग्रेस के प्रोपेगेंडा की पोल खोल दी है.
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अब कांग्रेस को अपने आरोपों के लिए जनता और भाजपा से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायती राज चुनाव विधानसभा चुनावों का पैमाना नहीं होते और स्थानीय निकायों में मिली जीत विधानसभा चुनाव में जीत की गारंटी नहीं होती. भरतपुर चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की टिप्पणी पर भी राठौड़ ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान अराजकता फैलाने वाले हैं और किसी जिम्मेदार राजनेता को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिस तरह संयम बनाए रखा, वह प्रशंसनीय है.
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कांग्रेस पर साधा निशानाः उन्होंने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की कथनी और करनी में अंतर बताते हुए कहा कि चूरू में भाजपा की जीत पर उनका बयान कुछ और होता है, जबकि ब्यावर में कांग्रेस की जीत पर उनका रुख बदल जाता है. राठौड़ ने कहा कि पंचायती राज चुनाव में मिली क्षणिक सफलता से कांग्रेस के नेता उत्साहित होकर अनावश्यक बयानबाजी कर रहे हैं. कांग्रेस नेताओं के मुंह से सुशासन की बात करना बेमानी है, क्योंकि सुशासन और कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है. उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने उस दौर में सरकार को होटल से चलते हुए देखा था और वर्ष 2023 के चुनाव में कांग्रेस को इसका परिणाम भी भुगतना पड़ा.